Discussion sur les transferts : Al Ittihad envisage Sergio Ramos pour la prochaine signature

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et beaucoup de ragots tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : L’agent libre Sergio Ramos suscite l’intérêt de l’Arabie saoudite et de la Turquie

Le club saoudien d’Al Ittihad accélère ses efforts pour recruter un défenseur central agent libre Sergio Ramoscomme l’a rapporté Mercato à pied.

Le joueur de 37 ans a récemment joué pour le Paris Saint-Germain, disputant son match d’adieu en juin, mais il est sans club depuis l’expiration de son contrat avec les champions de Ligue 1 début juillet. Il a rejoint le PSG pour la première fois en provenance du Real Madrid à l’été 2021.

L’urgence d’Al Ittihad à signer Ramos est due à son incapacité à signer Luis Felipe du Real Betis.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : le tirage au sort de la Ligue des Champions en profondeur

Désormais, Ramos devra se rendre en Arabie Saoudite la semaine prochaine afin de négocier un accord et de finaliser le transfert avant de passer un examen médical avec le club. Al Ittihad a déjà recruté cet été de nombreux autres joueurs de renom issus de grands clubs, dont Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho et Jota.

Besiktas est également intéressé par Ramos, même s’il attend une réponse de l’Espagnol d’ici le 4 septembre après lui avoir proposé 8 millions d’euros nets sur un contrat de deux ans. Ils sont en compétition contre son compatriote turc Galatasaray pour sa signature. Galatasaray a offert environ 6 millions d’euros pour tenter de faire venir le défenseur.

L’arrivée de Ramos serait une autre aubaine pour la Saudi Pro League, car elle cherche à gagner en légitimité dans le football mondial : il a remporté une Coupe du Monde, deux Championnats d’Europe, quatre Ligues des Champions, quatre Coupes du Monde des Clubs, cinq titres de Liga, deux titres de Ligue des Champions. 1 trophées et plus.

Sergio Ramos a disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes le 3 juin 2023 à Paris. Lionel Hahn/Getty Images

Potins de papier

– Tottenham Hotspur pourrait mettre fin Hugo Lloris‘ contrat après que le gardien de but n’ait pas trouvé d’accord pour un départ pendant le mercato d’été, selon Initié au football. Le Français aurait encore un an sur son contrat actuel et sa place dans l’équipe a été prise par Guglielmo Vicario. Le joueur de 36 ans a reçu des offres tardives de Newcastle United et de Nice mais n’a pu s’entendre avec aucun des deux clubs.

– L’Eintracht Francfort envisage de recruter un attaquant libre Antoine Modeste en remplacement à court terme de Randal Kolo Muani suite au transfert de l’international français au Paris Saint-Germain, rapporte Florian Plettenberg. La signature du joueur de 35 ans – qui a représenté le Borussia Dortmund pour la dernière fois – n’est pas considérée comme vitale et le directeur sportif Markus Krosche se prépare maintenant à recruter un attaquant en janvier.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

– Yannick Carrasco n’a pas été convoqué pour le match de l’Atletico Madrid contre Séville, selon Fabrizio Romano. Cela vient du fait que le joueur de 29 ans devrait se rendre en Arabie Saoudite dimanche avant un transfert de 15 millions d’euros à Al Shabab.

– L’AC Milan pourrait s’offrir le milieu de terrain Rade Krunić un contrat amélioré qui durerait jusqu’en 2026 en récompense de la façon dont il a géré les intérêts de Fenerbahce, rapporte Calciomercato. Le joueur de 29 ans était intéressé par un transfert vers le club de Super Lig turque après avoir proposé de tripler son salaire, mais on dit qu’il n’a jamais essayé de forcer un déménagement en raison du respect qu’il a pour Milan.

-Attaquant agent libre André Ayew a des offres de Turquie, d’Arabie saoudite et de MLS, mais aimerait jouer dans l’un des cinq meilleurs championnats européens, selon Foot Mercato. Le joueur de 33 ans, qui a récemment joué pour Crystal Palace, a déjà eu des contacts avec certains clubs.