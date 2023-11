Discours du Roi : Le gouvernement dévoilera des plans centrés sur la justice pénale | Actualités politiques

Les politiques du gouvernement pour l’année à venir seront dévoilées ultérieurement lors du discours du Roi, avec l’engagement de placer la justice pénale “au cœur” de ses plans.

Le discours – conçu par le Premier ministre, mais prononcé par le roi Charles – comprendra les détails d’un projet de loi sur les peines visant à garantir que les peines à perpétuité soient prononcées contre les « meurtriers les plus horribles » et que les violeurs passent plus de temps en prison.

Il y aura également un engagement en faveur d’un projet de loi sur la justice pénale qui imposerait des peines plus sévères aux membres de gangs de toilettage et ferait du meurtre d’un partenaire à la fin d’une relation une circonstance aggravante légale lors de la détermination de la peine.

Et il y aura une promesse de poursuivre les travaux sur le projet de loi sur les victimes et les prisonniers, qui inclura l’arrêt de la libération conditionnelle pour les pires délinquants et leur interdiction de se marier en prison.

S’exprimant avant son premier discours du Roi depuis son arrivée au pouvoir – et peut-être le dernier avant les élections générales – le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré : « Je veux que tout le monde à travers le pays ait la fierté et la tranquillité d’esprit qui viennent de connaître votre communauté, où vous élevez votre famille et emmenez vos enfants à l’école, c’est en sécurité. C’est ma vision de ce à quoi ressemble une Grande-Bretagne meilleure.

“Grâce à ce gouvernement, la criminalité a diminué, mais nous devons toujours nous efforcer d’en faire plus, en prenant les bonnes décisions à long terme pour le pays et en gardant en prison les pires délinquants plus longtemps.

“Dans les cas les plus ignobles, ces criminels maléfiques ne doivent plus jamais être en liberté dans nos rues. La vie doit signifier la vie.”

Mais la secrétaire fantôme du Parti travailliste à la Justice, Shabana Mahmood, a accusé le gouvernement “d’utiliser l’événement le plus important du calendrier parlementaire pour simplement reconditionner les idées qu’il a annoncées à plusieurs reprises”.

Elle a ajouté : « Il ne sert à rien de prendre des positions sur l’ordre public alors que le système de justice pénale s’effondre sous les pieds du gouvernement après 13 ans de mauvaise gestion. »

Le discours sera au centre de l’ouverture officielle du Parlement aujourd’hui – un événement presque annuel pour lancer la nouvelle session parlementaire qui voit faste et apparat à chaque instant – définissant le programme politique du gouvernement pour l’année à venir.

Dans les heures qui ont précédé, le gouvernement a confirmé une série de lois, notamment :

• Projet de loi sur la détermination de la peine – condamner à perpétuité les pires meurtres, y compris ceux impliquant des comportements sexuels ou sadiques, seul un juge pouvant choisir de ne pas prononcer la peine dans des circonstances exceptionnelles, et faire purger la totalité de la peine aux auteurs de viols ou d’autres délits sexuels graves. en prison;

• Projet de loi sur la justice pénale – créer des circonstances aggravantes légales (pouvant entraîner des peines plus longues) pour les membres de gangs de toilettage ou ceux qui assassinent leur partenaire, obliger les criminels à assister à leur condamnation ou à une peine de prison supplémentaire, et permettre à la police de pénétrer dans un local sans mandat de saisie objets volés;

• Projet de loi sur les pouvoirs d’enquête (amendement) – actualiser les pouvoirs dont disposent actuellement les agences de renseignement britanniques pour lutter contre « l’évolution des menaces et des avancées technologiques » utilisées par les criminels ;

• Projet de loi sur les victimes et les prisonniers – reporté de la dernière session parlementaire, visant à améliorer l’accompagnement des victimes d’actes criminels, ainsi qu’à réformer le système de libération conditionnelle.





Image:

Le roi Charles prononcera le discours décrivant le programme politique de Rishi Sunak.



Les autres lois qui devraient figurer comprennent :

• Nouveaux niveaux de service minimum pour le personnel ferroviaire, de sécurité aux frontières et les ambulanciers – provoquant la fureur des syndicats

• Projets d’introduction un système annuel d’attribution de nouvelles licences pétrolières et gazières alors que M. Sunak continue de réviser les politiques de zéro émission nette – une décision qui met en colère les militants pour le climat

• Un projet de loi visant à supprimer progressivement les baux, toutes les nouvelles maisons en Angleterre et au Pays de Galles devant être vendues en pleine propriété ;

• Des plans relever l’âge légal pour acheter des cigarettes en Angleterre, un délai d’un an chaque année pour éliminer progressivement le tabac, annoncé par M. Sunak lors de la conférence du Parti conservateur ;

• Dans un communiqué publié samedi soir, le gouvernement a également promis d’adopter « les bonnes lois… pour sauvegarder la prospérité future du Royaume-Uni, saisir les opportunités économiques et offrir un avenir meilleur » ;

Mais des questions se posent quant à l’avenir des engagements antérieurs du gouvernement, notamment envisage d’interdire les thérapies de conversion.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a attaqué le gouvernement avant ses annonces, déclarant : « Les conservateurs ne peuvent pas réparer le pays parce qu’ils ont déjà échoué.

“Avec un héritage de croissance stagnante, de prêts hypothécaires qui montent en flèche, de prix en flèche et d’écoles et d’hôpitaux en ruine, Rishi Sunak admet que le pays doit changer ; mais ce gouvernement ne peut pas y parvenir.”

Sir Keir a ajouté : “Les travaillistes ont un plan pour redonner à la Grande-Bretagne son avenir. Le test pour eux aujourd’hui est de savoir si ce Parti conservateur fatigué peut égaler l’ampleur de notre ambitieuse réforme.”