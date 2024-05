Discovery’ se termine comme un pionnier sous-estimé de la télévision : NPR

basculer la légende Michael Gibson/Paramount+

Tout d’abord, un aveu : même si cette chronique offrira beaucoup de discussions et de défenses Star Trek : Découverte en tant qu’émission cruciale, elle ne passera pas beaucoup de temps à parler de la dernière saison actuelle de la série ou de son épisode final, « Life, Itself », diffusé jeudi sur Paramount+.

C’est parce que, pour ce critique, les dernières saisons de Découverte ont été un peu embourbés par les choses qui ont toujours rendu difficile la vente en tant que randonnée séries : des intrigues sérialisées trop ambitieuses qui ne sont pas convaincantes ; de nouveaux personnages et environnements qui n’impressionnent pas ; des rebondissements qui peuvent être exaspérants par leur manque de logique ; de grands changements de narration qui peuvent être à la fois déroutants et prévisibles.

La finale de la série présente le point culminant d’une vaste chasse au trésor qui a vu l’équipage du vaisseau spatial Discovery bondir partout, à la recherche d’indices menant à une technologie puissante mise au point par une race extraterrestre qui a créé la vie humanoïde dans toute la galaxie. Leur objectif était de s’emparer de la technologie avant qu’une autre race, impitoyable et agressive, ne puisse les devancer, détruisant tout.

Ce n’est pas un spoil de révéler ça DécouverteLes héros de évitent ce scénario cauchemardesque, concluant sa cinquième et dernière saison avec une conclusion centrée sur le capitaine Michael Burnham, toujours ingénieux de Sonequa Martin-Green, et de bonnes résolutions pour une multitude de personnages secondaires (il y a même un mariage spatial !)

Pourtant, cette fin assez bonne dément Découvertec’est statut de spectacle pionnier qui a aidé Paramount+ à construire une nouvelle vision pour Star Trek dans la télévision moderne – ouvrant la voie à des séries à succès plus créatif comme Star Trek : Picard et Star Trek : de nouveaux mondes étranges suivrait des années plus tard.

Et tout a commencé avec un personnage singulier : Michael Burnham.

Une version de Star Trek pour la télévision moderne

Découverte a fait ses débuts en 2017 sur CBS All Access – le service de streaming qui allait devenir Paramount+ – face à un défi de taille.

Comme le premier nouveau randonnée série en une douzaine d’années, elle a dû tracer une voie qui offrait une nouvelle vision de la franchise sans aller trop loin – se tailler un nouveau coin dans l’univers du capitaine Kirk et de M. Spock peu de temps après la sortie de Star Trek au-delàle troisième long métrage produit par JJ Abrams présentant des versions redémarrées de ces personnages classiques.

Ensemble de producteurs DécouverteL’histoire de 10 ans avant l’époque de Kirk et Spock (représentée à l’origine sur NBC pendant trois saisons commençant en 1966). La nouvelle série ne serait pas centrée sur un capitaine de vaisseau, mais sur son commandant en second : Burnham, une femme noire qui se trouvait également être la fille adoptive jusqu’alors inconnue de l’ambassadeur vulcain Sarek, le père de Spock (elle serait promue capitaine du Discovery). beaucoup plus tard).

Une femme humaine noire qui a été élevée parmi les Vulcains super-intellectuels et contrôlant émotionnellement ? OMS randonnée les fans n’en avaient jamais entendu parler pendant près de 60 ans ? Avant de voir des épisodes, mes propres sentiments allaient de prudemment intrigués à cyniquement pessimistes.

Mais ensuite j’ai vu le premier épisode, qui avait une première scène étonnante : Martin-Green dans le rôle de Burnham et Michelle Yeoh dans le rôle du capitaine de découverte Philippa Georgiou marchant à travers une planète extraterrestre – deux femmes de couleur marquant le premier pas en avant pour Star Trek sur une nouvelle plateforme.

Les gens autrefois marginalisés dans les histoires typiques de science-fiction étaient désormais au centre de la scène – un moment historique et passionnant.

basculer la légende Jan Thijs/CBS

Et ça s’est amélioré à partir de là. A l’époque, randonnée écrivains se sent souvent paralysé par l’insistance du créateur Gene Roddenberry sur le fait que, dans le futur décrit par la série, les humains étaient au-delà des maux sociaux comme l’avidité, les préjugés, le sexisme, la guerre, l’argent et les frictions personnelles. Les scénaristes se sont irrités, se demandant : comment diable peut-on construire des histoires captivantes sur un vaisseau spatial où les conflits humains interpersonnels n’existent pas ?

Mais Découverte a trouvé une solution de contournement, plaçant Burnham dans une position où la logique l’a conduite à se mutiner contre son capitaine, tentant une stratégie qui a finalement échoué – laissant les humains dans un combat ouvert avec les Klingons légendairement guerriers. Découverte comportait également un long scénario qui s’est déroulé sur une saison entière, contrairement à beaucoup d’autres auparavant. randonnée des émissions qui essayaient de proposer une nouvelle aventure chaque semaine.

La première saison de la série a été riche en action, avec Harry Potter l’ancien Jason Isaacs émerge comme un capitaine de vaisseau convaincant et unique (en dire plus serait un spoiler ; connectez-vous à Paramount+ et découvrez la première saison). Les fans ont vu une nouvelle vision pour randonnée technologie, tirant parti d’effets spéciaux élégants et viscéraux et de séquences d’action dignes d’un film à gros budget, avec des éléments de conception inspirés de plusieurs films de la franchise.

Plus tard dans sa course, Découverte ferait ses débuts avec Ethan Peck dans le rôle de Spock et Anson Mount dans le rôle de Christopher Pike, des personnages classiques de Trek qui ont finalement obtenu leur propre série acclamée dans De nouveaux mondes étranges. Jusqu’à présent, cinq autres séries Trek ont ​​émergé sur Paramount+ à partir d’idées initialement incubées sur Découverte – y compris une saison acclamée par la critique de Picard qui a réuni le casting de Star Trek : la nouvelle génération.

Pas mal pour un critique télé de la première série finalement appelé parmi « les pires du [Trek] l’histoire de la franchise.

C’est le moment idéal pour rendre hommage à une série qui a accompli beaucoup de choses – aidant à prouver que l’idée originale de Roddenberry a encore beaucoup de jus narratif au 21e siècle.



L’héritage méconnu de Discovery

Malheureusement, Découverte a pris des virages qui n’ont pas si bien fonctionné. Au bout du DécouverteDans la deuxième saison de , le vaisseau a fait un bond de neuf siècles dans le temps – peut-être pour le retirer de Étrange Nouveau Mondela chronologie ? – le placer dans un environnement seulement lointainement connecté au classique randonnée.

Et tandis que Découverte semblait initialement prudent quant à la référence au classique randonnée dans ses histoires, des séries ultérieures comme De nouveaux mondes étranges et Picard a appris l’importance de plonger dans l’héritage de la franchise vieille de près de 60 ans – en exploitant régulièrement l’attrait de longue date de la série, plutôt que de se tordre en nœuds pour l’éviter.

Il y a probablement des fans de Découverte qui serait en désaccord avec cette analyse. Mais je pense que cela aide à expliquer pourquoi la série n’a jamais vraiment obtenu son dû dans le monde de Star Trekinitialement ombragé par les fans sceptiques, puis éclipsé par des produits plus appréciés.

C’est le moment idéal pour rendre hommage à une série qui a accompli beaucoup de choses – aidant à prouver que l’idée originale de Roddenberry a encore beaucoup de jus narratif au 21e siècle.