Discussion sur les spoilers de la saison 2 de Loki alors que le spectacle des studios Marvel revient

Il est étrange que plus de deux ans se soient écoulés depuis la première saison de Lokiparce que le temps est toujours une pièce du puzzle. Loki a présenté l’univers cinématographique Marvel au multivers d’une manière inoubliable, en séparant le méchant le plus populaire de la franchise du le film le plus populaire de la série et renverser tout le MCU.

Le secret du succès de Taika Waititi

Après Lokinous le savons maintenant il existe des univers infinis, chacun avec une version différente de chacun. Et nous en avons vu plusieurs au cours de la première saison alors que le dieu de la malice faisait de son mieux pour comprendre ce qui se passait. Ce qu’il a finalement fait en trouvant Celui qui reste, une variante de Kang qui a renversé le MCU encore.

Tu te souviens de ce qui s’est passé ensuite ? Eh bien, le clip ci-dessous vous rafraîchira la mémoire car il nous ramènera à la fin de Loki saison un, juste à temps pour la sortie ce soir de la première de la saison deux. Et, en dessous, nous invitons une discussion complète et remplie de spoilers sur l’épisode. Parlez des nouveaux personnages, des personnages qui reviennent, des grandes révélations, des nouvelles histoires et bien sûr de cette scène de générique de fin. (Vous l’avez manqué, n’est-ce pas ? Revenez en arrière et regardez-le.)

Voici la vidéo avec la discussion ci-dessous. Et revenez chaque semaine pour notre post spoiler du soir, et le lendemain pour nos récapitulatifs et réactions détaillés.

Loki Saison 2 des studios Marvel | Passé, présent et futur

Regardez le premier épisode de Loki saison deux ici. Et votre discussion sur les spoilers commence… maintenant.

