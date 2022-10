Discours de Xi Jinping au Congrès du Parti : oui au zéro-Covid, non aux réformes du marché ?

Hong Kong

CNN Affaires

—



Même si l’économie chinoise est en proie à des problèmes allant d’une crise immobilière au chômage des jeunes, Xi Jinping n’a proposé aucune grande idée pour remettre le pays sur les rails lors de son discours d’ouverture de deux heures au Congrès du Parti communiste dimanche.

Le dirigeant chinois devrait obtenir un troisième mandat sans précédent au pouvoir lors du congrès d’une semaine. Les priorités présentées lors du rassemblement politique de plus de 2 000 membres du parti définiront également la trajectoire de la Chine pour les cinq prochaines années, voire plus.

Dans son discours de dimanche, Xi a adopté un ton confiant, soulignant la force croissante et l’influence croissante de la Chine au cours de sa première décennie au pouvoir. Il a également souligné à plusieurs reprises les risques et les défis auxquels le pays est confronté, notamment la pandémie de Covid, Hong Kong et Taïwan – dont il a tous affirmé que la Chine était sortie de la victoire.

Mais les experts craignent que Xi n’ait offert aucun signe de s’éloigner de la politique rigide zéro-Covid du pays ou de sa position réglementaire stricte sur diverses entreprises, qui ont toutes deux entravé la croissance de la deuxième économie mondiale.

“Le discours d’hier confirme ce que de nombreux observateurs chinois soupçonnent depuis longtemps – Xi n’a pas l’intention d’embrasser la libéralisation du marché ou d’assouplir les politiques chinoises zéro-Covid, du moins pas de si tôt”, a déclaré Craig Singleton, chercheur principal sur la Chine à la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion basé à DC.

“Au lieu de cela, il a l’intention de doubler ses politiques axées sur la sécurité et l’autonomie au détriment de la croissance économique à long terme de la Chine.”

La Chine est la dernière grande économie du monde à appliquer des mesures strictes de zéro Covid, qui visent à éradiquer les chaînes de transmission par des restrictions aux frontières, des tests de masse, des quarantaines étendues et des verrouillages instantanés sans compromis.

Et l’économie chinoise est en mauvaise posture. La croissance est au point mort, le chômage des jeunes atteint un niveau record et le marché du logement est en ruine. Les verrouillages constants de Covid ont non seulement fait des ravages sur l’économie, mais ont également déclenché un mécontentement social croissant.

La semaine dernière, deux grandes banderoles ont été accrochées sur un viaduc d’une artère majeure de Pékin, protestant contre la politique Covid de Xi et son régime autoritaire. C’était une rare manifestation contre les plus hauts dirigeants du pays, signalant la frustration et la colère du public.

De nombreuses organisations internationales, dont le FMI et la Banque mondiale, ont récemment revu à la baisse les prévisions de croissance du PIB de la Chine pour cette année, citant le zéro-Covid comme l’un des principaux freins.

Xi, cependant, a salué l’adhésion du gouvernement au zéro-Covid, affirmant qu’il a “obtenu des résultats positifs significatifs”.

Le discours de Xi – un résumé du rapport de travail ou du plan d’action du Parti communiste – a également été court sur les solutions concrètes aux autres défis auxquels l’économie est confrontée à court terme.

“Nous pensons que le Congrès du Parti en cours n’est peut-être pas un point d’inflexion pour des changements politiques majeurs”, ont déclaré dimanche les analystes de Goldman Sachs, ajoutant qu’ils pensaient que la Chine pourrait ne pas assouplir ses restrictions Covid avant au moins le deuxième trimestre de 2023.

Sur le secteur immobilier, Xi a souligné la nécessité de fournir des logements abordables et de freiner la demande spéculative – mais il n’y avait aucune mention spécifique de la crise de l’immobilier, qui s’est transformée en une crise majeure ces dernières années, menaçant à la fois la stabilité économique et sociale.

“Nous maintenons notre point de vue selon lequel une solution globale au secteur immobilier assiégé pourrait ne pas être introduite avant mars 2023, lorsque le remaniement politique sera complètement achevé”, ont déclaré lundi les analystes de Nomura.

Xi n’a pas non plus mentionné le chômage record des jeunes, qui est principalement le résultat de sa répression d’un an contre l’industrie technologique dans le contexte de punir les politiques zéro-Covid.

Dans la version complète du rapport de travail officiel du 20e Congrès du Parti, qui a été publié Peu de temps après son discours, Xi a souligné la nécessité de poursuivre la répression “anti-monopole” du parti et de réglementer les “revenus excessifs”, signe qu’il continuera à sévir contre les grandes entreprises et les riches.

La répression radicale de Pékin contre le secteur privé du pays, sous la bannière de la campagne de “prospérité commune” de Xi, a frappé plusieurs entreprises dans des secteurs allant de la technologie et de la finance aux jeux et à l’enseignement privé.

Le gouvernement a défendu la campagne comme nécessaire pour «l’équité sociale» et la réduction des écarts de revenus.

Dans son discours, Xi a également précisé que le développement était la “priorité absolue” et a souligné l’accent continu sur “une croissance de haute qualité”.

Cela pourrait dissiper certaines inquiétudes du marché selon lesquelles le gouvernement ne se souciait plus beaucoup de la croissance économique, ont déclaré les analystes d’UBS.

Cependant, pour atteindre l’objectif de Xi de faire de la Chine un “pays moyennement développé” d’ici 2035, la croissance annuelle du PIB réel du pays doit être en moyenne d’environ 4,7% par an de 2021 à 2035, ont déclaré les analystes d’UBS. Cela pourrait être “assez difficile”, ont-ils noté, ajoutant qu’ils s’attendent à ce que la croissance potentielle de la Chine se situe en moyenne entre 4% et 4,5% par an au cours de cette décennie, et chute après 2030.

En attendant, une comparaison entre le discours de cette année et le dernier prononcé par Xi en 2017 lors du 19e congrès du parti a révélé une tendance potentiellement inquiétante.

La fréquence des mots tels que “sécurité”, “peuple” et “socialisme” utilisés en 2022 a augmenté par rapport à 2017, tandis que celle d'”économie”, “marché” et “réforme” a diminué, ont déclaré les analystes de Goldman.

Le changement a également été remarqué par les analystes de Nomura, qui ont déclaré qu’il pourrait indiquer “un changement dans le mandat du parti”.