Discussion des plans pour les packs de sites de l’ancien poste de police de St. Charles Salles du conseil municipal – Shaw Local

Les résidents de St. Charles ont rempli les salles du conseil municipal lundi soir pour entendre parler de deux propositions de réaménagement de l’ancien site du poste de police de St. Charles le long de la rivière Fox.

Au cours du comité de planification et de développement du conseil municipal, Murphy Development Group, basé à Chicago, et Frontier Development, qui a participé à plusieurs projets au centre-ville de St. Charles, ont présenté leurs plans pour le terrain. La réunion a parfois été controversée, certains habitants ainsi qu’un échevin remettant en question la transparence du conseil municipal concernant le projet de réaménagement du site.

Lors d’une réunion spéciale de l’atelier du conseil municipal de St. Charles le 25 juillet, les échevins ont examiné quatre propositions pour le site. La majorité des échevins présents à cette réunion ont exprimé leur préférence pour les propositions avancées par Murphy Development Group et Frontier Development.

“Je défierai n’importe qui ici de me dire que la réunion a été transparente”, a déclaré Bryan Wirball, échevin du 4e arrondissement. “Cette réunion a été changée de 19h à 17h, le lien Zoom a été supprimé, les commentaires publics ont été supprimés de l’ordre du jour et personne ne savait ce qui se passait. Il n’y avait rien sur le site de la ville. Vous ne pouvez donc pas me dire que la réunion du 25 juillet était transparente. Ce n’était pas. Donc, la seule raison pour laquelle ces gens étaient ici le 25 juillet, c’est parce que je leur ai fait savoir de venir ici, afin qu’ils puissent être impliqués.

L’échevin du troisième quartier, Todd Bancroft, a rejeté l’affirmation de Wirball.

« L’heure a changé sur une réunion ? Allez. C’est un gros problème ? Les gens ne peuvent pas s’adapter ? Vous êtes le plus grand théoricien du complot.

L’échange a suscité plusieurs commentaires du public, notamment “Vous êtes censés être nos leaders”, “Aimez-vous les uns les autres” et “Soyez gentils”.

Murphy Development Group propose de construire un immeuble de cinq à sept étages qui abriterait 141 appartements, un restaurant et un espace de vente au détail. Le projet coûterait environ 60,5 millions de dollars, le promoteur ne recherchant aucune incitation de la part de la ville.

Selon les plans, Jameson’s Charhouse, qui possède plusieurs emplacements dans la région de Chicagoland, est intéressé par l’ouverture d’un restaurant dans le cadre du développement proposé.

Les échevins ont pour la plupart réagi favorablement aux plans.

“J’apprécie le fait que vous ne demandez pas d’argent aux contribuables”, a déclaré Ron Silkaitis, l’échevin du 1er quartier.

Il a également aimé la quantité d’espaces verts inclus dans les plans.

Frontier Development, en partenariat avec The Prime Group et Architectural Wood Expressions, basés à Chicago, propose de construire un immeuble de six étages et un garage de stationnement qui contiendraient 107 unités résidentielles, quatre restaurants, 164 chambres d’hôtel, un spa/centre de remise en forme et un espace de conférence . Une place extérieure de 85 000 pieds carrés, deux piscines sur le toit et 750 pieds linéaires de promenade publique sur la rivière font également partie des plans.

Le projet coûterait environ 150 millions de dollars à construire, les promoteurs demandant à la ville un financement par augmentation d’impôt allant jusqu’à 20 millions de dollars et un financement de partage des revenus fourni par la ville.

Curt Hurst, propriétaire de Frontier Development avec son fils Conrad, a déclaré qu’il avait rencontré des résidents au sujet du développement proposé.

“J’habite au centre-ville”, a-t-il déclaré en s’adressant aux échevins. « Nous voulons bien faire les choses. Nous sommes définitivement déterminés à travailler avec la communauté.

Plusieurs échevins ont exprimé des inquiétudes au sujet des plans.

“Je ne vois tout simplement pas de données convaincantes qui disent que nous mourrons d’envie d’avoir un hôtel comme l’Arista au centre-ville de St. Charles”, a déclaré David Pietryla, 4e échevin du quartier.

Il craignait également que la place proposée ne concurrence la First Street Plaza.

Plus de 400 personnes ont signé un pétition s’opposer aux plans de Frontier Development. La pétition, lancée par Eileen Kanute, s’oppose au plan pour plusieurs raisons, notamment que la proposition est trop grande pour le bord de la rivière et que la circulation dense submergera les quartiers environnants et la rue Main.

La pétition s’oppose également au financement proposé de 20 millions de dollars par augmentation d’impôt et au financement du partage des revenus fourni par la ville. Au cours de la réunion, Curt Hurst a comparé la demande à St. Charles acceptant de donner au développeur Zylstra, LLC environ 7,5 millions de dollars en obligations de revenu de taxe de vente pour amener un magasin Costco à St. Charles.

Wirball avait plusieurs préoccupations concernant la proposition, notamment son impact sur les résidents voisins.

« Quel est l’impact sur la qualité de vie des habitants du quartier de Pottawatomie ? » Il a demandé. «Ils vont devoir gérer la circulation, le stationnement, qui sait à quoi ils vont faire face là-bas. Ces choses me préoccupent. C’est un beau dessin pour un endroit différent.

Cependant, le plan a également suscité des commentaires positifs.

“J’apprécie que vous essayez de faire quelque chose de différent”, a déclaré Ryan Bongard, 2e conseiller municipal.

L’échevin du troisième arrondissement, Paul Lencioni, a également aimé l’apparence du plan.

“En jetant un coup d’œil à tout cet espace, c’est absolument spectaculaire”, a-t-il déclaré.

Les échevins doivent discuter à nouveau des deux propositions lors de la réunion du comité de planification et de développement du conseil municipal du 14 novembre.