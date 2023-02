Discours sur l’état de l’Union: “Ininterrompu”, dit Biden

WASHINGTON –

Le président américain Joe Biden a exhorté le Congrès mardi soir à travailler avec lui pour “terminer le travail” de reconstruction de l’économie et d’unification de la nation alors qu’il prononçait un discours sur l’état de l’Union visant à rassurer un pays en proie au pessimisme et aux divisions politiques tendues.

Dans son discours de 73 minutes, Biden a cherché à dépeindre une nation considérablement améliorée par rapport à celle qu’il avait prise en charge il y a deux ans : d’une économie chancelante à une prospère avec de nouveaux emplois ; d’une nation paralysée et fatiguée par la pandémie à une nation qui a maintenant rouvert, et une démocratie qui a survécu à son plus grand test depuis la guerre civile.

“L’histoire de l’Amérique est une histoire de progrès et de résilience. De toujours aller de l’avant. De ne jamais abandonner. Une histoire unique parmi toutes les nations », a déclaré Biden. “Nous sommes le seul pays qui est sorti de chaque crise plus fort que lorsque nous y sommes entrés. C’est ce que nous faisons encore.”

“Nous n’avons pas encore terminé par un effort d’imagination”, a-t-il déclaré.

La toile de fond de l’adresse annuelle était nettement différente des deux années précédentes, avec un orateur républicain assis maintenant sans expression derrière Biden et des législateurs du GOP nouvellement habilités dans la chambre criant parfois des critiques sur lui et son administration.

Biden a cherché à rassurer la nation sur le fait que sa gestion a donné des résultats tant au pays qu’à l’étranger, car il a également entrepris de prouver son aptitude à une probable réélection.

Mais les défis pour Biden sont nombreux : incertitude économique, guerre épuisante en Ukraine, tensions croissantes avec la Chine, etc. Les signes de traumatismes passés au Capitole, notamment l’insurrection du 6 janvier 2021, étaient inévitables : une grande clôture encerclait le complexe, et les législateurs et les personnes présentes étaient confrontés à une sécurité plus stricte que d’habitude.

Dès le départ, les clivages partisans étaient clairs. Les démocrates – dont le vice-président Kamala Harris – ont applaudi lorsque Biden a commencé son discours. Le nouveau président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, bien qu’il ait chaleureusement salué le président lorsqu’il est entré dans la chambre, est resté à sa place.

Plutôt que de déployer des propositions politiques flashy, le président a entrepris d’offrir une évaluation rassurante de l’état de la nation, déclarant que deux ans après l’attaque du Capitole, la démocratie américaine était “inflexible et ininterrompue”.

Il a souligné la création record d’emplois au cours de son mandat alors que le pays sortait de la pandémie de COVID-19.

Biden a également souligné les domaines de progrès bipartisan au cours de ses deux premières années au pouvoir, notamment sur les infrastructures vitales des États et la fabrication de haute technologie. Et il a dit : « Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas travailler ensemble dans ce nouveau Congrès.

« Les gens nous ont envoyé un message clair. Se battre pour se battre, le pouvoir pour le pouvoir, le conflit pour le conflit, ne nous mène nulle part », a déclaré Biden. “Et cela a toujours été ma vision du pays : restaurer l’âme de la nation, reconstruire l’épine dorsale de l’Amérique – la classe moyenne – pour unir le pays.”

« Nous avons été envoyés ici pour terminer le travail ! »

Le président est monté à la tribune de la Chambre à un moment où seulement un quart des adultes américains disent que les choses dans le pays vont dans la bonne direction, selon un nouveau sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Environ les trois quarts disent que les choses sont sur la mauvaise voie. Et une majorité de démocrates ne veulent pas que Biden sollicite un autre mandat.

Il a cherché à affronter ces sentiments de front.

“Vous vous demandez s’il existe encore une voie pour vous et vos enfants pour avancer sans vous éloigner, je comprends”, a déclaré Biden. « C’est pourquoi nous bâtissons une économie où personne n’est laissé pour compte. Les emplois reviennent, la fierté revient à cause des choix que nous avons faits au cours des deux dernières années.

La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, qui a acquis un profil national en tant qu’attachée de presse de l’ancien président Donald Trump, a livré la réponse républicaine au discours de Biden.

Elle a concentré une grande partie de ses remarques sur les questions sociales, y compris la race dans les affaires et l’éducation et la prétendue censure des conservateurs par les grandes technologies.

“Alors que vous récoltez les conséquences de leurs échecs, l’administration Biden semble plus intéressée par les fantasmes éveillés que par la dure réalité à laquelle les Américains sont confrontés chaque jour”, a-t-elle déclaré. “La plupart des Américains veulent simplement vivre leur vie dans la liberté et la paix, mais nous sommes attaqués dans une guerre culturelle de gauche que nous n’avons pas commencée et que nous n’avons jamais voulu mener.”

“Le choix est entre normal et fou”, a-t-elle ajouté.

Les restrictions liées au COVID-19 étant désormais levées, la Maison Blanche et les législateurs des deux partis ont invité des invités conçus pour transmettre des messages politiques à la maison avec leur présence dans la chambre de la Chambre. La mère et le beau-père de Tire Nichols, qui a été sévèrement battu par des policiers à Memphis et est décédé plus tard, faisaient partie des personnes assises avec la première dame Jill Biden. Parmi les autres invités de Biden figuraient la rock star / humanitaire Bono et Brandon Tsay, 26 ans, qui a désarmé un homme armé lors de la fusillade de Monterey Park, en Californie, le mois dernier.

“Il n’y a pas de mots pour décrire le chagrin et le chagrin de perdre un enfant”, a déclaré Biden après avoir présenté RowVaughn et Rodney Wells à une ovation debout. Leur chagrin était palpable alors qu’ils se levaient et étaient reconnus par le président et le public. Biden a appelé le Congrès à “se montrer à la hauteur” après la mort de Nichols pour apporter des changements significatifs.

Biden a suscité des applaudissements bipartites lorsqu’il a félicité la plupart des agents des forces de l’ordre comme étant “des personnes bonnes et décentes”, mais a ajouté que “lorsque des agents de police ou des services de police violent la confiance du public, nous devons les tenir responsables”.

Les membres du Congressional Black Caucus ont invité les membres de la famille des personnes impliquées dans des incidents de police, alors qu’ils cherchaient à faire pression pour une action sur la réforme de la police à la suite de la mort de Nichols.

Biden changeait de cap après avoir passé ses deux premières années à faire adopter des projets de loi majeurs tels que le paquet d’infrastructures bipartisan, la législation visant à promouvoir la fabrication de haute technologie et les mesures climatiques. Les républicains contrôlant désormais la Chambre, il se concentre sur la mise en œuvre de ces lois massives et s’assure que les électeurs lui attribuent les améliorations.

Biden, pas connu pour son éloquence, est apparu détendu et confiant en prononçant son discours. Il a ajouté des remarques avec désinvolture, s’est nourri des réponses des législateurs démocrates qui se sont fréquemment levés avec des ovations tonitruantes et se sont engagés de manière ludique avec ses détracteurs républicains.

S’adressant aux républicains qui ont voté contre la grande loi bipartite sur les infrastructures, Biden a déclaré qu’il veillerait toujours à ce que leurs projets favoris reçoivent un soutien fédéral. “J’ai promis d’être le président de tous les Américains”, a-t-il déclaré. “Nous financerons ces projets. Et je vous verrai au premier coup de pioche.

Le changement était en grande partie par nécessité. Le GOP nouvellement habilité a hâte de défaire bon nombre de ses réalisations et s’engage à poursuivre une multitude d’enquêtes, notamment en examinant les récentes découvertes de documents classifiés de son époque en tant que vice-président à son domicile et dans son ancien bureau.

Bien qu’il ait promis le bipartisme dans la mesure du possible, Biden a également souligné les vives tensions qui existent entre lui et les républicains de la Chambre: il a discuté des efforts du GOP pour abroger la loi des démocrates sur le changement climatique et la santé en 2022 et leur réticence à augmenter le plafond de la dette fédérale, l’autorité légale d’emprunt du pays. qui doivent être soulevées plus tard cette année ou risque de défaut.

“Au lieu de faire payer aux riches leur juste part, certains républicains veulent que l’assurance-maladie et la sécurité sociale disparaissent tous les cinq ans”, a déclaré Biden. “D’autres républicains disent que si nous ne réduisons pas la sécurité sociale et l’assurance-maladie, ils laisseront l’Amérique par défaut sur sa dette pour la première fois de notre histoire.

“Je ne laisserai pas cela arriver.”

Les commentaires de Biden sur les programmes de droits ont provoqué un tollé des républicains, alors que la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Et d’autres ont sauté sur leurs pieds, certains criant “Menteur!”

Le président a répondu : « Levez-vous et montrez-leur : nous ne couperons pas la sécurité sociale ! Nous ne réduirons pas l’assurance-maladie ! »

Alors que les républicains continuaient de protester contre ses accusations, il a déclaré: “Nous avons l’unanimité.”

Alors que les espoirs d’un bipartisme à grande échelle sont minces, Biden a réitéré son appel de 2022 au Congrès pour qu’il soutienne son «agenda d’unité» d’actions pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes, la santé mentale, la santé des anciens combattants et le cancer. Il a annoncé une nouvelle action de l’exécutif et appelé les législateurs à agir pour soutenir de nouvelles mesures visant à soutenir la recherche sur le cancer, à répondre aux besoins de logement et au suicide chez les anciens combattants, à améliorer l’accès aux soins de santé mentale et à poursuivre la répression du trafic mortel de fentanyl.

Dans des refrains enflammés, Biden a prononcé 13 fois l’expression “finir le travail”, défiant les législateurs d’achever le travail de son administration sur le plafonnement des coûts de l’insuline pour tous les Américains, la lutte contre le changement climatique, l’augmentation des impôts sur les riches et les entreprises et l’interdiction des armes d’assaut. . Mais sur tous ces fronts, le gouvernement divisé est encore moins susceptible de céder que le Congrès sous le seul contrôle démocrate.

Le discours est intervenu quelques jours après que Biden a ordonné à l’armée d’abattre un ballon espion chinois présumé qui a volé effrontément à travers le pays, captivant la nation et rappelant les relations tendues entre les deux puissances mondiales.

« Ne vous y trompez pas : comme nous l’avons clairement indiqué la semaine dernière, si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays », a déclaré Biden. “Et nous l’avons fait.”

L’adresse de l’année dernière a eu lieu quelques jours seulement après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine et autant en Occident doutaient de la capacité de Kyiv à résister à l’assaut. Au cours de l’année écoulée, les États-Unis et d’autres alliés ont envoyé des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire et économique pour renforcer les défenses de l’Ukraine. Maintenant, Biden doit plaider – tant au pays qu’à l’étranger – pour maintenir cette coalition alors que la guerre se prolonge.

“Ensemble, nous avons fait ce que l’Amérique fait toujours de son mieux”, a déclaré Biden. « Nous avons mené. Nous avons uni l’OTAN et construit une coalition mondiale. Nous nous sommes opposés à l’agression de Poutine. Nous étions aux côtés du peuple ukrainien.

