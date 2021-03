«Avant les derbies, il parlait à toute l’équipe et disait: ‘Nous devons gagner – je suis né ici et je dois gagner. C’est mon maillot, mon club et ma ville. Je pourrais mourir pour Liverpool – maintenant, allons là-bas et faisons ce que nous devons ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy