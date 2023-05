Discours d’ouverture de l’université de Harvard de Tom Hanks : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Tom Hank se bat pour la vérité, et il espère que les diplômés de l’Université Harvard 2023 le feront aussi. La classe de finissants accomplie de l’Université de Harvard a eu droit à un discours d’ouverture inspirant de l’acteur, 66 ans, le jeudi 25 mai, dans lequel il a plaidé pour qu’ils utilisent leurs « pouvoirs et capacités spéciaux » pour « mener la bataille sans fin pour la vérité ». , pour la justice et pour la manière américaine. En se battant pour cela et en ne tombant pas faible face à ceux qui déforment la vérité pour leur propre avancement, Tom est convaincu que tout le monde en Amérique peut profiter de ses valeurs fondamentales : la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.

Utilisant ses antécédents hollywoodiens, Tom a comparé les diplômés de 2023 aux super-héros de Marvel Cinematic Universe. « C’est dans la quête visionnaire de la vérité que nous comptons sur vous, membres nouvellement incorporés de la Justice League of Avengers, pour venir à la rescousse, car la vérité pour certains n’est plus empirique. Ce n’est plus basé sur des données, ni sur le bon sens, ni même sur la décence commune », a expliqué le double lauréat d’un Oscar, prenant un coup au climat polarisé d’aujourd’hui.« Dire la vérité n’est plus la référence du service public. Ce n’est plus le baume à nos peurs ou le guide de nos actions. La vérité est maintenant considérée comme malléable, par l’opinion et par des finales à somme nulle.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





« L’imagerie est fabriquée avec audace, dans le but d’accomplir la tâche primordiale ou de gâcher la vérité avec une fausse logique. Pour y parvenir avec une fausse expertise, avec une fausse sincérité, avec une phrase comme « Je dis juste » », a-t-il poursuivi. « Maintenant, littéralement, vous ne pouvez pas croire que vos yeux et vos oreilles aideront les autres à vous mentir. Quelqu’un vous rapportera le monde exactement comme vous le souhaitez, plein de faits alternatifs.

Et bien que Tom sache que l’univers alternatif qu’il a décrit de faits auto-approuvés peut être séduisant pour beaucoup, il a protesté que la vérité est encore plus belle. « La vérité se nourrit dans le haut pays, aussi insaisissable que la sérénité mais aussi certaine que l’étoile polaire et la croix du sud », a-t-il noté. « La vérité est extraite aux intersections de nos comportements choisis et de nos habitudes fixes et de nos limites personnelles. »

Tom a rappelé aux diplômés de Harvard 2023 que la vérité, l’honnêteté et la transparence sont réalisables au niveau national s’ils sont prêts à défendre ce qui est juste. « C’est la même option pour tous les adultes qui doivent décider d’être l’un des trois types d’Américains : ceux qui embrassent la liberté et la liberté pour tous ; ceux qui ne le feront pas ; ou ceux qui sont indifférents », le Naufragé star a expliqué. « Seuls les premiers font l’œuvre de créer une union plus parfaite, une nation indivisible. Les autres se mettent en travers. » Il a également averti que « l’indifférence réduira la vision du peuple américain et obscurcira la lumière de la torche symbolique de Lady Liberty ».

Plus à propos Tom Hank

« Dans la bataille sans fin que vous avez tous officiellement rejointe à partir d’aujourd’hui, la différence réside dans la façon dont vous croyez vraiment, et dans la manière dont vous faites la promotion avec véhémence et à quel point vous tenez fermement à la vérité qui est évidente », a déclaré le Elvis l’acteur a noté. « Cela bien sûr, nous sommes tous créés de la même manière mais différemment, et bien sûr, nous sommes tous dans le même bateau. »

Il a fait écho au même sentiment en concluant son discours. « La responsabilité vous appartient. Les notres. L’effort est facultatif. Mais la vérité, la vérité est sacrée. Inaltérable. Ciselé dans la pierre et le fondement de notre république », a imploré Tom.

Lien connexe En rapport: « Asteroid City »: la première bande-annonce, le casting et plus à savoir sur le nouveau film de Wes Anderson

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.