Discussion sur les transferts : Chelsea et le PSG encerclent le gardien de l’AC Milan, Maignan

TOP STORY: Milan souhaite prolonger le contrat de Maignan

L’AC Milan cherche à recruter son gardien Mike Maignan à un nouveau contrat au milieu de l’intérêt de Chelsea et du Paris Saint-Germain, selon Calciomercato.

Des discussions entre le club et les représentants du joueur de 26 ans devraient avoir lieu plus tard ce mois-ci, avec le Rossoneri envisage de lui proposer un nouveau contrat de cinq ans qui doublerait le salaire du gardien de 2,8 millions d’euros par saison.

Maignan chercherait à signer un accord qui le mettrait en ligne avec les meilleurs gardiens d’Europe tels que Thibaut Courtois du Real Madrid et Marc-André ter Stegen de Barcelone et pourrait demander un chiffre plus proche de 7 millions d’euros par saison.

Sa priorité serait de rester avec le club de Serie A, mais il reste sur le radar de Chelsea et du PSG, qui pourraient tous deux envisager une décision s’il n’y a aucun signe de progrès après les premières discussions.

Maignan a obtenu des cleansheets consécutifs lors de ses deux derniers matchs avec Milan, et il a également été nommé titulaire lors des deux affrontements internationaux pour la France le mois dernier contre l’Allemagne et la République d’Irlande.

Potins de papier

– Barcelone espère avancer le transfert de Vitor Roquerapports Monde Deportivo. Le Barça a déjà conclu un accord avec l’Athletico Paranaense pour recruter le joueur de 18 ans, qui devrait arriver l’été prochain, mais le Les Blaugrana Le directeur sportif Deco se serait rendu au Brésil pour négocier l’avancée de l’accord jusqu’en janvier.

– Les discussions n’en sont qu’à leurs débuts entre l’Inter Miami CF et le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modrić sur un passage à la MLS, révèle Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, serait désireux de recruter le joueur de 38 ans, même si l’objectif actuel de la star de la Liga est de chercher à regagner sa place dans la formation de départ de Madrid. Son contrat expirera en juin.

– Liverpool reste intéressé par l’attaquant de West Ham United Jarrod Bowendit Initié au football. Les Hammers chercheraient à garantir un nouveau contrat au joueur de 26 ans pour parer à l’intérêt des clubs, des pourparlers étant déjà en cours. Il a été un joueur clé pour l’équipe du manager David Moyes cette saison, contribuant à six buts en sept matches de Premier League.

– International mexicain et attaquant de Feyenoord Santiago Giménez est sur le radar de l’Eintracht Francfort, écrit Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Le club de Bundesliga chercherait à recruter deux stars pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal, mais ils espèrent pouvoir convaincre l’équipe d’Eredivisie de baisser sa valorisation actuelle de 35 millions d’euros.

– Arrière latéral du Bayer Leverkusen Jérémie Frimpong est sur le point de signer un nouveau contrat, rapporte Fabrizio Romano. Le joueur de 22 ans a été lié à plusieurs clubs tout au long de l’été, notamment en tant qu’option potentielle pour Manchester United, mais la dernière en date indique qu’il est désormais prêt à engager son avenir pour Les Roten Noirsqui occupe la première place de la Bundesliga après les six premiers matches.