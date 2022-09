Discours d’adieu de Boris Johnson : qui était l’homme d’État romain Cincinnatus ?

Alors qu’il prononçait son discours d’adieu à la nation devant le 10 Downing Street mardi matin, le Premier ministre sortant Boris Johnson n’a pas pu s’empêcher de glisser une dernière référence de signature aux classiques.

“Au sujet de rebondir dans les carrières futures, permettez-moi de dire que je suis maintenant comme l’une de ces fusées d’appoint qui a rempli sa fonction”, a déclaré M. Johnson.

“Je vais maintenant rentrer doucement dans l’atmosphère et patauger de manière invisible dans un coin reculé et obscur du Pacifique.

“Comme Cincinnatus, je retourne à ma charrue et je n’offrirai à ce gouvernement que le soutien le plus fervent.”

L’historienne toujours obligeante Mary Beard n’a pas tardé à expliquer la signification de la référence sur Twitter, suggérant que M. Johnson invoquait l’homme d’État légendaire pour établir une comparaison favorable avec son propre mandat.

“[Cincinnatus] était un politicien romain du Ve siècle avant J. .”

Le satiriste Armando Iannucci l’a lu comme une promesse cryptique que le Premier ministre renversé envisage un retour au pouvoir : « Johnson s’attend à être rappelé. Cincinnatus a été rappelé de sa charrue pour devenir chef de Rome une seconde fois. Que quelqu’un le dise aux gens avec des microphones à Downing Street.

Il semble certainement peu probable que M. Johnson s’en aille vraiment tranquillement, savourant auparavant l’opportunité offerte par ses rôles de maire de Londres et Le télégraphe du jour chroniqueur pour jouer le roi de l’autre côté de l’eau et provoquer de loin le gouvernement conservateur de David Cameron.

Il rêve peut-être déjà de la chute de Liz Truss et encouragera sans aucun doute le culte et la nostalgie de sa marque particulière déjà en évidence dans les cercles conservateurs en vue de connivencer un retour.

Lucius Quinctius Cincinnatus (519-430 av. J.-C.) se contentait véritablement de travailler dans l’obscurité et on se souvient de lui comme du chef de Rome en temps de crise et comme d’une icône de la vertu civique.

Selon la légende, il a été appelé pour la première fois en 458 av. ville.

Lorsque l’Aequi a assiégé les soldats de Rome, seuls cinq cavaliers se seraient échappés pour dire au sénat ce qui s’était passé, provoquant la nomination de Cincinnatus au poste de dictateur, qui a déposé sa houe, a rapidement levé une nouvelle armée et s’est mis à faire bataille.

On dit qu’il a mis les hordes en déroute en 16 jours et a fait preuve de miséricorde envers tous sauf les meneurs, qui ont été exécutés, avant de se retirer et de retourner aux champs, pour être appelé une deuxième fois en 439 avant JC, malgré ses années avancées, pour freiner les ambitions de Spurius Maelius.

Citoyen aisé qui a profité d’une épidémie de famine en achetant des réserves de céréales locales et en les présentant au peuple de Rome afin de s’attirer les bonnes grâces avant un éventuel défi politique, Maelius a été tué par Gaius Servilius Ahala, le maître du cheval de Cincinnatus, après quoi l’aîné a de nouveau démissionné de sa commission, cette fois après seulement 21 jours.

Cincinnatus du sculpteur Denis Foyatier au jardin des Tuileries à Paris (Stock/Getty)

De nombreuses villes et rues italiennes sont nommées en son honneur à ce jour, tout comme la ville américaine de Cincinnati, Ohio, tandis que des statues commémorant son exemple se dressent dans les jardins publics de Paris et de Vienne.

Contrairement à Cincinnatus, M. Johnson quitte ses fonctions avec le pays en état d’urgence, n’ayant pas simplement résolu ses problèmes.

En tant que populiste qui plaît à la foule, il pourrait également vouloir examiner de plus près le traitement des Aequi par les Romains, comme le suggère Mme Beard.

Jules César, mortellement poignardé par ses propres alliés (“Et tu, Rishi?”), pourrait être la comparaison la plus appropriée et la plus évidente, compte tenu des circonstances du propre retrait de M. Johnson cet été.

Quant à son fantasme apparent d’être rappelé à Westminster, les bookmakers de Coral considèrent actuellement qu’il est plus probable qu’il apparaisse sur ITV. Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! avant les prochaines élections générales que d’obscurcir à nouveau la porte du n ° 10, offrant 10/1 sur la première proposition et 16/1 sur la seconde.