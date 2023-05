Discours de DeSantis aujourd’hui: les espaces Twitter d’Elon Musk se bloquent, ruinant le lancement de la campagne 2024 du gouverneur de Floride

« Je ne comprendrai jamais pourquoi DeSantis n’a pas organisé un grand rassemblement de lancement dans un stade de football de Floride. Cela aurait été couvert en direct par les informations du câble et aurait envoyé le message: « Je suis un gars normal qui aime les mêmes choses que vous », ce qui est un message que DeSantis doit envoyer », a-t-il ajouté. « Au lieu de cela, il lance sa campagne dans le [most] manière en ligne possible, risquant le genre de pépins qu’il a rencontrés, et garantissant que la couverture télévisée de l’événement serait minimale, car les réseaux de télévision aiment les événements avec des images.