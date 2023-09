Discussion sur le transfert : Kvaratskhelia de Naples au Barça ou à Madrid ?

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Kvaratskhelia reste à Naples pour le moment – ​​mais ouvert un jour au Real Madrid ou au Barça

L’agent de l’attaquant de Naples Khvicha Kvaratskhelia n’exclut pas un transfert de Naples vers Barcelone ou le Real Madrid à l’avenir, selon Monde Deportivo.

Mamuka Jugeli, représentant de Kvaratskhelia, a révélé dans une interview au Calcio Napoli que « Quand Kvara sera prêt à jouer pour le Real Madrid ou Barcelone, cela sera évalué à l’avenir ». Pendant ce temps, Mundo Deportivo rapporte qu’une décision pourrait être envisagée avant la fin de son contrat en 2027.

L’interview faisait suite à une déclaration de Naples seulement 24 heures plus tôt dans laquelle le club de Serie A avait nié avec véhémence que Kvaratskhelia envisageait de quitter le club cet été. Arsenal faisait partie des clubs soupçonnés d’être intéressés par Kvaratskhelia.

L’agent du joueur a ajouté que le joueur de 22 ans était ravi de jouer dans l’équipe actuelle de Naples et : « Quand il y a des joueurs comme [Victor] Osimhen, [Giovanni] Di Lorenzo ou [Piotr] Zielinski dans l’équipe, cela signifie qu’il est fort et c’est pourquoi nous ne pensons pas à quitter Naples. »

Kvaratskhelia semble se concentrer sur son aide Gli Azzurri défendre le Scudetto et affronter le Real Madrid en Ligue des champions, et Jugeli admet que son client entretient de bonnes relations avec le conseil d’administration de Naples, avec quatre ans restants pour son contrat actuel.

Ni le club ni l’entourage du joueur n’ont laissé entendre qu’il y avait eu des discussions sur la prolongation de son séjour au-delà de 2027.

Khvicha Kvaratskhelia a fait l’objet de nombreuses rumeurs de transfert, mais son agent a déclaré qu’il était heureux à Naples pour le moment. Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

Potins de papier

– Milieu de terrain français Adrien Rabiot a exclu un retour au Paris Saint-Germain et insiste sur le fait qu’il est heureux à la Juventus, selon Gazzetta Dello Sport. Le Français a été interrogé sur un éventuel retour au PSG après la victoire 2-0 de la France contre la République d’Irlande vendredi à Paris, mais le joueur de 28 ans a exclu un retour malgré la fin de son contrat l’été prochain. Rabiot a été approché à plusieurs reprises par son ancien club depuis son arrivée à la Juventus en 2019, mais le Bianconeri envisageraient de lui offrir une nouvelle prolongation pour parer à un tel intérêt et le garder à Turin.

– La Lazio espère étouffer tout intérêt pour le duo de milieu de terrain Felipe Anderson et Mattia Zaccagni en proposant au couple de nouvelles offres, selon Corriere Dello Sport. Anderson, 30 ans, serait la priorité, son contrat devant expirer en juin 2024. Le Brésilien a suscité l’intérêt des clubs saoudiens cet été, mais il reste apparemment engagé dans la cause en Italie. Pendant ce temps, le contrat de Zaccagni expire en 2025 et, une fois de plus, le joueur de 28 ans souhaite prolonger son séjour au Stadio Olimpico. Il semble y avoir du travail à faire dans les négociations en ce qui concerne le salaire de Zaccagni, mais la Lazio espère qu’une résolution pourra être rapidement trouvée.

– L’attaquant de Brentford suspendu Ivan Toney est recherché par Chelsea en janvier, ou l’été prochain, selon Initié au football. L’attaquant des Bees reprend l’entraînement le 17 septembre mais ne pourra jouer qu’en janvier après avoir été interdit de jouer au football pendant huit mois en mai. Les Blues avaient envisagé une solution pour le joueur de 27 ans cet été, mais on pensait qu’il y avait peu ou pas de chances de le faire atterrir à ce moment-là, mais le club londonien pense qu’ils pourraient avoir plus de joie en janvier. Chelsea souhaite toujours ajouter un autre élément offensif à l’équipe malgré les signatures de Nicolas Jackson et Christopher Nkunku, et avec Armando Broja qui revient tout juste de blessure.

– L’Inter Milan envisage un transfert estival pour le défenseur lillois Tiago Djaloselon Tuttosport. Le défenseur polyvalent de 23 ans peut jouer au centre ou sur l’un ou l’autre flanc, et le Nerazzurri Je regarde l’international portugais depuis un certain temps. Cependant, Djalo se remet d’une longue blessure aux ligaments croisés et l’Inter souhaite donc surveiller sa forme à son retour à l’action, en vue de capitaliser sur son statut d’agent libre à la fin de la saison en cours.

– Al Ittihad, l’un des quatre clubs détenus par le Fonds d’investissement public saoudien, pourrait reprendre son intérêt pour l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah à la fin de la saison, selon Michael Emenalo, directeur du football de la Saudi Pro League. Dans une interview avec Sports aériensEmanolo a répété que Salah est considéré comme « l’un des meilleurs joueurs de la planète » et que « si l’opportunité est là de faire les choses et de bien le faire, et que cela amène Mo Salah au SPL, nous lui en serons très reconnaissants ». » Al Ittihad aurait offert plus de 200 millions de livres sterling pour recruter l’attaquant de Liverpool, âgé de 31 ans, cette semaine avant la fermeture du mercato estival. Al Ittihad fait désormais face à la pression de deux autres rivaux de la Pro League saoudienne pour la signature de l’international égyptien.