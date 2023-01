Discours de Keir Starmer aujourd’hui: le dirigeant travailliste promet une “décennie de renouveau national”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le parti travailliste offrira une “décennie de renouveau national” s’il arrive au pouvoir, dira Sir Keir Starmer dans son premier discours de 2023.

Dans son discours du nouvel an, le leader travailliste devrait également promettre la fin de la “politique du plâtre collant” à Westminster, avec “une nouvelle façon de gouverner” pour l’avenir.

Le discours intervient un jour après que le Premier ministre a prononcé son propre discours, dans lequel Rishi Sunak a promis de réduire de moitié l’inflation, de gérer les listes d’attente du NHS et de s’attaquer aux petits bateaux traversant la Manche.

S’exprimant à Stratford, dans l’est de Londres, Sir Keir s’engagera à créer le “sorte d’espoir autour duquel vous pourrez construire votre avenir”.

Il dira : « C’est pourquoi il est si important de montrer comment nous pouvons changer le pays cette année. Nous pouvons redonner aux gens un sentiment de possibilité, montrer la lumière au bout du tunnel. »

Mais le dirigeant travailliste devrait également préciser que ses promesses ne doivent pas “être considérées comme un code pour que le parti travailliste sorte à nouveau son gros chéquier gouvernemental”.

Il ajoutera: «Bien sûr, des investissements sont nécessaires – je peux voir les dommages que les conservateurs ont causés à nos services publics aussi clairement que n’importe qui.

« Mais nous ne pourrons pas nous sortir de leur pétrin – ce n’est pas aussi facile que ça. Rien ne remplace un secteur privé robuste, créateur de richesse dans chaque communauté.

Sir Keir parlera de l’avenir du pays en disant: «Cette nouvelle année, imaginons ce que nous pourrions réaliser si nous correspondions à l’ambition du peuple britannique, libérions sa fierté et son objectif, lui donnions une économie et une politique qu’ils mériter.





« C’est pourquoi je dis que la Grande-Bretagne a besoin d’une toute nouvelle façon de gouverner. Vous ne pouvez pas exagérer à quel point un état d’esprit à court terme domine Westminster. Et à partir de là, comment cela infecte toutes les institutions qui essaient et échouent à diriger la Grande-Bretagne depuis le centre.

Sur le NHS, le leader travailliste expliquera comment les crises qui affectent le pays ont chacune été “un iceberg à l’horizon”.

« J’appelle ça ‘la politique du plâtre collant’. Cette année, nous allons montrer comment le véritable changement vient de la libération de la fierté et de l’objectif des communautés britanniques », ajoutera-t-il.

Sir Keir promettra également de mettre fin au “pouvoir de thésaurisation de Westminster” et présentera des plans pour moderniser le gouvernement central afin qu’il devienne “dynamique, agile, fort et, surtout, ciblé”.

La nouvelle approche du gouvernement sera guidée par des « missions nationales », que les travaillistes devraient mettre en place dans les semaines à venir, et que l’opposition utilisera pour élaborer son prochain manifeste électoral.

Le président du Parti conservateur, Nadhim Zahawi, a déclaré que le discours serait “une nouvelle tentative désespérée de relance par Keir Starmer”.

Il a ajouté: «Chaque semaine, il change de position en fonction de ce qu’il pense être populaire – du soutien à la libre circulation au soutien aux syndicats, il dira n’importe quoi si la politique lui convient.

« Il devrait arrêter de faire des discours chargés de clichés et, à la place, enfin dévoiler un plan pour les priorités des gens. Il n’a rien à dire sur la façon de réduire la criminalité, de réduire l’immigration et de réduire les emprunts – c’est ce que la nation veut voir.

«Une fois de plus, les travaillistes ne parviennent pas à établir un plan positif, détaillé et à long terme pour assurer la prospérité future de la Grande-Bretagne. Ils devraient arrêter de faire de la politique et soutenir notre plan pour un avenir meilleur qui profite à tous.