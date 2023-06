Discrimination raciale : l’écart de réussite commence-t-il par la discipline scolaire ?

Partie de la problème de discrimination de Le point culminant. Cette histoire a été réalisée en partenariat avec B majuscule.

Pour de nombreux enfants noirs, leur première rencontre avec la discrimination qui les suivra toute leur vie vient du système scolaire – un système où ils sont cinq fois plus susceptibles de fréquenter une école séparée que leurs homologues blancs.

Cette exposition précoce à la ségrégation est l’un des nombreux facteurs possibles contribuant à ce que l’on appelle l’écart de réussite raciale – l’écart entre les résultats des tests des élèves noirs et blancs. Les experts en éducation se sont penchés sur un certain nombre de facteurs comme causes profondes de l’écart : le revenu familial, la monoparentalité, les ressources scolaires.

Mais une étude de Francis Pearman, professeur adjoint à la Graduate School of Education de l’Université de Stanford, montre que d’autres éléments peuvent être en jeu. Selon Pearman, cela revient à ce qu’il appelle des « mécanismes de tri ». Ce sont les façons dont les étudiants sont séparés les uns des autres et dans différentes expériences académiques. « Pourquoi est-ce que les communautés avec des taux élevés de préjugés raciaux ont des niveaux plus élevés de disparités entre les Noirs et les Blancs ? » il demande. « Cela s’explique en partie par le fait qu’il s’agit en partie d’une histoire de ségrégation raciale. Mais il y a quelques autres mécanismes de tri qui jouent également.

Les enfants noirs sont moins susceptibles d’être testés pour les programmes surdoués et plus susceptibles d’être placés dans une éducation spéciale que leurs homologues blancs. L’écart diminue lorsque les enfants sont testés pour l’inscription surdouée à tous les niveaux.

« L’autre grande voie concerne la discipline », dit-il. Les communautés où les résidents ont des niveaux plus élevés de préjugés anti-noirs voient également une différence majeure dans la façon dont les étudiants noirs et blancs sont disciplinés : alors que les étudiants noirs représentent environ 15 % du total des étudiants, ils représentent 36 % de tous les étudiants expulsés.

Dans un prochain épisode de Les mauvaises herbesnous nous asseyons avec Pearman pour parler du rôle que joue la discipline scolaire dans l’écart de réussite.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de notre conversation, édité pour plus de longueur et de clarté. Vous pouvez écouter Les mauvaises herbes sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous obtenez des podcasts.

Quand on parle de discipline scolaire, à quoi fait-on référence exactement ?

Lorsque nous parlons de discipline au sens général, nous parlons d’outils que tout individu utilise pour corriger le comportement des élèves. Maintenant, il existe de nombreuses façons différentes de corriger le comportement des élèves. En général, la discipline scolaire a été caractérisée d’une manière ou d’une forme comme une discipline d’exclusion.

Cette exclusion pourrait prendre la forme d’une suspension à l’école. Cela revient à envoyer un élève hors d’une salle de classe et à l’envoyer dans une classe séparée dans un environnement scolaire pendant une journée ou une période prolongée, mais l’élève reste dans cette école.

Il y a aussi des suspensions hors de l’école qui sont pour une infraction de comportement donnée. Il y a aussi des formes plus extrêmes, comme l’expulsion, où vous envoyez complètement un élève de l’école.

Mais il y a aussi cette présence croissante des forces de l’ordre dans les écoles qui ont également un certain nombre de résultats disciplinaires d’intérêt connexes qui sont également compris dans ce cadre d’exclusion.

La suspension a toujours été une forme de discipline fascinante pour moi. Quand j’étais enfant, je pensais: « Attendez, ils peuvent quitter l’école parce qu’ils sont ‘mauvais’? »

Il y a une certaine ironie dans la décision d’éloigner un enfant d’un environnement d’apprentissage que nous comprenons largement comme utile et promu pour le développement de cet enfant. Dans certains cas, peut-être que l’étudiant ne voulait pas être dans cet environnement d’apprentissage pour commencer, n’est-ce pas ? Pour certains étudiants, cela pourrait être une mesure disciplinaire bienvenue de leur part.

Mais vraiment, le problème – mis à part le genre de curiosité de cette approche – est que nous savons également que l’expérience de la discipline scolaire est associée à une variété de résultats qui ne sont généralement pas si bons. Les élèves qui subissent des suspensions, des expulsions, toute sorte de bras de ce processus disciplinaire d’exclusion, sont moins susceptibles d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, sont moins susceptibles de persister à l’école et sont plus susceptibles d’abandonner l’école. Ils sont moins susceptibles d’aller à l’université et sont beaucoup plus susceptibles d’être impliqués dans le système de justice pénale à la suite de cette expérience de discipline d’exclusion.

Donc, à cause de cela, il est vraiment très important de vraiment interroger les cas de discipline d’exclusion et de comprendre la manière dont ils sont infligés de manière injuste. C’est très important pour les étudiants, à la fois [for] résultats à court et à long terme. C’est en partie la raison pour laquelle un certain nombre de districts scolaires progressistes ont commencé à repenser à quoi devrait ressembler la discipline scolaire. Il y a cette croissance des pratiques de justice réparatrice, des soutiens comportementaux positifs et des systèmes basés sur cette idée que, plutôt que de penser à corriger le comportement des élèves en envoyant les élèves ailleurs, nous devrions vraiment penser à corriger le mauvais comportement des élèves de manière à créer des ponts.

Pouvez-vous parler de la façon dont la race est prise en compte dans la discipline en particulier à cet égard ? Comment fait-on savoir la race est un facteur?

Nous savons que la discrimination raciale est une caractéristique persistante de bon nombre de nos institutions sociales aux États-Unis. Il existe de nombreuses preuves sur ce point que les préjugés raciaux jouent en fait dans la façon dont la discipline est appliquée dans les salles de classe. Par exemple, nous savons que les enseignants sont plus susceptibles de regarder les élèves noirs lorsqu’ils s’attendent à un comportement problématique de la classe dans son ensemble. Donc, si un enseignant anticipe qu’il y a un problème, il regarde les étudiants noirs. Nous savons que les enfants blancs sont beaucoup plus susceptibles [to be] en quelque sorte compte tenu de la grâce associée au statut d’enfant par rapport aux enfants noirs. Les enseignants ou les figures d’autorité sont beaucoup plus susceptibles de donner une seconde chance aux enfants blancs en matière de mauvaise conduite qu’aux étudiants noirs.

Mais plus spécifiquement en ce qui concerne la discipline et la suspension hors de l’école, il y a pas mal de travail qui a tenté de démêler ces facteurs au fil du temps. Nous savons que pour toute infraction de comportement donnée, les étudiants noirs en particulier sont non seulement plus susceptibles d’être punis, mais la sévérité de la punition qu’ils subissent est également pire que celle de leurs homologues blancs.

En tant qu’adulte, je repense à ma propre expérience dans le système scolaire public. Et je me souviens quand j’étais au collège à Kansas City avant que ma famille ne déménage, je suis allé dans ce collège magnétique préparatoire à l’université. L’un des facteurs auxquels je devais penser lorsque je me préparais pour l’école le matin et que j’étais à l’heure était que nous devions passer par des détecteurs de métaux. Si nous faisions la queue pour le détecteur de métaux quand la cloche sonnait, nous serions marqués comme retardataires ou comme absents. À l’époque, je pensais : « Oui, ça m’apprend la responsabilité, ça m’apprend à gérer mon temps, ça me protège. » Et je regarde en arrière et je pense « Oh, peut-être que c’était moins pour me garder en sécurité et plus pour m’apprendre à être surveillé. »

En même temps, je pense à ces écoles qui sont vraiment dures et disciplinées pour les enfants noirs. Et le fait est que le monde n’est pas si gentil avec les Noirs. Et aussi tragique que de devoir faire cela, je comprends en quelque sorte – surtout pourquoi les parents – peuvent être si durs avec ces enfants noirs : parce que le monde est dur avec eux. Comment chevauchons-nous cette ligne? Vivons-nous dans une existence où nous disons : « D’accord, mais ce n’est pas le monde dans lequel je veux vivre, alors c’est à cela que je vais préparer mes enfants ? » Ou dites-vous : « Hé, c’est la vraie vie, et ouais, tu vas devoir être bien plus au courant que les gens qui ne te ressemblent pas ? »

Vous soulevez un point tellement important. Pensez au rôle que jouent les écoles dans notre société. D’une part, vous pouvez penser que les écoles préparent les élèves à s’engager [with] le monde [as it] est. Doter les étudiants des dispositions, des compétences, des mentalités qui leur permettent d’être en quelque sorte plug and play.

La préoccupation ou la critique, c’est que le monde dans lequel ils brancheraient et joueraient est profondément inégal et profondément injuste dans le sens dont nous parlons ici. Plus précisément, nous savons que les inégalités raciales sont une caractéristique clé de la façon dont le monde est. Et tant de façons dont nous avons conventionnellement compris la scolarité et le type de préparation que les élèves reçoivent, le souci est que ce type de scolarité que nous organisons est aussi celui dans lequel les élèves noirs et bruns seront exposés de manière disproportionnée à ces disciplines disciplinaires des outils comme des détecteurs de métaux. Plus susceptibles d’être exposés aux agents de ressources scolaires, par exemple. Il y a cette préoccupation que si nous nous engageons à l’école dans le but de brancher les élèves sur le monde qui existe actuellement, nous rendons un mauvais service à la fois aux élèves et aussi au monde qui pourrait devenir.

En 2014, l’administration Obama a mis en place des directives concernant la discipline scolaire qui visaient en partie à réduire ces disparités, et la Administration Trump débarrassé de ceux Stratégies. Y a-t-il une politique fédérale qui pourrait faire avancer cela, ou est-ce quelque chose de plus local?

Eh bien, je pense que c’est une question à la fois. Il y a certainement un rôle que notre gouvernement fédéral joue dans nos systèmes scolaires. La collecte de données est vraiment importante. Et la collecte de données d’une manière qui nous permet de suivre les résultats des étudiants qui nous intéressent. Pouvoir suivre ces résultats au fil du temps devient extrêmement important. Être capable de comprendre les sous-groupes qui connaissent des taux élevés, par exemple, de suspensions. C’est une partie importante de cette histoire. Pour être juste, le gouvernement fédéral a fait le suivi de ces problèmes au fil du temps, mais ce que je veux dire, c’est que nous pourrions faire plus.

La plupart de ce que nous savons de la discipline scolaire au niveau national se rapporte à ces résultats assez extrêmes. Que les élèves soient suspendus ou expulsés, je pense qu’il y a beaucoup de place pour améliorer notre compréhension des pratiques de gestion de classe. Ces délits mineurs auxquels les enseignants sont constamment confrontés au quotidien. Il existe des moyens de penser à étendre la couverture des données et l’accès à ces types d’infractions de moindre importance.

Maintenant, naturellement, c’est une grande entreprise d’aller dans cette voie. Quoi qu’il en soit, lorsqu’il s’agit de faire progresser le rôle que joue le gouvernement fédéral dans le suivi des disparités au fil du temps, je pense qu’il y a beaucoup de fruits à récolter.

Maintenant, vous avez mentionné le rôle que jouent les solutions plus locales. Nous pouvons réfléchir à des moyens novateurs de tirer parti des ressources qui existent dans une communauté donnée pour résoudre les problèmes liés à la discipline scolaire. Il y a toujours des moyens de réfléchir et de rendre nos politiques disciplinaires scolaires en particulier plus adaptées aux communautés qu’elles desservent.

Colline de Jonquilyn est l’hôte de Les mauvaises herbes, le podcast de Vox pour la politique et les discussions politiques. Avant de rejoindre Vox, elle était productrice senior pour WAMU et NPR’s 1A.