Discours d’ouverture du Directeur général de l’OMS lors d’une conférence de presse sur l’épidémie de maladie à virus de Marburg (20 octobre 2024) – Rwanda

Kigali, Rwanda, 20 octobre 2024

Honorable Ministre Dr Sabin Nsanzimana,

Membres de la presse,

Chers collègues et amis,

C’est un honneur d’être de retour au Rwanda et je remercie le Ministre pour son hospitalité, ainsi que pour son leadership dans la réponse à l’épidémie de maladie à virus de Marburg.

Hier soir, j’ai également eu l’occasion de rencontrer Son Excellence le Président Kagame, et il est clair qu’il est étroitement engagé dans la réponse à l’épidémie.

Le leadership des plus hauts niveaux du gouvernement est essentiel dans toute réponse à une épidémie, et c’est ce que nous constatons ici au Rwanda. Merci Monsieur le Président et Monsieur le Ministre pour votre leadership.

Nous sommes heureux de constater qu’il n’y a pas eu de nouveaux cas au cours des six derniers jours et nous espérons que cela restera le cas.

Hier, nous avons visité le centre de traitement, où se trouvent encore quelques patients sous traitement, même si la plupart sont désormais négatifs pour Marburg et nous espérons qu’ils sortiront prochainement.

Nous avons été impressionnés par le niveau de soins intensifs prodigués aux patients, qui n’a jamais été utilisé auparavant lors d’une épidémie de fièvre hémorragique virale sur notre continent (Afrique).

Deux des patients que nous avons rencontrés avaient présenté tous les symptômes de Marburg, y compris une défaillance multiviscérale, mais ils ont été placés sous assistance respiratoire, ils ont été intubés et extubés avec succès et sont maintenant en convalescence. Nous pensons que c’est la première fois que des patients atteints du virus de Marburg sont extubés en Afrique. Ces patients seraient décédés lors d’épidémies précédentes.

Cela reflète le travail accompli par le Rwanda depuis de nombreuses années pour renforcer son système de santé et développer des capacités de soins intensifs et de réanimation qui peuvent être déployées à la fois dans les soins hospitaliers réguliers et en cas d’urgence. J’ai entendu cela non seulement de la part de médecins locaux mais aussi d’étrangers travaillant dans les hôpitaux et les centres de traitement au Rwanda.

Bien qu’il n’existe aucun vaccin ou traitement approuvé pour Marburg, nous félicitons le Rwanda pour la rapidité avec laquelle il a lancé des essais de vaccins et de traitements, et nous espérons que ces essais contribueront à générer les données nécessaires à l’approbation de ces produits pour de futures épidémies.

Cela démontre également le travail accompli par le Rwanda pour renforcer son système de réglementation, qui s’efforce d’atteindre le niveau de maturité 3 de l’OMS. Nous espérons que l’agence atteindra le niveau de maturité 3 d’ici la fin de cette année.

Je remercie les nombreux partenaires qui ont soutenu ces essais, notamment le Sabin Vaccine Institute et l’Université d’Oxford – et je suis heureux que la PDG du Sabin Institute, Amy Finan, puisse se joindre à nous aujourd’hui.

Comme vous le savez, nous avons trois autres vaccins candidats en préparation, provenant de l’Université d’Oxford, de Public Health Vaccines et de l’IAVI, et je suis vraiment heureux que les maladies tropicales comme le virus de Marburg, qui est dangereux, retiennent l’attention, et que nous ayons des vaccins en préparation. pipeline.

Hier, nous avons également visité le poste de commandement national et nous avons été impressionnés par la manière dont la technologie est utilisée pour fournir des informations en temps réel pour l’action et améliorer l’efficacité opérationnelle. En empruntant les mots du président Kagame, j’ai vu le Rwanda intelligent en action.

Et nous avons également visité l’usine de fabrication de vaccins BioNTech. J’étais ici à Kigali pour la cérémonie d’inauguration il y a deux ans, j’ai donc été très heureux de constater les progrès significatifs dans la construction.

L’une des principales leçons de la pandémie de COVID-19 a été la nécessité d’étendre la production locale de vaccins pour éviter l’accès inéquitable aux vaccins que nous avons constaté, et nous sommes heureux de voir la manière dont le Rwanda et BioNTech investissent dans la production locale. Vous savez comment l’Afrique a été traitée lorsque les vaccins sont arrivés, avec l’inéquité vaccinale et le nationalisme vaccinal, et nous espérons que ces investissements stratégiques résoudront les problèmes d’iniquité auxquels nous avons été confrontés pendant la COVID.

Ainsi, comme je l’ai dit, nous sommes très heureux qu’il n’y ait eu aucun nouveau cas ni décès au cours des six derniers jours, et je peux voir que l’épidémie est gérée sous une direction solide. Mais nous sommes confrontés à l’un des virus les plus dangereux au monde et une vigilance continue est essentielle.

Les mesures renforcées de surveillance, de recherche des contacts et de prévention et de contrôle des infections doivent se poursuivre à grande échelle jusqu’à ce que l’épidémie soit déclarée terminée.

L’OMS continuera à soutenir le gouvernement dans sa riposte. En collaboration avec nos partenaires, nous avons fourni des experts techniques, des équipements de protection individuelle, des kits de test et d’autres fournitures.

Je remercie tout particulièrement les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni pour le financement qu’ils ont fourni à l’OMS et à d’autres partenaires.

Je salue les travailleurs de la santé dévoués qui se sont mis en danger pour sauver leurs collègues et qui ont continué à travailler malgré les risques. Et j’honore la mémoire de ceux que nous avons perdus.

Je voudrais réitérer que, sur la base d’une évaluation des risques, l’OMS déconseille les restrictions aux voyages ou au commerce, car elles sont inutiles et peuvent nuire à l’économie du Rwanda. Sauf du mal, cela n’apporte rien.

La plupart des pays ont respecté ces conseils, mais certains ont imposé des restrictions de voyage, et nous demandons à ces pays d’annuler ces restrictions.

Honorable Ministre, merci encore une fois pour votre leadership et je vous assure de l’engagement total de l’OMS à vous soutenir de toutes les manières possibles.

Murakoze cyane !

