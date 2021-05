Discours d’ouverture du président de Disney, Bob Iger, à l’UT Austin

Bob Iger, président et ancien PDG de The Walt Disney Company, a prononcé le discours d’ouverture à l’Université du Texas à Austin samedi.

Dans son discours, Iger a exhorté les diplômés à rêver en grand et à repousser tôt les opposants.

« [T]il n’y a tout simplement pas de rêves trop grands ici. Vos possibilités sont énormes », a déclaré Iger.

Il a également encouragé les diplômés à accepter les échecs et les revers en cours de route.

«Presque toutes les personnes qui réussissent que je connais ont connu des difficultés ou ont échoué à un moment donné», a déclaré Iger.

Iger a souligné que Steve Jobs avait été renvoyé d’Apple (la société qu’il avait fondée) et que Walt Disney avait été renvoyé de l’un de ses premiers emplois en tant qu’artiste de presse parce que « il manquait d’imagination ».

« Walt a échoué à plusieurs reprises au fil des ans. Cependant, toujours optimiste, il n’a jamais cessé de rêver grand et d’être audacieux », a-t-il ajouté.

Et si votre premier rêve ne se réalise pas, dit Iger, «trouvez-en un autre et poursuivez-le avec la même conviction».

« J’ai échoué en tant que météorologue et le gars pour qui j’ai travaillé m’a dit que je n’étais pas assez bon pour obtenir le prochain emploi. Maintenant, heureusement, il avait tort. J’ai trouvé un autre emploi, une promotion, et le reste appartient à l’histoire. », A déclaré Iger.

Iger a conseillé aux diplômés de s’exprimer et de dire la vérité même lorsqu’il est difficile pour les autres d’entendre et d’utiliser la technologie «pour guérir et non pour nuire».

« Soyez une force pour le bien dans notre monde car il y a tellement de choses à réparer et en cours de route, assurez-vous d’embrasser la vie », a-t-il déclaré.

Iger a été PDG de Disney pendant 15 ans avant de démissionner en février 2020. Au cours de son mandat, Iger a joué un rôle déterminant dans la transformation de Disney en une puissance médiatique avec plusieurs acquisitions clés, notamment Pixar, Marvel et 21st Century Fox.

Malgré avoir accumulé une fortune (que Forbes les estimations valent environ 690 millions de dollars) Iger, 70 ans, ne faisait pas toujours partie du 1%; il devait commencer par le bas, selon son livre «The Ride of a Lifetime».

Iger s’est rendu pour la dernière fois à l’Université du Texas lorsqu’il a pris la parole lors de la série de conférenciers distingués VIP de l’université en 2018, le la libération a dit.

Ne manquez pas:

De concierge d’été à PDG de Disney: ce qui a alimenté l’ascension de Bob Iger au sommet

10 principes pour un excellent leadership, selon Bob Iger de Disney