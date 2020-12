LONDRES, 9 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Discovery Education – le leader mondial des ressources pédagogiques numériques conformes aux normes, du contenu attrayant et de l’apprentissage professionnel pour les classes K-12 – et SOMOS Educação, la plus grande entreprise d’éducation du Brésil, et une des plus grands groupes éducatifs du monde – a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat innovant. Dans cette nouvelle collaboration, Discovery Education et SOMOS Educação fourniront des ressources numériques primées soutenant l’enseignement des STEM aux étudiants du Brésil via Plurall, la plate-forme d’enseignement numérique de SOMOS, qui est devenue la plus grande plate-forme de classe numérique pour les écoles primaires et secondaires privées au Brésil, avec plus de 1,3 million d’étudiants.

Préparer les étudiants brésiliens aux connaissances et aux compétences nécessaires pour diriger le monde en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques est essentiel à la croissance continue du pays. Par conséquent, Discovery Education et SOMOS Educação s’associent pour offrir à Discovery Education Connexion STEM à plus d’un million d’étudiants dans tout le pays.

Une ressource interdisciplinaire K-8, Connexion STEM associe un contenu numérique dynamique à des leçons prêtes à l’emploi et à des activités pratiques pour améliorer le programme de base et cultiver de précieuses compétences de réflexion conceptuelle qui préparent les étudiants à l’avenir. Construit sur le cadre des 4C et les objectifs de développement durable des Nations Unies, Connexion STEM s’intègre à dessein dans toutes les disciplines et fournit toutes les ressources nécessaires pour présenter les défis du monde réel et les compétences de réflexion conceptuelle aux étudiants. Enfin, grâce à des plans de cours modulables, Connexion STEM donne aux enseignants plus de flexibilité pour l’enseignement en ligne ou en personne, tandis que les élèves passent de la résolution de problèmes locaux à la recherche de solutions imaginatives et globales.

Les étudiants auront accès Connexion STEM via la plateforme d’apprentissage Plurall de SOMOS. Plus qu’une plateforme d’étude et d’enseignement en ligne pour les étudiants, les tuteurs, les enseignants et les coordinateurs, Plurall a joué un rôle central dans l’école numérique, nom donné à la transition des groupes d’étudiants de l’environnement analogique à l’environnement virtuel. Accessible, pratique et organisée, la solution innovante accompagne les étudiants 24h / 24, et est accessible par téléphone portable, tablette, ou bureau. L’outil organise des cours en direct et des activités d’interaction, fournit également des listes d’exercices afin que les étudiants puissent mettre en pratique ce qu’ils ont appris en classe et des vidéos pour soutenir l’exécution des tâches. De plus, la plateforme dispose de tuteurs prêts à répondre aux questions qui peuvent se poser au cours des activités et en relation avec le contenu du matériel pédagogique.

Les écoles et les tuteurs ont accès aux rapports de performance qui montrent les résultats de chaque élève. Les rapports utilisent des algorithmes qui offrent une vision claire des qualités de votre école et des points à travailler pour un meilleur résultat pédagogique – individuellement, par classes spécifiques ou même par segments. De cette manière, il est possible de mettre en évidence les principales difficultés de chaque élève afin que les enseignants créent leurs propres activités, en personnalisant les stratégies d’enseignement.

Robin Headlee, Men colère rédirecteur de Discovery Education International, a déclaré: «Afin de soutenir la croissance et le développement continus du pays, les étudiants brésiliens doivent acquérir des connaissances de base en STEM et développer les compétences« 4 C »- Pensée critique, communication, collaboration et créativité – prisées dans l’économie mondiale. Les services numériques de Discovery Education soutiennent ces deux objectifs importants, et nous sommes ravis de nous associer à SOMOS pour apporter ces ressources importantes aux étudiants du Brésil. »

Camila Cardoso, directrice des solutions complémentaires de SOMOS Educação, a déclaré: «Nous sommes ravis de notre partenariat avec Discovery Education International. En offrant STEM Connect, nous aiderons nos étudiants à exercer et à élargir leurs connaissances multidisciplinaires pour résoudre de vrais problèmes. Nous pensons qu’en stimulant la pensée critique, nous collaborons également pour le développement de citoyens plus capables, responsables et empathiques face aux défis du XXIe siècle.

Pour plus d’informations sur les ressources numériques et les services d’apprentissage professionnel de Discovery Education, visitez le site www.discoveryeducationglobal.com et restez connecté avec Discovery Education sur les réseaux sociaux via Twitter et LinkedIn .

