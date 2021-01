Le discours d’adieu attendu de Donald Trump a été moqué par son spoofer de longue date, Alec Baldwin, qui a imaginé le président avertissant les Américains qu’ils diront bientôt: « Monsieur, nous avons besoin de vous tout de suite » après que « des centaines de milliers de mauvais hommes se soient présentés dans vos banlieues et villes. ».

Dans le discours, Trump (alias Baldwin) se compare à George Washington avec sa « grande belle plantation » étant « très diversifiée comme Mar-a-Lago », insistant sur le fait que son adieu est « très volontaire » après avoir « décidé de ne pas rester à Washington. DC ‘tout comme le premier président des États-Unis.

Baldwin, qui a joué Trump pendant Saturday Night Live ces quatre dernières années, a repris son rôle de président pour le livre audio « Hasta la Vista, America » qui parodie le discours d’adieu du président à la nation.

Le projet de 42 minutes Pushkin Industries, écrit par l’écrivain Kurt Andersen et interprété par Baldwin, fait suite au livre de 2017 « Vous ne pouvez pas épeler l’Amérique sans moi: la formidable histoire intérieure de ma fantastique première année en tant que président Donald J. Trump (Une soi-disant parodie) ».

Un teaser de trois minutes voit Baldwin alors que le président met en garde contre une « prise de contrôle totale par les communistes » avant de frapper « l’escadron de la mort » au Congrès, notamment « Ilhan, Cortez, Ayana, Ocasio, Rashida, Kamala – également Booker ».

L’audio parodie commence par une fanfare avant que le président ne commence son discours à ses «compatriotes américains».

«Mes compatriotes américains, bonne année», dit-il.

‘C’est vrai. Pendant un moment, vous êtes toujours libre de dire bonne année comme si vous étiez libre le soir du Nouvel An pour vous rassembler et organiser des fêtes fantastiques, câliner, chanter et s’embrasser sans masque », dit-il, en référence à son Mar-a-Lago. bash où des fêtards sans masque, y compris les enfants Trump et Rudy Giuliani, ont bafoué les restrictions de coronavirus pour une grande fête où ils ont dansé sur la musique d’Ice Cube.

Des marmonnements se font entendre en arrière-plan avant que Trump ne corrige ses commentaires sur les masques, sur le conseil apparent de la personne hors caméra.

« D’accord, j’ai compris – ou avec des masques – votre choix, surtout si vous n’êtes pas immunisé – comme moi et la famille First », dit-il, après s’être vanté d’être immunisé contre le COVID-19 à sa sortie de l’hôpital après une infection en octobre.

Mais bientôt en mars ou avril ou à n’importe quel moment, essayez d’aller dans un restaurant ou un magasin s’ils ne sont pas déjà tous fermés et dites «Bonne année». Ils vont vous crier dessus, vous expulser – même si vous portez un masque », prévient-il.

« L’Amérique sera à nouveau beaucoup moins grande. »

Le « président » a ensuite établi des comparaisons entre lui et Washington et a déclaré que ce discours était le « plus important de l’histoire ».

«Mes compatriotes américains, c’est le discours le plus important que j’aie jamais prononcé, le plus important de l’histoire», se vante-t-il.

« En parlant d’histoire, George Washington » Je ne peux pas mentir « . Tout comme moi, bien que je puisse dire des mensonges si je le voulais, mais je ne le fais pas et c’est pourquoi ils me détestent – les phonies, les radicaux, les libéraux, les élitistes, les faux médias les Antifas – parce que je dis trop de vérité, mais notre premier président, les 45 premiers … Washington a inventé ce que je fais maintenant.

«Ce que de nombreux historiens appellent son discours d’adieu.

Trump établit également des parallèles entre la décision de Washington de ne pas se présenter pendant quatre ans et son départ après un mandat après avoir perdu l’élection présidentielle au profit de Joe Biden.

Le président de Baldwin continue de s’accrocher à ses allégations non fondées de fraude électorale, poussant une fois de plus la fausse idée que l’élection a été « truquée » malgré aucune preuve de fraude, des dizaines de poursuites judiciaires ne gagnant aucun terrain et sa propre administration estimant que l’élection était juste et légale.

«Il aurait pu se présenter à nouveau, remporter très facilement un autre mandat encore et encore et encore pour toujours – aucune règle contre cela – et à l’époque, les élections n’étaient pas truquées», dit-il.

« Dans son discours d’adieu, George Washington a dit aux Américains, comme je le fais maintenant, pourquoi il avait décidé de ne pas rester à Washington DC pendant encore 4 ans – non merci au revoir, rentrer chez lui après s’être battu si dur pour la liberté. »

Comme Washington, Trump se vante de rentrer chez lui dans son domaine pour jouer au golf, qu’il a surnommé le « sport des rois ».

«En route vers le sud avec la Première Dame, jouez au golf – le sport des rois – de retour dans la grande et belle plantation avec ses 200 employés personnels à vie, presque comme une famille, très diversifiée comme Mar-a-Lago», dit-il.

«Comme on dit, » l’histoire se répète « , c’est donc mon adieu totalement volontaire à vous le peuple – adieu. »

Une fois de plus, des marmonnements se font entendre en arrière-plan avec Baldwin disant «comme nous en avons parlé» avant qu’un clip de partisans de Trump scandant «nous aimons Trump, nous aimons Trump» est joué.

Trump revient ensuite pour frapper l’équipe – le surnom du groupe de représentants démocrates qui comprend Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Rashida Tlaib.

Il brouille «les mauvais endroits d’où ils viennent» avec leurs noms et ajoute le vice-président élu Kamala Harris et le sénateur du New Jersey Cory Booker à la liste – probablement simplement parce qu’ils sont aussi des gens de couleur.

« Adieu pour l’instant en ce qui concerne la Maison Blanche, car ne dites jamais jamais. Vous savez, après la prise de contrôle totale par les communistes – regardez cette escouade au Congrès – je l’appelle l’escadron de la mort – comme les mauvais endroits d’où ils viennent – Ilhan, Cortez, Ayana, Ocasio, Rashida, Kamala – également Booker, ‘il dit.

« Quand il y a des centaines de milliers de mauvais hommes dans vos banlieues et villes, en provenance de Détroit et de Chicago, ainsi que des Antifas de Portland et de Seattle qui peuvent se fondre, ressemblent à vos propres enfants – si sournois – alors vous direz: « Monsieur, nous voulons que vous reveniez. Nous avons besoin que vous reveniez tout de suite. » ‘

Il termine en disant: « Mais ne dites pas que votre président ne voulait pas de vous. »

Il n’est pas clair si ou quand le vrai Trump fera un discours d’adieu à la nation.

Il a finalement admis jeudi – un jour après le siège de ses partisans sur le Capitole qui a fait cinq morts – qu’il quitterait la Maison Blanche la semaine prochaine mais qu’il s’est encore arrêté avant de concéder.