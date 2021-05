La reine a accompli son premier grand devoir cérémoniel public depuis la mort de son mari, le prince Philip, en assistant à une ouverture officielle du parlement à échelle réduite mardi.

Elizabeth II a lancé le début d’une nouvelle session parlementaire en prononçant le discours de la reine, qui présente les plans législatifs du gouvernement pour l’année à venir.

Une partie de la pompe et de la cérémonie d’ouverture de l’État a été réduite cette année pour empêcher la propagation de Covid, mais l’occasion reste imprégnée de plusieurs traditions obscures remontant à des siècles.

Le député otage

Certains des rituels de l’ouverture du parlement par l’État remontent à une époque où les relations entre la monarchie et le parlement étaient beaucoup moins cordiales.

conseillé Discours de la reine: le gouvernement accusé d’avoir créé une « échappatoire très dangereuse » dans les plans d’interdiction de la thérapie de conversion Boris Johnson News – En direct: l’ordre du jour du Premier ministre énoncé dans le discours de la reine, alors que les hauts conservateurs attaquent les retards dans les soins sociaux Les membres travaillistes palestiniens disent que le parti les « ignore »

Ainsi, lorsque la reine quitte le palais de Buckingham, un député reste dans le palais en tant qu ‘«otage» – un gage de bonne foi pour garantir le retour en toute sécurité du monarque.

Marcus Jones, député conservateur de Nuneaton, a choisi d’être le captif rituel cette année. Il restera où il est jusqu’à ce que la monarchie soit de retour en toute sécurité dans son palais.

Lady Usher du bâton noir Sarah Clarke (PENNSYLVANIE)

Black Rod frappe la porte

Une autre tradition ancienne, qui se perpétuera malgré les restrictions de Covid, est celle impliquant le responsable de la Chambre des Lords, Black Rod.

Sarah Clarke, Lady Usher of the Black Rod, verra les portes des Communes se refermer sur son visage alors qu’elle arrivera pour convoquer des députés. Elle doit frapper la porte trois fois avant qu’elle ne soit ouverte.

C’est une pratique qui remonte à la guerre civile et est censée symboliser l’indépendance des Communes vis-à-vis de la monarchie.

Si vous regardez attentivement lors d’une visite au parlement, vous voyez à peu près les bosses dans les boiseries où les Black Rods successifs ont marqué le rituel annuel.

Les gardiens Yeoman mènent leur perquisition cérémonielle (PENNSYLVANIE)

Recherche des caves

Ce rituel remonte à l’époque de Guy Fawkes. C’était l’ouverture officielle du parlement que Fumseck et les conspirateurs de poudre à canon avaient en vue en 1605.

Pour éviter toute répétition de l’intrigue, les caves des Chambres du Parlement sont toujours fouillées chaque année par les Yeomen of the Guard, garde du corps traditionnel de la reine.

La recherche avant l’ouverture de l’État est purement cérémonielle: les mesures antiterroristes réelles se déroulent séparément et sont beaucoup plus rigoureuses.

La couronne impériale de l’État est emmenée au palais de Westminster (PENNSYLVANIE)

Le trône d’or – et la couronne sur un coussin

En entrant dans la Chambre des Lords, la reine prend son siège sur un trône doré orné sous un auvent d’or. Il y a toujours eu une paire de trônes – pour la reine et son épouse.

Mais la mort du duc d’Édimbourg signifie que le trône de l’époux, installé pour la première fois en 1901 pour la reine Alexandra, a été placé sous la garde du Lord Great Chamberlain pour la garde.

La reine, accompagnée du prince Charles mardi, n’a pas porté la lourde couronne impériale d’État. Cela a été transporté sur un coussin et placé sur une table à proximité, comme c’était le cas en 2019.

Le dernier monarque portait la couronne extrêmement lourde, composée de plus de 3000 pierres précieuses et pesant deux livres et 13 onces, était pour l’ouverture de l’État en 2016.

Le leader des Communes Jacob Rees-Mogg avant l’ouverture de l’État (PENNSYLVANIE)

Les rituels de l’ère Covid

Beaucoup moins de politiciens et de pairs étaient présents que d’habitude, et aucun invité diplomatique ou non parlementaire n’a été invité – avec seulement 108 personnes présentes en tout.

Un grand changement est que le lord chancelier Robert Buckland n’a pas remis le discours directement à la reine comme c’est habituellement la coutume, mais l’a placé sur une table à la place.

Les autres changements comprennent l’absence de revêtements de rue militaires ou de doublure de l’escalier du souverain, et aucune fanfare militaire ni garde d’honneur à l’extérieur du palais de Westminster ou dans le cadre de la procession depuis le palais de Buckingham.

Les députés et les membres de la Chambre des lords devaient porter des masques partout à moins qu’ils ne soient exemptés. Toutes les personnes présentes ont passé un test Covid au préalable et n’ont été autorisées à y assister que si elles avaient un résultat négatif.