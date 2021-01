La chaîne Discord « WallStreetBets » a été mise hors ligne, la plate-forme affirmant que l’interdiction était due à un discours de haine et n’avait rien à voir avec les membres aidant à alimenter un pic fulgurant de la valeur des actions de GameStop.

Discord a déclaré mercredi que le groupe avait été retiré en raison de violations répétées de ses règles contre «Discours de haine, glorifiant la violence et répandant la désinformation.» Il a soutenu que cette décision n’était pas liée à la débâcle GameStop en cours, dans laquelle des membres de la page et un groupe Reddit associé ont contribué à faire grimper les actions de la société de plus de 1700% depuis début janvier.

«Au cours des derniers mois, nous avons émis plusieurs avertissements à l’administrateur du serveur», Discord a déclaré dans un communiqué. «Aujourd’hui, nous avons décidé de supprimer le serveur et son propriétaire de Discord pour continuer à autoriser le contenu haineux et discriminatoire après des avertissements répétés.»

Pour être clair, nous n’avons pas interdit ce serveur en raison de fraudes financières liées à GameStop ou à d’autres actions. Discord accueille une grande variété de discussions sur les finances personnelles… Nous surveillons cette situation et en cas d’allégations d’activités illégales, nous coopérerons avec les autorités le cas échéant.

Alors que Discord a laissé son raisonnement pour l’interdiction quelque peu vague, la suppression intervient alors que les membres de WallStreetBets tentent de punir les vendeurs à découvert de fonds spéculatifs avec une campagne d’achat d’actions implacable, ce qui a propulsé la valeur de GameStop sur un rallye galopant. La société a clôturé à 347,51 $ par action mercredi, marquant une augmentation de dix-huit fois depuis la fin du mois de décembre, lorsque ses actions ne coûtaient que 18,84 $ par pop.

Après la purge de Discord, le sous-répertoire r / WallStreetBets – apparemment le principal hub en ligne du groupe, qui se décrit comme « Comme 4chan a trouvé un terminal Bloomberg » – s’est également brièvement éteint, donnant aux visiteurs un remarquer indiquant que la page était «Éprouver des difficultés techniques» en raison d’une explosion d’intérêt pour le groupe, et qu’il serait incapable d’appliquer les règles de Reddit sans « automatisation. »

Cependant, la page a été réactivée plus tard, avec un modérateur qui a publié une longue déclaration clarifiant ce qui s’était passé et comment le groupe allait procéder.

« Discord nous a salis et je ne suis pas impressionné par la destruction de notre communauté au lieu d’intervenir avec la clé dont nous aurions peut-être eu besoin pour réparer les choses, surtout après avoir obtenu plus de 1 000 boosts de serveurs », ils ont écrit.

C’est assez contraire à l’éthique.

Mercredi, le groupe Reddit comptait plus de 3 millions de membres, tandis que la chaîne Discord en comptait près de 60000.

