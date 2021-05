Le gouvernement de Boris Johnson a été accusé d’avoir créé une «échappatoire très dangereuse» dans les plans d’interdiction de la thérapie de conversion décrits dans le discours de la reine.

Le gouvernement, qui est également critiqué pour avoir retardé à nouveau la publication de la législation avec une consultation nouvellement lancée, a souligné que l’interdiction éventuelle de la pratique discréditée «éliminera les pratiques coercitives qui causent des dommages mentaux et physiques».

«Nous veillerons à ce que les mesures que nous prenons pour mettre fin à cette pratique soient proportionnées et efficaces, et n’auront pas de conséquences involontaires», ont-ils déclaré.

«Nous veillerons à ce que les professionnels de la santé, les chefs religieux, les enseignants et les parents puissent continuer à avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec les gens».

Cependant, Jayne Ozanne, une ancienne conseillère du gouvernement LGBT +, qui a démissionné en raison de retards dans les plans plus tôt cette année, a déclaré L’indépendant: «Le gouvernement crée une échappatoire très dangereuse en se concentrant uniquement sur les pratiques« coercitives ».

«La plupart des personnes LGBT dans les milieux religieux estiment qu’il est de leur devoir de se soumettre à ceux qui détiennent l’autorité et suivront donc volontiers les« conseils »de leurs dirigeants, même si cela leur cause un grand tort. Le gouvernement doit faire ce que l’ONU a demandé – une interdiction totale des pratiques de conversion ».

Malgré la première promesse d’éradiquer la pratique discréditée en Grande-Bretagne il y a trois ans – d’abord sous l’administration de Theresa May – des documents publiés mardi indiquaient également que les ministres «lanceraient une consultation avant que les détails de l’interdiction ne soient finalisés pour entendre un large éventail de voix sur comment protéger au mieux les gens de la thérapie de conversion ».

«Nous avons commandé des recherches sur la portée des pratiques et des expériences des personnes soumises à la thérapie de conversion, afin que nous puissions pleinement prendre en compte les besoins de tous ceux qu’elle affecte», a-t-il ajouté.

Mme Ozanne a ajouté: «Nous n’avons pas besoin de plus de retard, ils ont consulté assez longtemps. Nous devons maintenant agir avant que davantage de vies ne soient perdues ».

La reine dévoile le programme législatif du gouvernement pour l’année à venir (Reuters TV)

Tout en se félicitant de l’engagement d’interdire les soi-disant thérapies, Nancy Kelley, PDG de Stonewall, a déclaré: «La nouvelle de la consultation est préoccupante et sera difficile à entendre pour nos communautés.

«Nous n’avons pas besoin d’une consultation pour savoir que toutes les pratiques qui visent à nous convertir, à nous réprimer, à nous guérir ou à nous changer sont dangereuses, abusives et doivent être interdites.

«Les communautés lesbiennes, gays, bi, trans, intersexuées et as attendent depuis près de trois ans que le gouvernement britannique tienne sa promesse d’interdire toutes les pratiques de conversion, et tout retard nous expose à un risque supplémentaire d’abus.»

Le gouvernement a ajouté qu’il inviterait bientôt les organisations à soumissionner pour développer un «ensemble de soutien qui permettra aux victimes de la thérapie de conversion de trouver et d’accéder à l’aide dont elles ont besoin», un fournisseur choisi étant en place d’ici l’été.

«Nous resterons en contact étroit avec les administrations déconcentrées alors que nous développons ces mesures pour trouver des solutions constructives pour mettre fin à cette pratique odieuse pour de bon.

Selon une enquête gouvernementale sur les personnes LGBT + publiée en 2017, cinq pour cent des répondants ont déclaré se voir offrir une thérapie de conversion, tandis que deux pour cent avaient subi la pratique. Les individus étaient les plus susceptibles (53 pour cent) de dire que les organisations confessionnelles avaient offert ou mené la pratique, 16 pour cent l’attribuant aux parents, tuteurs ou membres de la famille.