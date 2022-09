Discours de Keir Starmer aujourd’hui : quelle heure est-il ?

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer s’adressera à la conférence de son parti à Liverpool le mardi 27 septembre, prenant la scène de l’Arena and Convention Center de King’s Dock à un moment dramatique de la politique britannique.

À peine trois semaines après le début du mandat de Liz Truss en tant que Premier ministre, dont une grande partie a été consacrée au deuil national après le décès de la reine Elizabeth II, le Royaume-Uni se retrouve dans un nouvel état de crise.

Le «mini-budget» de son chancelier Kwasi Kwarteng, qui emprunte beaucoup et réduit les impôts, remis au Parlement vendredi, a effrayé les marchés mondiaux des devises, laissant la valeur de la livre sterling en chute libre et la Banque d’Angleterre obligée d’envisager une intervention d’urgence pour stabiliser le navire en augmentant les taux d’intérêt.

La panique a déjà vu les travaillistes grimper à 17% en tête des sondages devant les conservateurs dans le dernier sondage YouGov, le public semblant favoriser le message de responsabilité fiscale de Sir Keir et de la chancelière fantôme Rachel Reeves sur le «jeu imprudent» de Mme Truss et M. Kwarteng, qui a été ridiculisé par de nombreux économistes et même leurs propres collègues députés conservateurs, dont certains auraient déjà soumis des lettres de défiance.

Mardi matin, la conférence du travail débutera par une session sur « La Grande-Bretagne dans le monde et un avenir vert et numérique », dans laquelle le parti exposera son ambition de faire du pays un “superpuissance de l’énergie propre” en investissant dans les énergies renouvelables et en taxant les bénéfices démesurés des entreprises de services publics, avant que Sir Keir ne commence son discours depuis le hall principal à 14 heures.

Alors que la conférence de l’année dernière concernait en grande partie Sir Keir trouvant enfin une plate-forme pour se présenter au grand public après deux ans de frustration de verrouillage, sa dernière adresse le verra présenter ses références pour être le prochain Premier ministre britannique, une possibilité maintenant beaucoup plus proche de réalité à la lumière des débuts désastreux de Mme Truss à Downing Street et de son reflet dans le dernier sondage.

Sir Keir devrait présenter sa vision de ce à quoi pourrait ressembler un futur gouvernement travailliste, énonçant des plans pour une saine gestion de l’économie, réaffirmant l’engagement continu de la Grande-Bretagne envers l’Ukraine et introduisant de nouvelles politiques sur les droits des travailleurs, la garde des enfants, le climat et la restauration. du NHS.

Il est difficile d’imaginer qu’il pourra résister à ridiculiser le mini-budget de M. Kwarteng, largement considéré comme favorisant les riches, ou les myriades de scandales qui ont englouti le précédent gouvernement de Boris Johnson, du Wallpapergate au Partygate en passant par l’affaire Chris Pincher et le vomissement de des eaux usées sur les plages britanniques.

Le dirigeant travailliste a peut-être donné un aperçu du ton que son discours est susceptible de prendre mardi lorsqu’il a récemment déclaré aux militants du parti : « Il y a un changement dans l’air. Il y a une atmosphère, il y a un sentiment que le Parti travailliste est prêt à livrer.

« Et n’avons-nous pas besoin de changement après 12 ans de cette averse, 12 ans d’échec sous ce gouvernement, des salaires qui stagnent depuis 10 ans, des services publics à genoux ?

Ce qui est certain, c’est que ce discours de cet après-midi sera l’un des plus importants de sa carrière jusqu’à présent.