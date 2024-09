Discussion ouverte sur les Buffalo Sabres | Semaine du 9 septembre

Bon lundi à tous ! L’air est frais et le football a débuté, le hockey arrive donc à grands pas.

Les Buffalo Bills ont surmonté un début de saison parfaitement misérable lors de la première moitié de leur match d’ouverture à domicile hier pour remporter une large victoire grâce à une performance beaucoup plus mature en deuxième moitié. Il y a beaucoup de points difficiles à régler, mais tout va bien pour l’instant.

Les joueurs des Sabres de Buffalo ont commencé à revenir en ville, faisant quelques apparitions médiatiques au cours du week-end.

Il y aura aussi du hockey dans un avenir très proche, avec la première séance d’entraînement du camp des recrues mercredi. Ensuite, il y aura le Prospects Challenge avec les Sabres qui affronteront les Blue Jackets vendredi, puis les Devils samedi et enfin les Penguins lundi après-midi. LIEN

Samedi, c’est également le Sabres Fan Fest avec de nombreuses activités amusantes au programme.

Voici la liste des Sabres pour le tournoi des espoirs – elle semble assez solide à première vue.

Utilisez ce fil ouvert au cours de la semaine pour discuter de tout et de rien concernant le hockey et au-delà, les Sabres, les Amerks, etc.