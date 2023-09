Discussion sur les transferts: l’Atletico Madrid se prépare au déménagement de Griezmann en MLS

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Atletico Madrid se prépare à ce qu’Antoine Griezmann demande un transfert en MLS

L’Atletico Madrid attend Antoine Griezmann demander à quitter le club l’été prochain, selon sport.

Bien qu’il lui reste trois ans de contrat, le joueur de 32 ans serait désireux de suivre l’exemple de Lionel Messi et de passer à la MLS à la fin de la campagne 2022-23.

L’Atletico Madrid serait conscient que plusieurs clubs de la ligue américaine ont déjà fait des offres à ses représentants, bien que le rapport n’identifie pas quels clubs sont intéressés.

L’équipe de LaLiga surveillerait la situation de près, mais il est entendu qu’elle serait disposée à accepter une offre si elle correspondait à son évaluation des droits de transfert des joueurs.

Griezmann a rejoint l’Atletico en provenance de Barcelone pour un montant de 20 millions d’euros en octobre dernier et est rapidement devenu un joueur clé de la Liga où il a contribué à 31 buts en 38 apparitions.

Griezmann reste titulaire pour l’équipe du manager Diego Simeone et a marqué lors de la victoire 7-0 en Liga contre Rayo Vallecano le 28 août.

Les responsables de l’Atletico Madrid se préparent à ce qu’Antoine Griezmann demande à passer en MLS l’été prochain. Diego Souto/Images de sport de qualité/Getty Images

Potins de papier

– Il est peu probable que Manchester United poursuive sa quête du milieu de terrain de Fulham João Palhinhaécrit Initié au football. L’international portugais de 28 ans figurait sur la liste de souhaits du manager Erik ten Hag cet été, mais c’est le Bayern Munich qui a été le plus proche de le recruter avant la rupture de leur accord le jour de la date limite. Malgré une autre opportunité pour les Diables Rouges de l’acquérir, la dernière en date laisse penser qu’ils se tourneront vers d’autres options en janvier.

– L’AC Milan reste attaché à l’arrière latéral du Real Betis Juan Mirandarapports Calciomercato. Le Rossoneri se sont montrés intéressés par le joueur de 23 ans, mais bien qu’ils n’aient pas réussi à conclure un accord, ils sont prêts à poursuivre leurs tentatives pour le recruter, l’ayant identifié comme une alternative solide à Theo Hernández.

– Les loups sont le dernier club à rejoindre la course au milieu offensif agent libre Jesse Lingardrapports Sports aériens. Lingard, 30 ans, est agent libre depuis qu’il a été libéré par Nottingham Forest cet été, et il est également sur le radar de West Ham. Lingard se serait récemment entraîné avec les Hammers, où il devrait participer à un match amical à huis clos, même si une offre pourrait arriver des Wolves cette semaine.

– Barcelone a deux ans pour décider s’il veut signer Abdé Ezzalzouli de retour du Real Betis, révèle Fabrizio Romano. Une clause a été incluse dans l’accord qui leur permet de le ramener au club pour un montant de 20 millions d’euros, même si elle expirera à l’été 2025. Abde, 21 ans, a rejoint l’équipe de Liga dans le cadre d’un accord d’une valeur de 7,5 millions d’euros. .

– Deux équipes de Premier League traquent l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosaselon Ekrem Konur. Crystal Palace et Fulham seraient intéressés par le joueur de 27 ans, qui a marqué cinq buts en 16 matchs de Serie A brésilienne cette saison. Barbosa a également représenté le Brésil au niveau international senior à 18 reprises, marquant cinq fois.

– Un accord a été conclu entre Everton et Al Ettifaq pour l’ailier Gris Demaraïécrit le journaliste de CBS Ben Jacobs. Le joueur de 27 ans devrait rejoindre l’équipe du manager Steven Gerrard pour un montant de 8 millions de livres sterling, et il a accepté de signer un contrat de quatre ans avec le club. Alors qu’il ne reste plus que des formalités administratives avant la finalisation de l’accord, il est rapporté que l’équipe saoudienne de la Pro League pourrait annoncer cette décision demain.