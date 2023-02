Discours sur l’état de l’Union en direct: Biden s’attaquera à la Chine et à la taxe des milliardaires alors que les républicains boycottent le discours sur les “mensonges”

Après une série de victoires législatives au cours des deux premières années du mandat de Biden, les républicains cherchent à annuler certaines de ses premières victoires. Les récentes fusillades de masse et un meurtre policier à Memphis, dans le Tennessee, ont renouvelé l’attention sur les problèmes de violence armée et de force policière excessive. Et sur le front de la politique étrangère, Biden est confronté à la tâche formidable de maintenir une alliance occidentale – et l’électorat américain – unis derrière l’Ukraine dans ses efforts pour repousser l’invasion en cours de la Russie. Il s’occupe également des retombées de la chute par les États-Unis d’un ballon espion chinois présumé qui a flotté à travers les États-Unis la semaine dernière. En plus de tout cela, un avocat spécial enquête sur la façon dont des informations classifiées de l’époque de Biden en tant que vice-président et sénateur se sont retrouvées dans son domicile et son ancien bureau du Delaware.