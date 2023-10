Discovery Plus sans publicité vous coûtera désormais 9 $ par mois

Discovery Plus, un service de streaming autonome de Warner Bros. Discovery qui propose des originaux ainsi que des émissions populaires de chaînes comme HGTV et Food Network, augmente son prix.

Dès mardi, Découverte Plus sans publicité, il coûtera 9 $ par mois aux États-Unis, soit 2 $ de plus que son prix précédent. Le forfait financé par la publicité restera au même prix, à 5 $ par mois. Les abonnés existants verront leur tarif mensuel augmenter lors de leur prochain cycle de facturation à compter du 2 novembre, a déclaré Warner Bros. Discovery dans un communiqué.

La société a déclaré que la hausse des prix lui permettrait de « continuer à proposer des histoires à ne pas manquer dans les domaines de la nourriture, de la maison, des relations, du crime réel et du paranormal », ajoutant qu’il s’agissait de la première augmentation du prix de l’abonnement mensuel aux États-Unis. depuis son lancement en 2021. Plusieurs autres services de streaming, dont Disney Plus, Hulu, Peacock et Paramount Plus, ont également augmenté leurs prix cette année.

Discovery Plus reste un service de streaming autonome, même si une grande partie de son contenu est également désormais disponible sur Max, le service de streaming remodelé qui a remplacé HBO Max en mai. Max combine les titres Discovery Plus avec l’ancien HBO Max, soulignant la profondeur du catalogue Warner Bros. Discovery, déclarent Kourtnee Jackson et Meara Isenberg de CNET dans leur examen du service de streaming. Max coûte 10 $ par mois avec les publicités ou 16 $ par mois pour l’option sans publicité.

Max ajoute également des sports en direct pour les clients américains à partir de jeudi. Le forfait sportif coûtera 10 $ de plus par mois, mais les abonnés Max peuvent diffuser des sports sans frais supplémentaires dans le cadre d’une période promotionnelle jusqu’au 29 février.

Vous ne savez pas quelle option de streaming vous convient le mieux ? Consultez le guide de CNET sur la façon de peser toutes vos options de streaming ainsi que notre liste des meilleurs services de streaming TV gratuits.