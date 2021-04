LE PRÉSIDENT Joe Biden prononcera aujourd’hui une allocution sur la réponse au COVID-19.

Le président prononcera une allocution sur la pandémie de coronavirus et les récentes directives sur le masque données par les Centers for Disease Control and Prevention.

Le président Joe Biden s’adressera à la nation le mardi 27 avril 2021 Crédit: AP

Biden s’adressera à la nation à 13 heures le mardi 27 avril 2021.

Il discutera des nouvelles lignes directrices sur les masques de coronavirus sur la pelouse nord de la Maison Blanche.

Mardi, le CDC a annoncé que les Américains entièrement vaccinés pouvaient sortir sans porter de masque, mais il est toujours risqué de se rassembler en groupes en plein air, a déclaré le CDC.

L’avis de santé mis à jour intervient alors que plus de la moitié de tous les adultes aux États-Unis ont maintenant reçu au moins une dose du vaccin Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

« La publication de ces nouvelles directives est une première étape pour aider les Américains complètement vaccinés à reprendre les activités qu’ils avaient arrêtées à cause de la pandémie, tout en étant conscients du risque potentiel de transmettre le virus à d’autres », a déclaré le CDC.

Le port de masques faciaux a été considéré par les experts comme l’un des moyens les plus efficaces de contrôler la transmission du virus.

Biden a également exhorté à plusieurs reprises les Américains à se faire vacciner.

Les personnes sont considérées comme pleinement protégées deux semaines après la deuxième dose des vaccins Pfizer et Moderna et deux semaines après le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson.

Les remarques interviennent un jour avant que Biden ne s’adresse au Congrès.

Ce discours n’est pas considéré comme un discours sur l’état de l’Union, mais il exposera les problèmes actuels auxquels la nation et son administration sont confrontées.