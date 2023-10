Discord a révélé Teen Safety Assist, une nouvelle initiative de sécurité visant à promouvoir un environnement plus sûr pour les jeunes utilisateurs. L’initiative comprend des fonctionnalités de sécurité activées par défaut pour les adolescents sur l’application, telles que des filtres et des alertes proactifs.

« Aussi géniales que soient toutes ces mises à jour étonnantes de Discord, rien de tout cela n’a d’importance si vous ne vous sentez pas en sécurité sur Discord », a déclaré la société dans un communiqué. article de blog Jeudi. Teen Safety Assist sera officiellement déployé la semaine prochaine.

L’une des fonctionnalités mises en œuvre par Discord consiste à rendre automatiquement floues les images sensibles partagées avec des adolescents sur la plateforme. L’application a peut-être pris une page du livre d’Apple, qui a commencé flou messages photo inappropriés destinés aux enfants en 2021.

Les adolescents sur Discord recevront également une alerte lorsqu’ils recevront des messages d’un nouvel expéditeur, contenant des invites pour vérifier s’ils souhaitent répondre ou bloquer l’utilisateur.

Plus de 150 millions de personnes utilisent Discord chaque mois, selon l’entreprise, et Statiste a constaté que 22 % d’entre eux sont des utilisateurs plus jeunes âgés de 16 à 24 ans. L’âge minimum pour rejoindre la plateforme est de 13 ans, mais Discord est plus populaire parmi une base d’utilisateurs plus âgés dans la vingtaine et la trentaine.

Teen Safety Assist comprend également un nouvel avertissement pour les contrevenants aux règles de Discord. Les contrevenants recevront un message leur indiquant la règle qu’ils ont enfreinte et si Discord leur donne un avertissement ou une violation. Les messages d’avertissement offrent aux utilisateurs la possibilité de comprendre les règles en vigueur et leur donnent la possibilité de devenir de meilleurs citoyens numériques.

Ces avertissements s’adressent toutefois uniquement aux utilisateurs qui enfreignent certaines règles. Discord continue d’avoir une politique de tolérance zéro à l’égard de l’extrémisme violent et des politiques qui sexualisent les enfants.

La discorde a un Centre d’actualités sur la sécurité où il publie de nouvelles initiatives en matière de sécurité, de confidentialité et de politique. « Créer un Internet plus sûr est au cœur de notre mission collective », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. article de blog. Environ 15 % des employés de Discord se concentrent sur les initiatives de sécurité.