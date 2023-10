« Discrimination religieuse » : la Cour suprême prendra-t-elle en charge le cas du mandat Vax concernant les travailleurs de la santé licenciés ?

Cinq des plus grands prestataires de soins de santé du Maine pourraient devoir défendre leurs actions devant la Cour suprême des États-Unis après avoir été accusés d’avoir violé les lois fédérales anti-discrimination tout en essayant de se conformer au mandat controversé de la gouverneure démocrate Janet Mills en matière de tir sur le COVID-19.

Conseil de la Liberté représente les travailleurs de la santé du Maine qui ont été licenciés après que leurs exemptions religieuses ont été refusées. Les avocats ont déposé une réponse brève demander à la Cour suprême de réexaminer le cas de Alicia Lowe et coll., c. Janet Mills et coll.

Le cas, selon Le fil du Mainea été entendu pour la dernière fois devant la Cour d’appel du premier circuit plus tôt cette année.

L’appel de Liberty demande une ordonnance de certiorari qui ordonne à un tribunal inférieur de remettre son dossier afin que le tribunal supérieur puisse l’examiner. La Cour suprême utilise le certiorari pour sélectionner la plupart des affaires qu’elle entend, selon le Institut d’information juridique de la faculté de droit de Cornell.

Liberty Counsel représente sept travailleurs de la santé contre cinq des plus grands systèmes hospitaliers de l’État, notamment : MaineHealth, Genesis Healthcare of Maine, MaineGeneral Health et Northern Light Eastern Maine Medical Center (les « Fournisseurs »).

La loi du Maine plutôt que la loi fédérale ?

Dans son mémoire de 20 pages, Liberty Counsel affirme que les fournisseurs ont agi comme si la loi fédérale ne s’appliquait pas dans le Maine en ignorant Titre VII de la loi sur les droits civils de 1964 et refuser tout accommodement religieux aux travailleurs de la santé.

Malgré les protections offertes par la loi fédérale Titre VII, le Maine a menacé les employeurs du secteur de la santé d’amendes et de perte de permis d’exercice s’ils accordaient ne serait-ce qu’à une seule personne un accommodement religieux pour les injections de COVID-19. Les fournisseurs ont défendu leur violation du titre VII en arguant que la loi du Maine les empêchait d’accorder des exemptions religieuses aux injections de COVID, a déclaré le cabinet d’avocats à but non lucratif.

Selon la requête de Liberty Counsel, « la preuve de discrimination religieuse est évidente dans le dossier. La Cour n’a qu’à examiner les propres propos des intimés. »

« Les répondants circonscrivent de manière inappropriée les questions pertinentes présentées pour suggérer qu’il n’existe aucun conflit entre les circuits. Pourtant, la décision du premier circuit a permis le respect de la loi de l’État pour justifier le non-respect de la loi fédérale anti-discrimination », affirme le mémoire.

La Cour d’appel du premier circuit a statué qu’un employeur peut ignorer l’interdiction du titre VII relative à la discrimination religieuse sur la base d’une loi nationale contraire. Cette décision est directement en conflit avec les décisions des cours d’appel des deuxième, quatrième, sixième, septième, neuvième, dixième et onzième circuits, qui ont statué que les lois des États directement contradictoires concernant la race, le sexe et le handicap doivent céder le pas aux lois fédérales concernant les exigences en matière de discrimination. Liberty Counsel argumente dans un communiqué.

Le fondateur et président de Liberty Counsel, Mat Staver, note que, selon la Constitution américaine, une loi d’État ne remplace pas la loi fédérale.

« Comme il y a maintenant un conflit dans les tribunaux de circuit concernant les dispositions de non-discrimination du Titre VII et les lois d’État contradictoires, Liberty Counsel demande à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer cette affaire pour résoudre le conflit. Il n’est pas possible qu’une loi d’État puisse supprimer un droit. accordée par la loi fédérale », a déclaré Staver.

« La loi fédérale est prioritaire et les employeurs ne peuvent pas traiter les protections religieuses comme orphelines. La loi fédérale ne peut pas être ignorée », a-t-il ajouté.

« Les personnes interrogées ont sciemment et intentionnellement violé la disposition de non-discrimination du Titre VII concernant la religion en refusant catégoriquement de

envisager tout accommodement religieux. Leur défense est qu’en vertu de la loi de l’État, toutes les demandes de discrimination religieuse doivent être catégoriquement rejetées. Le titre VII prévoit expressément une protection contre la discrimination religieuse. Même si toutes les plaintes pour discrimination religieuse ne doivent pas être prises en compte, toutes ces plaintes doivent au moins être examinées de manière adéquate », a soutenu le cabinet d’avocats à but non lucratif dans son mémoire.

Le mémoire de Liberty Counsel a également donné un exemple au tribunal. En répondant à la demande d’accommodement religieux d’un professionnel de la santé, MaineHealth aurait déclaré : « Vous avez soumis une exemption religieuse, votre demande ne peut pas être évaluée en raison d’un changement dans la loi. Vos options sont de vous faire vacciner ou de fournir des documents pour un examen médical. exemption pour répondre aux exigences actuelles en matière de maintien de l’emploi.

MaineHealth a certes refusé de considérer ou « d’évaluer » une demande d’accommodement religieux, a déclaré le cabinet d’avocats basé à Maitland, en Floride.

Le mémoire en réponse de Liberty Counsel se terminait par les paroles du juge en exercice de la Cour suprême des États-Unis, Neil Gorsuch, qui a souligné dans l’affaire Barber c. Colorado, ministère du Revenula loi fédérale « ne cède pas aux lois des États qui discriminent la {religion} ; elle fonctionne dans l’autre sens ».

Seul le temps nous dira si la Haute Cour choisira d’entendre l’affaire. À la Cour suprême, quatre juges doivent accepter l’affaire avant qu’elle soit entendue devant l’ensemble du tribunal. Le nombre moyen d’affaires que la Haute Cour accepte d’entendre chaque année est de 80 sur 7 000 à 8 000 requêtes, selon le Fiducies caritatives Pew.