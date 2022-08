Discovery + arrive pour votre HBO Max. Je suis désolé.

Posséder tout un tas de contenu semble être un énorme problème à avoir jusqu’à ce que vous essayiez de tout monétiser de manière à en faire une “entreprise viable”. Cette partie entre guillemets semble être la clé à retenir des grandes nouvelles de cette semaine dans l’espace médiatique. Warner Bros. Discovery a annoncé lors de son dernier appel aux résultats qu’il devra fusionner HBO Max et Discovery + pour parvenir à la viabilité de l’entreprise.

De ce rapport sur Variété, il semble que Warner veuille ralentir le taux de désabonnement, c’est-à-dire que les abonnés vont et viennent fréquemment. En combinant les deux réseaux, ils pourraient alors proposer un seul abonnement qui inciterait toute la famille à ne pas vouloir résilier. Cela signifierait que tous les films et originaux de HBO sous le même toit que les maisons renversantes et réparatrices dans 34 styles différents.

Nous n’avons aucune idée du nom de ce nouveau service ni du montant que Warner décidera de facturer, mais nous savons que cela se produira à l’été 2023. Il vous reste un an pour profiter de HBO Max tel quel, sans que les Gaines et le réseau Magnolia ne soient davantage forcés dans votre cerveau.

Actuellement, HBO Max propose deux options d’abonnement, un forfait à 14,99 $/mois sans publicité et un forfait à 9,99 $/mois avec publicités. Discovery + a des options similaires au prix de 6,99 $/mois et 4,99 $/mois, respectivement.

Toutes mes excuses pour mon ton ici, c’est juste que le monde du streaming est passé de “Hé, la télé à la carte est géniale !” aux entreprises de médias réalisant que cela n’a jamais été une «entreprise viable» et revenant à ce qu’elle a toujours été, en combinant tout cela dans un seul paquet gonflé plein de choses dont nous ne voulons pas.