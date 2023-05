Discord leak suspect a partagé des secrets américains avec des étrangers : Justice Dept.

Commentez cette histoire Commentaire

Le membre de la Garde nationale aérienne accusé dans une affaire de fuites classifiées très médiatisée semble avoir partagé des secrets sensibles avec des ressortissants étrangers et avait soulevé des inquiétudes parmi ses collègues dans les mois précédant son inculpation pour mauvaise gestion et diffusion d’informations sur la sécurité nationale, ont déclaré mercredi les procureurs dans un dossier judiciaire. Jack Teixeira, 21 ans, a été arrêté en avril après que des agents du FBI lui aient retracé une collection de documents classifiés publiés dans un groupe de discussion en ligne. Les autorités affirment que Teixeira, qui travaillait comme professionnel de l’informatique dans une base militaire de Cape Cod, dans le Massachusetts, a abusé de son autorisation top secrète pour partager des évaluations du renseignement américain et d’autres informations sensibles avec d’autres sur Discord, une plate-forme de médias sociaux populaire auprès des joueurs de jeux vidéo.

Il doit comparaître vendredi devant le tribunal où le juge d’instruction américain David Hennessy prévoit de statuer sur la question de savoir si Teixeira doit rester derrière les barreaux en attendant son procès. Dans leur dossier judiciaire de mercredi, les procureurs ont présenté de nouvelles preuves, « qui aggravent les risques pour la sécurité nationale et la sécurité publique que le gouvernement avait précédemment signalés à la Cour », et montrent, ont-ils dit, qu’il ne devrait pas être libéré.

L’un des groupes où il a partagé des informations comptait plus de 150 utilisateurs, ont déclaré des responsables, et parmi les membres « il y a un certain nombre de personnes qui ont déclaré qu’elles résidaient dans d’autres pays » et dont les comptes remontent à des adresses Internet étrangères.

La « transmission délibérée d’informations classifiées par Teixeira sur une période prolongée à plus de 150 utilisateurs dans le monde » sape les affirmations de son avocat selon lesquelles il n’a jamais voulu que les informations soient largement partagées, ont écrit les procureurs.

L’avocat de Teixeira a déposé des documents judiciaires affirmant que les procureurs avaient à tort comparé sa conduite à des affaires de fuite très médiatisées du passé, alors que l’affaire ressemble davantage à des enquêtes sur des fuites moins connues dans lesquelles les accusés ont été libérés sous caution.

Le bailleur présumé était obsédé par les armes à feu et envisageait une «guerre raciale»

Le nouveau dossier raconte également des discussions en ligne dans lesquelles Teixeira semble à la fois se vanter de la quantité d’informations classifiées qu’il connaît et a partagées, et comprendre les conséquences juridiques potentielles de telles actions.

« Savoir ce qui se passe plus que n’importe qui, c’est cool », aurait écrit l’aviateur dans une conversation datant de la mi-novembre. Lorsqu’un autre utilisateur lui a suggéré d’écrire un blog sur l’information, Teixeira a répondu : « Créer un blog serait l’équivalent de ce que Chelsea Manning a fait », faisant référence à une importante fuite classée en 2010.

Le dossier montre également que Teixeira a été écrit par des collègues pour ne pas avoir apparemment suivi les règles d’utilisation des systèmes classifiés. Un mémorandum de l’Air Force du 15 septembre inclus dans les documents judiciaires récemment publiés note que Teixiera « avait été observé en train de prendre des notes sur des informations classifiées » à l’intérieur d’une pièce spécialement conçue pour traiter des documents classifiés sensibles.

Teixeira, indique la note de service de l’Air Force, a reçu pour instruction « de ne plus prendre de notes sous quelque forme que ce soit sur des informations classifiées ». Environ un mois plus tard, une note notait que Teixeira « ignorait potentiellement l’ordre de cesser et de s’abstenir » qui lui avait été donné en septembre. Il a été chargé d’arrêter « toute plongée en profondeur dans les informations classifiées du renseignement et de se concentrer sur son travail », indique cette note.

Puis, en janvier, un membre de son unité a observé Teixeira « visualiser du contenu qui n’était pas lié à sa fonction principale et était lié au domaine du renseignement ». Cette note notait également que Teixeira « avait déjà été avisé de se concentrer sur ses propres tâches professionnelles et de ne pas rechercher de produits de renseignement ».

Membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, Teixeira a été inculpé de deux chefs d’accusation : rétention et transmission d’informations sur la défense nationale et rétention délibérée de documents classifiés. Il risque jusqu’à 25 ans de prison. Au fur et à mesure de l’enquête, il pourrait faire face à des accusations supplémentaires.

Les procureurs et les avocats de la défense avaient se sont disputés pour savoir si Teixeira devait être libéré sous caution. Les procureurs fédéraux ont déclaré qu’il posait un risque pour la sécurité car il pourrait encore posséder des documents classifiés que les enquêteurs n’ont pas encore trouvés, et les gouvernements étrangers pourraient essayer de le recruter pour découvrir ce qu’il sait.

L’avocat de Teixeira, Brendan Kelley, a déclaré qu’avec une surveillance attentive, Teixeira pourrait rentrer chez lui en toute sécurité – arguant que les autorités ont tenté de faire paraître un jeune homme qui vit toujours avec ses parents dans la communauté où il a grandi plus dangereux qu’il ne l’est.

Un membre de Discord détaille comment des documents ont fui d’un groupe de discussion fermé

Hennessy, le juge, avait repoussé les suggestions de l’avocat de Teixeira, qui affirmait que son client ne voulait partager les informations qu’avec un petit groupe d’amis en ligne, et non avec le reste du monde.

« Le défendeur a mis des informations top secrètes sur Internet, et votre argument est qu’il n’avait aucune idée que cela irait au-delà du serveur », a déclaré Hennessy lors d’une audience le mois dernier. « Je trouve un peu incroyable que l’accusé n’ait pas pu prévoir cette possibilité. »

Le père de Teixeira a déclaré au tribunal le mois dernier que, si son fils était libéré, il informerait les autorités en cas de violation des conditions de la caution et qu’il y aurait des caméras de sécurité autour de la maison pour alerter le père de tout mouvement pendant qu’il était au travail.

« Les dommages que le défendeur a déjà causés à la sécurité nationale des États-Unis sont immenses. Les dommages que le défendeur est encore capable de causer sont extraordinaires », ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire antérieur. « La détention est nécessaire pour s’assurer que l’accusé ne continue pas sur sa voie destructrice et préjudiciable. »

Dans leurs documents, les procureurs ont déclaré que Teixeira avait manifesté un comportement inquiétant il y a cinq ans alors qu’il était lycéen et avait été suspendu après qu’un camarade de classe l’ait entendu parler d’armes, « y compris des cocktails Molotov, des armes à feu à l’école et des menaces raciales ».

Plus récemment, selon les procureurs, Teixeira a publié des commentaires en ligne sur la conduite d’une fusillade de masse, y compris en novembre lorsqu’il a écrit dans un article sur les réseaux sociaux que s’il réussissait, il «tuerait un… [expletive] une tonne de gens », ce qui, selon lui, reviendrait à« éliminer les faibles d’esprit ». Dans des documents judiciaires antérieurs, les procureurs ont également partagé des photos de ce qu’ils ont qualifié d' »arsenal » d’armes trouvées chez lui.

L’avocat de Teixeira a déclaré que le discours sur un arsenal était surchauffé – parce que les armes à feu sur les images du tribunal que l’on pensait être dans sa chambre ne sont pas de véritables armes à feu, mais des répliques connues sous le nom de pistolets airsoft. Les armes à feu dans la maison de Teixeira sont enfermées dans une armoire, selon Kelley.

Les procureurs affirment qu’il existe également des preuves selon lesquelles, au fur et à mesure que l’enquête sur la fuite progressait, Teixeira aurait peut-être détruit des preuves de ses crimes et dit aux autres de ne pas parler aux autorités. Plus tôt ce mois-ci, Teixeira aurait dit à un ami en ligne : « Si quelqu’un vient chercher, ne lui dites rien », et a encouragé cette personne à « supprimer tous les messages ».

Les avocats de Teixeira ont a repoussé ces affirmations, affirmant que Teixeira lisait paisiblement une Bible lorsque des agents sont venus l’arrêter, et que les notions des procureurs sur les risques pour la sécurité nationale s’il est libéré sont farfelues et fantaisistes.