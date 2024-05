Discussion sur les transferts : la Pro League saoudienne encercle Fernandes et Casemiro

Le mercato estival ne rouvrira pas en Europe avant un certain temps, mais de nombreux mouvements sont en cours et les ragots tournent autour. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : La Pro League saoudienne cible deux stars de Man Utd

Les stars de Manchester United Bruno Fernandes et Casemiro sont sur le radar des clubs de la Saudi Pro League, selon le Télégraphe.

Des discussions auraient déjà eu lieu avec les représentants de l’international brésilien Casemiro, les Diables Rouges étant apparemment disposés à recruter le joueur de 32 ans cet été. L’équipe d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo est désignée comme l’un des clubs en tête de la file d’attente pour sa signature.

Il existe également un intérêt pour le capitaine de United, Fernandes, 29 ans. Cependant, bien qu’il y ait de l’optimisme quant à une décision pour Casemiro, certains pensent que l’arrivée de Fernandes, qui a disputé dimanche sa 33e apparition en Premier League à Old Trafford, pourrait être difficile compte tenu de son importance pour l’équipe d’Erik ten Hag.

Casemiro et Fernandes ne sont que deux des nombreux mouvements prévus par la Saudi Pro League cet été, la ligue du Golfe aurait encerclé jusqu’à 10 joueurs de Premier League pour les ajouter à leur compétition naissante. Gardien de Liverpool Alison et celui de Manchester City Ederson seraient également sur la liste restreinte.

Potins de papier

– Arsenal donne la priorité au transfert d’un milieu de terrain cet été, rapporte le Standard. On pense que les Gunners aiment Aston Villa Douglas Luiz et la star de Newcastle United Bruno Guimarãesmais on dit que les démarches pour les deux joueurs de 26 ans pourraient être difficiles, leurs clubs étant « réticents » à se séparer d’eux.

– Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés par la signature de l’ailier de Naples Khvicha Kvaratskhelia cet été, selon Le Mattino. Les deux clubs seraient « sur la piste » du joueur de 23 ans, mais le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, devrait résister aux offres le concernant, l’international géorgien étant considéré comme un élément clé de l’équipe. Gli Azzurri’s Plans futurs.

– Les pourparlers devraient commencer alors que le Real Madrid cherche à résoudre l’avenir de deux milieux de terrain clés, selon Fabrizio Romano. Les deux Luka Modrić38 ans, et Tony Kroos34 ans, est en fin de contrat au Santiago Bernabeu cet été, et il semble que Les Blancos prendra bientôt une décision à leur sujet.

– Projets d’obtenir des retrouvailles avec l’ailier de Manchester City Jack Grealish sont en cours de préparation par Aston Villa, rapporte Initié au football. Il est rapporté que le joueur de 28 ans est « probablement » transféré du stade Etihad cet été, Grealish ne faisant plus partie des plans de l’équipe première du manager Pep Guardiola. On pense que les Villains sont l’une des premières équipes à pouvoir s’approcher de lui.

– International néo-zélandais Callan Elliot est la cible du nouveau club de la A-League Auckland FC, selon le Enregistrement quotidient. Actuellement dans les livres de Motherwell, l’arrière droit de 24 ans serait sur le point de rentrer chez lui en tant que fondation signant pour les Black Knights de Bill Foley. Foley possède également Bournemouth et la franchise de la LNH, les Golden Knights de Vegas.

– Chelsea est confiant de conclure un accord pour recruter l’attaquant de Palmeiras Estêvão Willian malgré l’intérêt du Bayern Munich, écrit Rudy Galetti. Les Bleus entreraient dans une « étape clé » dans le processus pour recruter le joueur de 17 ans, avec des pourparlers progressant avec le club brésilien de Serie A. Il aurait également été sur le radar de plusieurs autres clubs de Premier League.