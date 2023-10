Discussion sur les transferts: Barcelone envisage Alvarez pour remplacer Lewandowski

Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Barça voit Alvarez comme remplaçant de Lewandowski

Barcelone réfléchit à une décision pour l’attaquant de Manchester City Julian Álvarezselon sport.

Le manager de Barcelone, Xavi Hernandez, considérerait Alvarez comme une perspective attrayante. Le joueur de 23 ans a joué un rôle plus important pour Man City cette saison, marquant six buts et cinq passes décisives, et il a également prouvé qu’il était un milieu de terrain créatif à la place de Kevin De Bruyne, blessé.

L’attaquant pourrait disposer d’une clause libératoire potentielle de 50 millions d’euros, selon le rapport, ce qui pourrait inciter Barcelone à une approche. Le club espagnol, à court d’argent, a été exclu des mouvements de nombreux attaquants de premier plan en Europe, car le club a dû réduire ses dépenses de transfert pour se conformer aux règles du fair-play financier de la Liga.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Que devrait faire l’USMNT à propos de Gio Reyna ?

Le rapport indique que Barcelone est à la recherche d’un remplaçant à long terme pour Robert Lewandowskiqui a 35 ans et n’a pas réussi à atteindre en Espagne les sommets qu’il a atteints en Allemagne avec le Bayern Munich.

Lewandowski a marqué six buts et quatre passes décisives dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, et il est actuellement blessé et a du mal à mener la ligne comme il le souhaite. En tant que tel, le scepticisme demeure au sein du club quant à l’opportunité de prolonger son contrat.

Alors que l’attaquant de 18 ans Vitor Roque rejoindra Barcelone en provenance de l’Athletico Paranaense en juillet 2024, il est entendu que le club espagnol envisage un attaquant prêt à se lancer sur le terrain.

Barcelone pense que Julian Alvarez de Manchester City pourrait remplacer Robert Lewandowski, qui n’a pas répondu aux attentes après son transfert du Bayern Munich. Alex Livesey/Danehouse/Getty Images

Potins de papier

– West Ham mènera la course pour le défenseur de Manchester United Harry Maguire s’il quitte Old Trafford en janvier, selon Initié au football. Cependant, le rapport suggère que Maguire se contente de rester avec les géants de la Premier League, même s’il ne semble pas faire partie des plans du manager Erik ten Hag, ce qui signifie qu’un accord pourrait être difficile à conclure pour les Irons en janvier. Le manager de West Ham, David Moyes, serait désireux d’ajouter à ses options défensives cet hiver.

– L’AC Milan souhaite conclure un accord avec l’attaquant de Lille Jonathan David en janvier, rapporte Gazzetta du Sport. Milan admire depuis longtemps le Canadien de 23 ans et le considère comme une option à long terme pour le club. Si l’équipe italienne est satisfaite d’Olivier Giroud, à 37 ans, il y a une envie de trouver son remplaçant le plus tôt possible. Le rapport révèle que si Milan a tenté d’amener David à San Siro cet été, Lille a baissé son prix demandé à 40 millions d’euros, ce qui pourrait inciter Milan à une approche.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– Liverpool, aux côtés d’autres clubs de Premier League, détient une participation dans le milieu de terrain du Bayern Munich Jamal Musialarapport IMAGE. Il est révélé que le joueur de 20 ans est de plus en plus mécontent d’avoir été nommé remplaçant suite à de bonnes performances, ce qui pourrait ouvrir la porte à une sortie de l’équipe bavaroise. Si Musiala cherche à bouger, Liverpool attendrait dans les coulisses, tandis que d’autres clubs anglais de haut niveau seraient également en alerte.

– Milieu de terrain de Benfica João Neves a été désigné par Manchester United comme cible potentielle de transfert pour l’été, suggère Sky Sports Deutschland. Florian Plettenberg. United admire depuis longtemps le joueur de 19 ans, qui figure également sur la liste restreinte de nombreux grands clubs européens. Le manager de Man United, Erik ten Hag, était à la recherche de renforts au milieu de terrain l’été dernier, et alors que Casemiro fêterait ses 32 ans en février, Neves représenterait un éventuel remplaçant à long terme.

– Milieu de terrain de Fulham João Palhinha reste favorable à un transfert au Bayern Munich, après l’échec d’un transfert proposé cet été, révèle Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Il est peu probable que les champions d’Allemagne soient prêts à s’engager sur le prix de 60 à 65 millions d’euros qui sera probablement nécessaire pour que les Cottagers se séparent du joueur de 28 ans. Cependant, le Bayern n’a pas pris de décision finale quant à savoir si ils feront une approche pour le milieu de terrain.