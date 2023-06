Discours de haine anti-trans causant «un grand préjudice» aux enfants de genres divers: rapport

Les récents discours haineux et les efforts législatifs anti-trans au Canada et aux États-Unis sont « alarmants et causent beaucoup de tort », déclare le représentant de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes.

Dans son dernier rapport, « The Right to Thrive: An Urgent Call to Recognize, Respect and Nurture Two Spirit, Trans, Non-Binary and other Gender Diverse Children and Youth », Jennifer Charlesworth demande au gouvernement provincial et aux ministères respectifs de travailler ensemble pour en faire une priorité.

Publié jeudi 22 juin, le rapport comprend huit recommandations, notamment exhortant le procureur général à renforcer les protections législatives et réglementaires pour les enfants de diverses identités de genre afin de lutter contre la désinformation et la discrimination.

Charlesworth a déclaré que les impacts négatifs des récents discours de haine et des efforts législatifs anti-trans sur les enfants et les jeunes sont «énormes, et ils en paient le prix en augmentant les blessures graves et les tendances suicidaires». La suicidalité est le risque de suicide, généralement par idéation ou intention.

Interrogée pour le reportage, une personne affirme que les gens pensent qu’être trans est un problème mental, alors qu’au contraire, leur identité est « ce qui m’a sauvé et m’a sauvé ».

Le Bureau du représentant à l’enfance et à la jeunesse a reçu un examen des rapports sur les blessures graves et les décès de jeunes bispirituels, non binaires, trans et de genre divers qui a soulevé de sérieuses inquiétudes quant aux expériences et aux résultats pour les jeunes, « qui font constamment moins bien sur de nombreuses mesures que leurs pairs cisgenres », note un communiqué.

Il ajoute que 44 % des jeunes de diverses identités de genre qui reçoivent des services gouvernementaux signalent des blessures associées au suicide et à l’automutilation, contre 14 % des hommes cis et 22 % des femmes cis.

Charlesworth a ajouté que bien qu’il s’agisse d’une « découverte profondément troublante », ce n’est pas l’identité ou l’expression de genre de l’enfant qui conduit à l’automutilation ou au suicide.

« Ce sont plutôt les expériences individuelles qu’ils vivent et le climat dans lequel ils grandissent qui sont aggravés par les effets négatifs de la stigmatisation. Bien trop souvent, les jeunes sont confrontés à un manque de soins, de soutien et de sensibilisation à l’affirmation de leur genre de la part des prestataires de soins de santé et de la société.

« Lorsque cela se produit, nous les laissons tomber, et cela doit changer. »

Pendant ce temps, près des deux tiers des blessures signalées au représentant concernaient des personnes placées dans des foyers de groupe, qui sont des établissements financés par le gouvernement « qui peuvent causer des dommages et des traumatismes supplémentaires lorsqu’ils ne fournissent pas de soins d’affirmation de genre ».

D’autres recommandations du rapport incluent : que le ministère de la Santé assume la responsabilité principale d’un engagement intergouvernemental en faveur d’une voiture affirmant le genre ; que le ministère de la Santé mentale et des Dépendances examine les besoins en santé mentale et en toxicomanie des enfants de diverses identités de genre et de leurs familles; et que le ministère du Développement de l’enfance et de la famille veille à ce que les foyers de groupe aient des politiques et une formation spécifiques à la prestation de soins affirmant le genre.

