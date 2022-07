Discours de Biden sur le projet de loi sur la violence armée interrompu par le père de Parkland

Facebook



Twitter



Pinterest



Reddit



Flipboard



Imprimer



E-mail



Copier le lien



Comme





Suite





Le discours du président Biden sur l’adoption de la législation bipartite sur les armes à feu a été interrompu par Manuel Oliver, qui a perdu son fils dans la fusillade de Parkland.

Vidéo:

Oliver exigeait que davantage soit fait contre la violence armée :

Manuel Oliver, père de l’activiste assassiné Joaquin “Guac” Oliver, a interrompu le discours de Biden pour en demander plus. Manuel se bat tous les jours depuis que son fils a été tué par balle dans la tuerie de Parkland. Escorté portant le visage de son fils sur une chemise Demanding Change.@ChangeTheRef https://t.co/Pekl4cCaPY – Matt Deitsch (@MattxRed) 11 juillet 2022

Oliver a fait savoir à l’avance qu’il allait interrompre le discours de Biden :

Manuel Oliver – qui a perdu son fils à Parkland – est l’homme qui vient d’interrompre le discours du président Biden sur le contrôle des armes à feu. Oliver a presque déclaré qu’il le ferait sur CNN quelques heures plus tôt avec l’aboyeur du carnaval des nouvelles du câble Joe Walsh. pic.twitter.com/FCo3pFikWy – Curtis Houck (@CurtisHouck) 11 juillet 2022

La Maison Blanche mérite le mérite d’avoir laissé Oliver assister à l’événement, même s’ils savaient qu’il allait interrompre le président.

C’est compréhensible, et la grande majorité des Américains conviennent qu’il faut faire plus pour prévenir la violence armée et les tirs de masse, mais les partisans du président Biden ont exprimé l’opinion qu’il était irrespectueux envers Oliver de venir à la Maison Blanche et d’interrompre le président. Des États-Unis.

M. Oliver a été retiré de l’événement à la Maison Blanche parce qu’interrompre n’importe quel président à la Maison Blanche ferait expulser n’importe qui, mais sa douleur était compréhensible. Contrairement à Trump, qui a peut-être couru vers le bunker de la Maison Blanche dans une situation similaire, le président Biden a demandé à Oliver de s’asseoir et d’écouter, puis de le laisser parler avant d’être escorté.