Discours, célébrations, citoyenneté : à quoi s’attendre le jour de la fête du Canada

Les célébrations de la fête du Canada en 2023 comprendront des discours, une cérémonie spéciale de citoyenneté et des spectacles musicaux – bien que le temps dans la capitale ne soit pas aussi festif.

La gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre Justin Trudeau publieront leurs messages de la fête du Canada samedi matin à 8 h et 9 h HE, respectivement.

David Cochrane, de CBC, animera la couverture des célébrations, qui auront lieu au parc des plaines LeBreton à Ottawa, où la cérémonie de jour débutera à 11 h 45 HE. Il s’ouvrira par une cérémonie de réflexion autochtone dirigée par des aînés autochtones.

Une cérémonie spéciale de citoyenneté suivra, qui comprendra des allocutions du premier ministre et du gouverneur général. Dix-sept nouveaux Canadiens participeront à la cérémonie de citoyenneté.

Plus tard dans la journée, le premier ministre se joindra à Catherine Cullen de la CBC pour une entrevue.

Les cérémonies incluront l’hommage de Lightfoot

Les célébrations du soir débuteront à 20 h et comprendront des performances de plusieurs artistes canadiens de partout au pays, dont Jann Arden, Roxane Bruneau, Preston Pablo, Tegan et Sara, Dear Rouge, Madison Violet, Josh Q et bien d’autres.

Il y aura également un hommage au regretté auteur-compositeur-interprète canadien Gordon Lightfoot, décédé plus tôt cette année.

La météo pourrait entraver les festivités dans la capitale, avec une éventuelle fumée de feu de forêt et un risque d’orages dans les prévisions de samedi.

CBC diffusera les émissions spéciales de jour et de soirée sur CBC-TV, ainsi qu’en ligne en haut de cette histoire. Vous pouvez également attraper les deux spéciaux sur CBCNews.ca et diffusez-les sur Gemme de Radio-Canada et CBC News Explorer .

La couverture de l’émission spéciale de jour par CBC commencera à 11 h 30 HE et l’émission spéciale de soirée à 20 h HE.