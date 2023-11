Discours du Roi : Charles devra annoncer des mesures que nous savons qu’il n’aimera pas forcément | Actualités politiques

Mardi est le premier discours du roi prononcé par le roi Charles en tant que monarque.

Cela compte pour lui, non seulement parce qu’il sait que le monde cherchera à voir s’il fait les choses différemment (il ne le fera pas – la continuité compte) – et pas seulement parce que cela pourrait être l’occasion de dire quelque chose sur sa défunte mère, la reine. Elizabeth II, dans un nouveau décor.

La pression sera également forte car nous savons tous qu’il devra annoncer – sans broncher – des mesures rappelant son époque de prince de Galles et qui ne lui plairont sûrement pas, revenant sur certaines protections environnementales qui lui tiennent à cœur.

Les caméras seront là pour enregistrer toutes les réactions involontaires et les indications de dissidence – et pourtant il s’est entraîné toute sa vie pour s’assurer qu’il n’y en ait pas. Ce sera l’un des nombreux moments qu’il utilisera pour montrer qu’il comprend ce que signifie être Roi.

C’est aussi Rishi Sunak premier discours du roi en tant que premier ministre. Le dernier, il y a 18 mois, est survenu lorsque Boris Johnson était sur la sellette au numéro 10, quelques semaines après avoir été expulsé. Le travail de son successeur consiste à défier la gravité et à faire en sorte que ce ne soit pas non plus son dernier.

C’est l’un des cinq meilleurs moments du calendrier d’automne du Numéro 10, aux côtés le discours de la conférenceremaniement, déclaration d’automne et annonce de zéro émission nette. C’est aussi sans doute le plus difficile des cinq à utiliser pour envoyer un message politique clair. Son travail est bien plus difficile que celui du roi.

Le Gracious Address, comme on appelle également l’événement de mardi, n’a pas été conçu pour être un moment de relations publiques particulièrement utile pour le gouvernement. C’est le jour où le monarque, à la demande du gouvernement, présente les lois que les ministres souhaiteraient adopter dans les 12 à 18 mois à venir. Cependant, le fait qu’un projet de loi figure sur la liste n’est ni une condition préalable nécessaire – ni son absence dans le discours du roi un obstacle – pour que quelque chose entre dans le livre des lois.

Le précédent discours de la Reine, en mai 2022, comprenait 31 projets de loi – le Parlement a adopté 43 projets de loi au cours de la session suivante de 18 mois – ce qui montre qu’il existe, au mieux, une relation faible entre le discours et les futures lois. En tant que tel, c’est simplement un moment où Whitehall et le Premier ministre sont obligés de donner la priorité à ce qui leur tient à cœur.

Que peut-on attendre du Discours du Roi ?

Le Premier ministre donnera son feu vert au système d’attribution de licences pétrolières et gazières

Choisir ce qu’il faut laisser de côté vous indique où se situent les faiblesses d’un gouvernement

C’est pourquoi ce qui ne figure pas dans le discours du roi de mardi est presque aussi important que ce qui y figure. Parce que choisir ce qu’il faut laisser de côté vous renseigne sur les faiblesses d’un gouvernement, tout autant que les projets de loi présentés vous renseignent sur le message qu’il veut envoyer.

C’est là qu’intervient la première grande arnaque du moment : le concept de « projets » de projets de loi. Car nous sommes probablement dans un an, et pas plus de 14 mois, avant des élections générales. Tout ce qui contient le mot « projet » dans le discours du roi n’a pratiquement aucune chance de devenir loi avant les élections générales, que les conservateurs sont actuellement sur le point de perdre.

Ainsi, tout ce qui comporte un « brouillon » ajouté, ou qui est totalement absent, n’est pas une priorité et compte tenu d’un espace limité, et dans cette session, les chances de succès sont relativement faibles.

Où cela nous mène-t-il cette semaine ?

Par exemple, il est peu probable que les lois visant à créer les Great British Railways fassent partie d’un projet de loi. Il s’agit d’une législation visant à créer un organisme public qui couvrirait la quasi-totalité du réseau ferroviaire. C’était une priorité de Boris Johnson – cela n’a jamais semblé être autant celle de Rishi Sunak. Les responsables vous diraient que cela se produit toujours : il y a un QG de Derby et une équipe de transition. Voyons ce qui se passe.

Ensuite, il y a eu l’idée d’une législation dans le Discours du Roi pour supprimer les règles concernant la neutralité nutritionnelle. Il s’agit d’une loi européenne unique qui bloquait la construction de nouveaux logements dans certaines zones où il y avait trop de « pollution par les nutriments » – considérée par ce gouvernement comme un blocage à la construction de logements. Les travaillistes soutiennent que les promoteurs devraient en premier lieu moins polluer les rivières.

Le gouvernement a annoncé en septembre en grande pompe qu’il supprimerait cette loi héritée de l’UE, mais a perdu un vote sur ce point à la Chambre des Lords. À un moment donné, le numéro 10 souhaitait un projet de loi autonome dans le discours du roi de mardi. Mais c’est controversé, les travaillistes s’y opposent et ils ont décidé de ne pas risquer de perdre du temps au Parlement sur ce plan.

Le gouvernement prétend qu’il trouvera d’autres moyens d’atteindre le même objectif en utilisant la législation secondaire, mais il n’est pas sûr qu’il puisse complètement abandonner cette règle européenne. Cela nous dit quelque chose sur la force du gouvernement.

Dans le même esprit, une loi pour interdire la thérapie de conversion gay ne deviendra pas une loi avant les prochaines élections après avoir été rétrogradé au rang d’avant-projet de loi, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup plus de discussions et de changements avant qu’il ne prenne forme. Il est probable que cette note ait été dégradée en raison des scissions entre conservateurs. Certains députés conservateurs veulent interdire ce qu’ils considèrent comme une pratique « odieuse ».

D’autres conservateurs craignent qu’une telle interdiction ne criminalise involontairement les parents ou les enseignants qui donnent des conseils sur l’identité de genre aux enfants. Il n’y a pas de solution facile et, malgré de nombreuses discussions avec le whip en chef, le projet se dirige désormais vers un examen prélégislatif et un avenir incertain.

Ce qu’il y a dedans?

Le numéro 10 affirme qu’il y a trois priorités : « la prospérité future du Royaume-Uni », « saisir les opportunités économiques » et « offrir un avenir meilleur ». En fait, il s’agit avant tout d’attirer l’attention.

Suella Braverman, la secrétaire à l’intérieur compatible avec les camérasa été déployé pour faire la une des journaux, avec un projet de loi sur le vandalisme interdire les tentes et les œuvres caritatives offrant des tentes aux sans-abri.

Cela s’ajoute à d’autres mesures accrocheuses comme la législation relative aux recherches sans mandat pour récupérer les téléphones volés, visibles avec l’application “Localiser mon iPhone”. La loi autorise la police à pénétrer dans une propriété où se trouve un téléphone sans mandat.

Il y a aussi les mesures en matière de criminalité et de justice dont vous avez entendu parler lors de la conférence des conservateurs – notamment des peines plus sévères pour les délinquants prolifiques, bien qu’annoncées la même semaine que les dernières statistiques carcérales et parallèlement à une législation autorisant le gouvernement à louer des places de prison à l’étranger. Dans le même temps, les juges auront également davantage de pouvoirs pour forcer les criminels à assister aux audiences de détermination de la peine.

Tentatives d’exploiter les lignes de fracture avec le parti travailliste

Il y a des tentatives pour réduire les divisions environnementales avec les travaillistes – avec une loi exigeant des licences annuelles pour le pétrole et le gaz afin de renforcer la sécurité énergétique du Royaume-Uni et de réduire la dépendance aux importations en provenance de l’étranger, ce qui est conçu pour aider les conservateurs, en particulier en Écosse.

Il est également probable qu’il y ait des mesures de « défense des automobilistes », limitant les pouvoirs du conseil sur les zones d’air pur et les quartiers à faible trafic, alors que les conservateurs poursuivent leur campagne post-Uxbridge pour donner la priorité au coût de la vie plutôt qu’aux questions vertes.

Il y a ensuite deux grandes mesures en matière de logement, qui ne sont pas toutes deux sans problèmes.

Il y aura un projet de loi visant à abolir les baux sur les maisons nouvellement construites, ce qui signifie que toutes les nouvelles maisons devront être vendues en pleine propriété. Les nouveaux appartements peuvent être loués mais seulement dans des circonstances très exceptionnelles.

Le gouvernement dit que c’est un gros problème, mais la question en suspens est de savoir ce qu’il advient des propriétés existantes, et je crois comprendre qu’aucune décision n’a été prise sur le moment où mettre fin aux loyers fonciers ou sur le lieu où les plafonner – cela reste pour des discussions avec le Trésor.

Il y a ensuite le projet de loi sur la réforme des locataires, qui est déjà au Parlement mais qui vient tout juste d’obtenir sa deuxième lecture, ce qui lui permet d’être reporté à la prochaine session. Un certain nombre de propriétaires parlementaires sont mécontents de la fin des expulsions sans faute. Même si cela semble avoir été retardé, je comprends qu’il pourrait encore être mis en œuvre avant les élections après que le département Leveling Up ait accepté de financer le ministère de la Justice pour garantir que les tribunaux puissent faire face au travail supplémentaire nécessaire.

Est-ce que cela revient à une nouvelle relance ? Non. Est-ce que ça va changer le cadran ? Avec si peu d’annonces véritablement nouvelles, il semble difficile de l’imaginer.

Les élections générales à venir

Pourtant, rien à ce stade du cycle politique ne se fait sans que l’élection soit au premier plan des priorités…