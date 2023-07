Discrimination positive pour les Blancs ? Les admissions dans les collèges hérités font l’objet d’un examen approfondi

WASHINGTON (AP) – Le prochain grand combat sur les admissions à l’université a déjà pris racine, et il se concentre sur un autre type de groupe minoritaire qui reçoit un coup de pouce: les enfants d’anciens élèves.

À la suite d’une décision de la Cour suprême qui annule l’action positive en matière d’admission, les collèges subissent une pression renouvelée pour mettre fin aux préférences héritées – la pratique consistant à favoriser les candidats ayant des liens familiaux avec les anciens. Longtemps considéré comme un avantage pour les blancs et les riches, les opposants disent que ce n’est plus défendable dans un monde sans contrepoids à l’action positive.

Le président Joe Biden a suggéré que les collèges devraient repenser la pratique après la décision du tribunal, affirmant que les préférences héritées « étendent le privilège au lieu de l’opportunité ». Plusieurs démocrates au Congrès ont exigé la fin de la politique à la lumière de la décision du tribunal de retirer la race du processus d’admission. Tout comme les républicains, dont le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, qui est en lice pour l’investiture présidentielle du GOP.

« Soyons clairs : la discrimination positive existe toujours pour les Blancs. C’est ce qu’on appelle des admissions héritées », a déclaré la représentante Barbara Lee, une démocrate californienne, sur Twitter.

Pour les critiques des admissions héritées, le débat renouvelé sur l’équité des admissions a offert une chance de faire basculer l’opinion publique derrière leur cause.

Alors que les collèges des États-Unis s’engagent à respecter la diversité à la suite de la décision du tribunal, les militants ont une réponse simple : prouvez-le. Si les écoles veulent inscrire plus d’étudiants noirs, hispaniques et autochtones, disent les militants, la suppression des préférences héritées serait une première étape facile.

« Maintenant plus que jamais, rien ne justifie que ce processus se poursuive », a déclaré Viet Nguyen, diplômé de Brown et de Harvard qui dirige Ed Mobilizer, une organisation à but non lucratif qui lutte contre les préférences héritées depuis 2018. « Aucun autre pays au monde ne le fait. préférences héritées. C’est maintenant une chance de rattraper le reste du monde.

Utilisant la décision de la Cour suprême comme catalyseur, le groupe de Nguyen rallie les anciens des meilleurs collèges pour faire pression sur leurs alma maters pour qu’ils mettent fin à la pratique. L’objectif est d’amener les diplômés des 30 écoles à retenir les dons jusqu’à la fin de la politique. Les écoles comprennent Harvard et l’Université de Caroline du Nord, qui étaient au centre du procès, ainsi que le reste de l’Ivy League et l’Université de Californie du Sud.

Il s’appuie sur d’autres efforts visant la pratique. Le Colorado l’a interdit dans les universités publiques en 2021, et les législateurs du Connecticut, du Massachusetts et de New York ont ​​présenté des projets de loi similaires. Au Congrès, le représentant Jamaal Bowman de New York et le sénateur Jeff Merkley de l’Oregon, tous deux démocrates, relancent une législation qui l’interdirait à toutes les universités qui acceptent l’argent fédéral.

Les préférences héritées sont devenues une cible facile à la suite d’une décision de la Cour suprême qui reposait sur des questions de mérite dans le processus de candidature à l’université, a déclaré Julie Park, qui étudie les admissions à l’université et l’équité raciale à l’Université du Maryland. Au lieu de se lancer sur leur propre mérite, a-t-elle dit, les anciens élèves se contentent de « se tenir sur les épaules de leurs parents ».

« Ce sont juste des fruits à portée de main », a-t-elle déclaré. « Les gens veulent quelque chose à faire, et il y a une forte raison de s’en débarrasser. »

Le secrétaire Miguel Cardona a exhorté les collèges à « se poser les questions difficiles », ajoutant que les admissions héritées et d’autres types de traitement spécial « ont longtemps refusé aux étudiants qualifiés de tous les horizons des règles du jeu équitables ».

« A la suite de cette décision, ils pourraient encore faire pencher la balance contre les étudiants qui ont déjà toutes les cartes en main », a déclaré Cardona dans un communiqué à l’Associated Press.

Dans le monde flou des admissions à l’université, on ne sait pas exactement quelles écoles donnent un coup de pouce à l’héritage et dans quelle mesure cela aide. En Californie, où la loi de l’État oblige les écoles à divulguer la pratique, l’USC a signalé que 14% des étudiants admis l’année dernière avaient des liens familiaux avec des anciens élèves ou des donateurs. Stanford a signalé un taux similaire.

À Harvard, qui a publié des années de dossiers dans le cadre du procès qui s’est terminé devant la Cour suprême, les anciens étudiants étaient huit fois plus susceptibles d’être admis, et près de 70% étaient blancs, ont découvert les chercheurs.

Une enquête de l’Associated Press auprès des collèges les plus sélectifs du pays l’année dernière a révélé que les étudiants hérités de la classe de première année variaient de 4% à 23%. Dans quatre écoles – Notre Dame, USC, Cornell et Dartmouth – les anciens élèves étaient plus nombreux que les élèves noirs.

Les partisans de la politique affirment qu’elle crée une communauté d’anciens élèves et encourage les dons. Une étude de 2022 sur un collège non divulgué dans le Nord-Est a révélé que les anciens étudiants étaient plus susceptibles de faire des dons, mais au détriment de la diversité – la grande majorité était blanche.

Certains collèges prestigieux ont abandonné la politique ces dernières années, notamment Amherst College et Johns Hopkins University. Au cours de la première année après l’avoir abandonné, Amherst a vu sa part d’étudiants hérités dans la classe de première année chuter d’environ la moitié, tandis que 19% des étudiants de première année ont été les premiers de leur famille à fréquenter l’université, le plus dans l’histoire de l’école.

Certains collèges soutiennent que, à mesure que leurs effectifs étudiants deviennent plus diversifiés sur le plan racial, les avantages du statut d’héritage s’étendront à davantage d’étudiants de couleur. Les opposants soutiennent que les familles blanches ont toujours un avantage, avec des générations de parents qui ont eu accès à n’importe quel collège.

Ivory Toldson est allé à l’université de la Louisiana State University, mais ce n’était pas une option pour ses parents dans le Jim Crow South.

« Mes parents ne pouvaient pas légalement aller à LSU. La discrimination est beaucoup plus récente dans notre histoire que beaucoup de gens ne semblent le comprendre », a déclaré Toldson, professeur à l’Université Howard et directeur de l’éducation, de l’innovation et de la recherche pour la NAACP.

Toldson a déclaré qu’il y avait une prise de conscience croissante de l’ironie que les préférences pour les athlètes et les étudiants hérités sont toujours autorisées, alors que la race doit être ignorée.

En mai, un sondage AP-NORC a révélé que peu d’Américains pensent que les admissions ou les dons hérités devraient jouer un rôle important dans les admissions à l’université. Seulement 9 % disent qu’il devrait être très important qu’un membre de la famille soit présent et 18 % disent que cela devrait être assez important. De même, seulement 10 % disent que les dons à l’école devraient être très importants et 17 % disent qu’ils devraient être assez importants.

Ce même sondage a révélé que la plupart des Américains soutiennent l’action positive dans l’enseignement supérieur, mais pensent que la race devrait jouer un petit rôle. Soixante-trois pour cent ont déclaré que la Cour suprême ne devrait pas empêcher les collèges de prendre en compte la race dans les admissions, mais 68% ont déclaré que cela ne devrait pas être un facteur important.

Plusieurs collèges ont refusé de dire s’ils continueraient à donner un coup de pouce aux étudiants hérités l’année prochaine, notamment Cornell et l’Université de Notre Dame.

Pendant ce temps, Nguyen a déclaré qu’il était plus optimiste que jamais. Dans le passé, les collèges ont hésité à être parmi les premiers à faire le changement, a-t-il déclaré. Maintenant, il pense que cela est en train de changer.

« Dans les prochains mois, je pense que l’hésitation sera en fait de savoir qui sera le dernier », a-t-il déclaré. « Aucune université ne veut être la dernière. »

