Une discothèque suisse avec des volets COVID-19[feminine Restrictions a été transformé en un centre de don de sang temporaire, insufflant une nouvelle vie dans un entrepôt vide de plusieurs étages qui était auparavant rempli de fêtards.

Les lustres qui éclairaient la piste de danse pour des milliers de fêtards à la discothèque MAD de la ville universitaire de Lausanne, permettent désormais aux infirmières d’insérer des aiguilles pendant que les chansons de Queen, les Bee Gees et Michael Jackson jouent.

«C’était presque déchirant de voir un endroit comme celui-ci qui dormait depuis près de 35 ans», a déclaré le gérant Igor Blaska. « Alors bien sûr, nous étions fiers d’organiser toutes les activités possibles. »

Normalement au cœur de la vie nocturne de la ville, la discothèque du quartier du Flon est fermée depuis près de 10 mois en raison de restrictions visant à se propager. COVID-19[feminine .

La Suisse a été durement touchée par une deuxième vague de COVID-19[feminine cas. Au total, il a signalé plus de 350 000 infections et plus de 5 000 décès depuis le début de la pandémie.

Un ancien fêtard devenu donneur de sang a déclaré qu’il était bon d’être de retour au MAD – qui signifie Moulin a Danse ou « moulin à danse » et a une roue rouge géante suspendue au toit.

« Je suis venu sans aucun doute car c’est un endroit mythique », a déclaré Olivier Rebel. « Il y avait un côté (le mien, en disant) – sors de la maison, retourne dans un endroit où je ne vais plus, mais c’est plein de souvenirs. C’était juste amusant.