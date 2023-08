Discussion sur les transferts: Barcelone et Manchester City proches d’un accord Cancelo

Le mercato estival est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de ragots qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barcelone et Man City proches de l’accord Cancelo

Barcelone a un accord en place pour recruter l’ailier de Manchester City João Canceloselon Fabrizio Romano.

Le joueur de 29 ans, identifié comme un renfort clé cet été dans le BlaugranaLa recherche d’un joueur offensif sur le flanc droit attendrait que le transfert soit finalisé alors que les champions de la Liga attendent le feu vert final pour s’assurer qu’ils sont conformes à la réglementation du fair-play financier (FFP).

Les deux clubs estiment qu’il n’y a aucun risque que l’accord échoue et s’attendent à ce qu’il soit conclu dans les « derniers jours » de la fenêtre de transfert. Des rapports précédents ont indiqué que cette décision devrait prendre la forme d’un prêt d’une saison qui comprendra une clause d’option pouvant rendre permanent son séjour en Catalogne.

Cancelo n’a pas encore figuré en Premier League cette saison après son retour d’un prêt avec le Bayern Munich cet été, n’ayant pas réussi à obtenir une place dans les plans du manager de City, Pep Guardiola.

Potins de papier

– Des discussions sont en cours entre l’AS Roma et Chelsea au sujet de l’attaquant Romelu Lukakuécrit Gianluca Di Marzio. L’équipe de Serie A se serait rendue à Londres vendredi, où elle espère parvenir à un accord avec les Bleus qui leur permettra de recruter l’international belge de 30 ans dans le cadre d’un accord de prêt qui comprendra une clause facultative. rendu permanent.

– Un accord a été conclu entre le Bayer Leverkusen et Southampton pour l’attaquant Nathan Tellarapporte le Athlétique. Le joueur de 24 ans serait sur le point de rejoindre le club de Bundesliga pour un montant de 20 millions de livres sterling, après avoir déjà accepté les conditions personnelles d’un contrat de cinq ans. Il devrait passer son examen médical samedi avant que l’accord ne soit annoncé.

– L’AFC Bournemouth se prépare à faire une offre de 25 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant de Leicester City. Patson Dakarapporte le Courrier quotidien. Il est rapporté que leur proposition correspondra à la valorisation du joueur de 23 ans, après qu’une offre de prêt d’Everton ait été rejetée plus tôt dans la fenêtre de transfert. Les Foxes ont déjà trouvé un remplaçant en la personne de Yunus Akgün de Galatasaray.

– La Lazio se rapproche du milieu de terrain de Marseille Matteo Guendouzidit Mercato à pied. L’équipe de Serie A a proposé une offre avec un montant initial de 13 millions d’euros avec 5 millions d’euros supplémentaires de bonus, dans l’espoir de recruter le joueur de 24 ans avec sa deuxième approche. Il a disputé 33 matches de Ligue 1 la saison dernière et était auparavant lié à Aston Villa.

– Al Hilal est intéressé par l’atterrissage João Félixmais il n’envisage pas actuellement de passer à la Saudi Pro League, déclare Fabrizio Romano. L’Atletico Madrid cherche à faire évoluer le joueur de 23 ans, mais peu de progrès ont été réalisés alors qu’il continue d’attendre Barcelone, avec un passage à l’Atletico Madrid. Blaugrana considéré comme un geste de rêve.