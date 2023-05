Discours d’Hitler diffusés dans un train autrichien — RT World News

Deux suspects seraient à l’origine des « annonces inquiétantes » entendues lors d’un service à Vienne

Les chemins de fer autrichiens ont été touchés par une série d’émissions offensantes sur les trains de voyageurs, le dernier incident s’étant produit dimanche lorsque « Discours hitlériens » retentirent dans les haut-parleurs d’un service reliant Bregenz à Vienne.

Des images de l’épisode ont été partagées sur Twitter par le député vert David Stogmuller, qui se trouvait à bord à l’époque. Les messages étaient initialement « complètement vide de sens » et même « drôle, » avant de basculer brusquement sur un discours d’Hitler. Dans la vidéo partagée par le député, le « Sieg Heil » le salut peut clairement être entendu en arrière-plan.

Gerade wurde im RailJet 661 mehrmals „Sieg Heil“ rufe durch das Lautsprechersystem ausgestrahlt! Die Zugbegleiterin komplett hilflos @unsereOEBB ich hoffe es erfolgt Anzeige und schleunigst Aufklärung! pic.twitter.com/S8kx5ZnnpZ — David Stögmüller (@Stoegmueller) 14 mai 2023

« D’abord des trucs complètement dénués de sens, même des trucs marrants et soudain un discours d’Hitler et des cris de salut. C’était assez dérangeant. L’agent de bord ne savait pas quoi faire. Stogmuller a écrit.

Les chemins de fer fédéraux autrichiens (OBB) ont reconnu le problème, déclarant qu’ils étaient au courant de « annonces inquiétantes » alors que « clairement à distance[ing]” du contenu des messages. L’opérateur a promis de trouver la cause du « défauts techniques » dès que possible.















OBB a fourni une mise à jour lundi, indiquant que « On peut actuellement supposer que les annonces ont été faites par des personnes directement dans le train via des interphones. » La société a déclaré avoir signalé l’incident à la police et les deux suspects ont été retrouvés après analyse des images de surveillance à bord du train.

Les suspects, qui n’ont pas été nommés, ont été accusés d’avoir diffusé des discours d’Hitler, a rapporté plus tard l’agence de presse autrichienne APA. Il n’était pas immédiatement clair si les suspects avaient été placés en garde à vue. En Autriche, répandre la propagande nazie est un acte criminel.

Deux incidents similaires ont été signalés dans le pays la semaine dernière, avec des annonces irrégulières diffusées à bord des trains. On pense que les mêmes suspects sont à l’origine des messages, bien qu’il n’ait pas été immédiatement clair si les autres incidents avaient impliqué des slogans nazis.