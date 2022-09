LONDRES –

Le roi Charles III s’est adressé aux législateurs du Parlement, leur disant “Je ne peux que m’empêcher de ressentir le poids de l’histoire qui nous entoure”.

Charles a déclaré aux membres de la Chambre des communes et de la Chambre des lords qu’il suivrait sa défunte mère, la reine Elizabeth II, dans la défense des “précieux principes de gouvernance constitutionnelle” qui sous-tendent le système politique britannique.

Il a rendu hommage à sa mère en disant: “Comme Shakespeare l’a dit à propos de la reine Elizabeth, elle était un modèle pour tous les princes vivants.”

Charles doit se rendre du Parlement à Édimbourg et accompagner le cercueil de la reine à la cathédrale Saint-Gilles pour un service du souvenir.



LONDRES (AP) – Le petit-fils de la reine Elizabeth II, le prince Harry, l’a saluée lundi comme une «boussole directrice» et a loué sa «grâce et sa dignité inébranlables», alors que les membres du public devaient avoir la chance de rendre hommage au monarque lorsque son cercueil repose à la cathédrale Saint-Gilles d’Édimbourg.

La déclaration personnelle, publiée sur le site Web Archwell de Harry et de sa femme Meghan, a déclaré qu’il chérissait leur temps ensemble « depuis mes premiers souvenirs d’enfance avec vous, jusqu’à votre première rencontre en tant que commandant en chef, jusqu’au premier moment où vous vous êtes rencontrés. ma femme chérie et j’ai embrassé vos arrière-petits-enfants bien-aimés.

Au milieu de l’acrimonie à la maison de Windsor, Harry a quitté son poste de royal senior et a déménagé aux États-Unis il y a deux ans. Samedi, il y avait un signe possible d’une réconciliation alors que Harry et Meghan rejoignaient son frère le prince William et sa belle-sœur Catherine pour rencontrer des personnes en deuil à l’extérieur du château de Windsor.

La déclaration de Harry est intervenue au début d’une autre journée imprégnée de l’apparat historique et de la pompe qui suit la mort d’un souverain britannique.

Le roi Charles III commençait la journée en s’adressant aux législateurs du Parlement de Londres avant de s’envoler pour l’Écosse.

Des centaines de législateurs se sont rassemblés dans le Westminster Hall, vieux de 1 000 ans, au Parlement pour un service au cours duquel le Parlement présentera ses condoléances au roi, et il répondra.

Une fanfare de trompette a accueilli le roi et sa femme Camilla, la reine consort, alors qu’ils entraient dans la salle remplie de centaines de législateurs.

Les présidents de la Chambre des communes et de la Chambre des lords présentaient leurs condoléances à l’occasion du décès de la reine Elizabeth II, et Charles prononcera un discours en réponse.

La salle, avec son magnifique toit à poutres en marteau, est la partie la plus ancienne du complexe parlementaire – un vestige du palais médiéval de Westminster qui se dressait autrefois sur le site.

La cérémonie se tenait à Westminster Hall car les monarques ne sont pas autorisés à l’intérieur de la Chambre des communes. Cette règle date du XVIIe siècle, lorsque le roi Charles I a tenté d’entrer et d’arrêter des législateurs. Cette confrontation entre la couronne et le Parlement a conduit à une guerre civile qui s’est terminée par la décapitation du roi en 1649.

Dimanche, des milliers de personnes ont bordé les rues et les bords des routes alors que le cercueil en chêne était transporté de la retraite d’été bien-aimée de feu la reine au château de Balmoral, où elle est décédée jeudi, à Édimbourg.

Le nouveau roi s’envolera pour Edingburgh plus tard et marchera derrière le cercueil de sa mère alors qu’il est lentement transporté de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Giles, où la couronne d’Écosse sera placée sur le cercueil avant un service de prière et de réflexion sur le la vie et le règne de 70 ans du monarque largement chéri.

Le cercueil de la reine reposera à la cathédrale pendant 24 heures, donnant aux membres du public une chance de défiler et de rendre hommage. Mardi, il sera transporté par avion à Londres où le cercueil sera exposé au palais du Parlement du mercredi après-midi jusqu’au matin des funérailles du 19 septembre.

Les autorités ont déjà publié des règles et des directives pour les personnes souhaitant rendre hommage à Londres, avec une longue file d’attente attendue.

Après avoir visité l’Écosse, Charles se lance dans une tournée des autres nations qui composent le Royaume-Uni – il visite la capitale de l’Irlande du Nord, Belfast, mardi et le Pays de Galles vendredi.

La déclaration de Harry s’est terminée sur une note poignante faisant allusion à la mort l’année dernière de son grand-père, le prince Philip, disant que “Nous aussi, nous sourions en sachant que vous et grand-père êtes réunis maintenant, et tous les deux en paix.”