Discours d’adieu de Boris Johnson: comment le Premier ministre britannique est devenu l’architecte de sa propre chute

Fes nouvelles chutes de grâce politique ont été aussi brutales et aussi vertigineuses que celle de Boris Johnson, évincé du 10 Downing Street un peu plus de trois ans après son arrivée.

Élu sur une vague d’enthousiasme de la part des membres du parti conservateur et des députés, Johnson a d’abord semblé un phénomène imparable – l’un de ces rares politiciens non seulement instantanément reconnaissable par le public, mais également apprécié par de larges pans d’entre eux, suscitant l’enthousiasme parmi les circonscriptions autrefois inaccessibles au Tories.

Promettant d’emmener le Royaume-Uni dans les légendaires “hautes terres ensoleillées” du Brexit, il s’est présenté – et a été accepté par de nombreux électeurs – comme un “nouveau départ”, en quelque sorte sans lien avec les années d’austérité sous David Cameron et les agonies torturées de Theresa May. temps en charge.