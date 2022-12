Discours de Noël du roi – Emotional Charles rend hommage à la «mère bien-aimée» La reine en «temps de grandes difficultés»

Je me tiens ici dans cette magnifique chapelle Saint-Georges du château de Windsor, si près de l’endroit où ma mère bien-aimée, feu la reine, repose avec mon cher père.

Je me souviens des lettres, des cartes et des messages profondément touchants que tant d’entre vous ont envoyés à ma femme et à moi-même et je ne saurais assez vous remercier pour l’amour et la sympathie que vous avez manifestés à toute notre famille.

Noël est une période particulièrement poignante pour nous tous qui avons perdu des êtres chers.

Nous sentons leur absence à chaque tournant familier de la saison et

souvenez-vous d’eux dans chaque tradition chérie.

Dans le chant très apprécié “O Little Town of Bethlehem”, nous chantons comment “dans tes rues sombres brille la lumière éternelle”.

La croyance de ma mère dans le pouvoir de cette lumière était une partie essentielle de sa foi en Dieu, mais aussi de sa foi dans les gens – et c’en est une que je partage de tout mon cœur.

C’est une croyance en l’extraordinaire capacité de chaque personne à toucher, avec bonté et compassion, la vie des autres et à faire briller une lumière dans le monde qui l’entoure.

C’est l’essence de notre communauté et le fondement même de notre société.

Nous le voyons dans le dévouement désintéressé de nos forces armées et de nos services d’urgence qui travaillent sans relâche pour assurer notre sécurité à tous et qui ont si bien performé alors que nous pleurions le décès de notre défunte reine.

Nous le voyons dans nos professionnels de la santé et de l’aide sociale, nos enseignants et bien sûr tous ceux qui travaillent dans la fonction publique, dont la compétence et l’engagement sont au cœur de nos communautés.

Et en cette période de grande anxiété et de difficultés – que ce soit pour ceux qui, dans le monde entier, sont confrontés à des conflits, à la famine ou à une catastrophe naturelle, ou pour ceux qui, à la maison, trouvent des moyens de payer leurs factures et de nourrir et de réchauffer leurs familles – nous le voyons dans l’humanité de personnes à travers nos nations et le Commonwealth qui réagissent si facilement au sort des autres.

Je tiens particulièrement à rendre hommage à toutes ces personnes merveilleusement gentilles qui donnent si généreusement de la nourriture ou des dons, ou ce bien le plus précieux de tous – leur temps – pour soutenir ceux qui les entourent dans le plus grand besoin, ainsi qu’aux nombreuses organisations caritatives qui font des choses si extraordinaires travailler dans les conditions les plus difficiles.

Nos églises, synagogues, mosquées, temples et gurdwaras se sont une fois de plus unis pour nourrir les affamés, leur apportant amour et soutien tout au long de l’année.

Une telle solidarité sincère est l’expression la plus inspirante

d’aimer son prochain comme soi-même.

Le prince et la princesse de Galles ont récemment visité le Pays de Galles, mettant en lumière des exemples pratiques de cet esprit communautaire.

Il y a quelques années, j’ai pu réaliser le souhait de ma vie de visiter Bethléem et l’église de la Nativité.

Là, je suis descendu dans la chapelle de la crèche et me suis tenu dans une révérence silencieuse près de l’étoile d’argent qui est incrustée sur le sol et marque le lieu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

Cela signifiait plus pour moi que je ne peux l’exprimer de me tenir à cet endroit où, comme nous le dit la Bible, « la lumière qui est venue dans le monde » est née.

Bien que Noël soit, bien sûr, une fête chrétienne, le pouvoir de la lumière surmontant les ténèbres est célébré au-delà des frontières de la foi et de la croyance.

Alors, quelle que soit votre foi, ou si vous n’en avez pas, c’est dans cette lumière vivifiante, et avec la véritable humilité qui réside dans notre service aux autres, que je crois que nous pouvons trouver l’espoir pour l’avenir.

Célébrons-le donc ensemble et chérissons-le toujours.

De tout mon cœur, je souhaite à chacun de vous un Noël de paix, de bonheur et de lumière éternelle.