Discovery vient de réaliser le braquage du siècle

Star Trek : Découverte a toujours eu un petit problème avec les avant-derniers épisodes de ses saisons – des épisodes qui doivent aboutir à une sorte de arrêt climatique saccadé pour tout ce qui se passe cette semaine-là, pour mettre en place les enjeux désastreux de l’épisode final la semaine suivante. Enfin, alors que la série se tourne vers son tout dernier épisode, elle a enfin réussi à le réaliser : un épisode qui se sent bien tel qu’il est, tout en préparant efficacement cette étape finale.

Sonequa Martin-Green sur la préparation à la découverte et la relecture du Trek passé

Photo : Michael Gibson/Paramount+

« Lagrange Point » est un épisode d’une simplicité trompeuse pour celui qui doit finalement quitter un parcelle sur la table pour le dernier envoi du spectacle la semaine prochaine. La tension est constante, car Découverte se retrouve en échec dans une course contre la montre et les forces Breen de Moll, elles-mêmes poursuivies par des flottes de navires Breen rivaux, qui ont appris la mort du Primarque Rhun après les manigances de la semaine dernière– et échouant, quand ils parviennent tous les deux à se rendre à l’emplacement apparent de la technologie Progenitor, seulement pour que le vaisseau de Moll récupère le mystérieux colis avant Découverte peut. Mais cela signifie qu’une chose et une seule peut aider nos héros : l’heure du braquage ? C’est l’heure du braquage.

Car aussi bien-aimé qu’un randonnée trope comme le sont l’infiltration des bases ennemies et les braquages, Découverten’a jamais fait quelque chose de pareil auparavant, mais il est clair que c’est très amusant de le faire ici. Il y a une superbe petite scène dans la salle de préparation de Burnham où ils exposent le plan d’action : deux équipes de deux, Alpha (Reese et Adira) et Bravo (Michael et Book), se faufileront à bord du vaisseau amiral Breen déguisés en fantassins, avec un l’équipe installant un tracker de transport sur la technologie Progenitor, et l’autre infiltrant le pont pour abaisser les boucliers à temps pour que tout le monde et son package de prix puissent être transportés en un instant. Mais mis à part les vibrations bruyantes, ce qui le rend si amusant est quelque chose que nous pouvons ensuite voir tout au long de l’épisode : Star Trek est, à la base, une série sur le porno de compétence, et sur les belles personnes intelligentes et faisant des choses pour lesquelles elles sont extrêmement douées, extrêmement bien. Tout le monde dans cette salle, d’Adira jusqu’à Michael, sait qu’ils peuvent faire cela, et au lieu de simplement se faire dire cela, nous pouvons les regarder le prouver au cours des 40 prochaines minutes environ.

Photo : Michael Gibson/Paramount+

Et c’est exactement ça : un braquage amusant ! Partout, à bord Découverte, nous voyons Rayner diriger l’équipage de la passerelle pour se préparer à toute éventualité, une jolie petite sortie sur son arc de la saison où il n’est pas entièrement sûr d’appartenir à cet équipage. De retour au QG de la Fédération, nous assistons également au retour de Saru, alors qu’il est plongé dans l’ultime effort diplomatique de la Fédération pour essayer d’empêcher les forces de poursuite de Breen de ne pas engager Moll et Découverte. Et puis bien sûr, sur le navire Breen, il y a toute l’action bruyante. Nous avons de bons petits moments où chaque équipe doit essayer de faire semblant d’être Breen agressif pour s’intégrer ; Michael et Book parviennent même à passer un moment calme ensemble pour revenir sur leur relation au cas où tout irait en enfer ; et bien sûr, il y a inévitablement quelques restes lorsque leur couverture est presque (et puis effectivement) grillée. Il y a beaucoup de tension qui n’existerait peut-être pas autrement si ce n’était pas l’avant-dernière saison de l’ensemble – où nous pouvons supposer en toute sécurité que tout le monde ira bien, car il y a une autre saison de Découverte au coin de la rue. Il n’y a pas de saison au coin de la rue cette fois-ci ! Tout le monde ne va peut-être pas bien ! Eh bien, à part le fait que, comme nous l’avons dit, il s’agit d’un groupe de gens qui, après cinq saisons, se sont assurés, ainsi qu’au public, qu’ils étaient vraiment bons dans leur travail, et que tout se passe presque parfaitement.

Pour la plupart. Après tout, ceci est l’avant-dernier épisode de la saison, et non un épisode régulier, ce serait donc un geste assez audacieux que tout se passe parfaitement pour nos héros alors qu’il reste encore un épisode à faire. Après que Michael et Book aient été découverts en train de planter le dispositif de suivi, l’action s’intensifie encore plus. Découverte doit s’impliquer comme distraction, se démasquant de son point d’observation pour lancer une charge de grêle sur la baie de navette du navire Breen, dans l’espoir qu’il puisse essentiellement percer un trou dans sa structure de blindage et faire exploser le colis Progenitor. et l’équipage capturé dans l’espace, pour les récupérer là-bas. Encore une fois, c’est amusant ! Encore une fois, tendu ! Encore une fois, les gens qui font bien leur travail le sont ! Vous ne pouvez pas vraiment demander plus que cela, mais en même temps, encore une fois, cela donnerait une configuration très ennuyeuse pour une finale de série si tout le monde obtenait ce qu’il voulait sans accroc.

Photo : Michael Gibson/Paramount+

Ainsi, dans un dernier acte de désespoir, Moll – qui a envoyé Breen après Breen dans le paquet ouvert pour essayer d’enquêter sur le portail mystérieux à l’intérieur, sans qu’aucun d’entre eux ne revienne quoi qu’il essaie – saute également à l’intérieur du paquet/portail Progenitor. . Et Michael étant Michael, elle ne peut pas aide mais sautez après elle, en espérant que ce qu’il y a dedans ne soit pas immédiatement mortel. Ainsi, même si Découverte percute la navette de Breen, téléporte tout le monde sauf Michael à bord et s’en sort en (principalement) en un seul morceau, le paquet Progenitor s’ouvre pour révéler un portail mystérieux… et apparemment aucun signe de ce qui pourrait se trouver au-delà ou même si Michael est vivant. Le décor est planté pour notre dernier épisode sur ce cliffhanger, mais encore une fois, il est très bien mis en place tout au long de cet épisode, au lieu de ressembler à un cliffhanger qui surgit de nulle part dans une aventure par ailleurs vaguement liée. Encore et encore, « Lagrange Point » nous rappelle que nos héros sont bons dans ce qu’ils font, quelles que soient les chances, et nous le répétons donc dans une autre version cathartique sur le Découverte pont pour terminer l’épisode : Rayner, ne dansant plus autour, mais assis dans le fauteuil du capitaine avec un message entraînant à l’équipe – son équipe – qu’ils vont sauver la situation et récupérer leur capitaine.

Nous découvrirons la semaine prochaine comment ils procèdent, mais compte tenu de la confiance affichée ici ? Il ne fait aucun doute qu’ils s’enverront eux-mêmes, et Découverte en guise de spectacle, avec tout sauf un bang extrêmement compétent.

