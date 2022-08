Discord offre aux utilisateurs d’Android une grande mise à niveau

Si vous avez utilisé l’application Android de Discord, vous avez probablement été frustré par la vitesse à laquelle les mises à jour arrivent sur votre appareil. Vous avez probablement vu un message lors de la publication d’une mise à jour indiquant “Prise en charge d’Android bientôt disponible” tandis que les utilisateurs d’iOS et de bureau apprécient les nouvelles fonctionnalités. Cependant, ces temps d’attente devraient être minimes à l’avenir.

Discord a annoncé une mise à jour majeure sur 1er août au Android cadre de développement de l’application. Les utilisateurs doivent s’attendre à des améliorations significatives de l’application après la publication d’une mise à jour automatique dans les semaines à venir après que Discord a reconstruit l’application à l’aide du cadre de développement. Réagir natif.

Ce framework a été développé par Meta et a été utilisé pour alimenter des applications Android et iOS telles que Facebook et Bloomberg. Ce qui rend ce framework spécial, c’est qu’il permet aux développeurs de travailler sur plusieurs plates-formes sans trop d’efforts supplémentaires, ce qui permet d’économiser du temps et de l’énergie.

Cela signifie que les utilisateurs d’Android devraient commencer à recevoir les mises à jour à peu près à la même vitesse que les utilisateurs d’iOS et de bureau.

Les détails de conception seront plus uniformes sur les différentes plates-formes, mais ils resteront uniques. Par exemple, une fois que les nouveaux utilisateurs d’Android auront téléchargé l’application, ils rencontreront une police plus grande similaire à celle de l’application iOS. Les utilisateurs actuels auront la possibilité de changer la police dans les paramètres Discord.

Le nouveau processus de développement signifie également que les utilisateurs d’Android devraient recevoir des mises à jour plus fréquentes. Avant la mise à jour, les équipes Discord devaient maintenir différentes bases de code pour différents appareils, mais le nouveau processus de développement consolide le travail. Étant donné que les équipes auront moins de bases de code à maintenir, elles pourront traiter les corrections de bogues ou autres mises à jour plus rapidement.

Si vous êtes un utilisateur Android et que vous n’avez pas l’application Discord, vous pouvez la télécharger depuis le Google Play Store.

