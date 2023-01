Discipline des officiers prévue après la mort du conducteur du Tennessee

MEMPHIS, Tenn. (AP) – La police du Tennessee a déclaré que des agents de Memphis risquaient des mesures disciplinaires après la mort d’un conducteur noir de 29 ans à la suite d’un contrôle routier.

La mort de Tire D. Nichols au début du mois a suscité l’indignation dans la communauté, des proches accusant la police d’avoir battu Nichols et de lui avoir fait subir une crise cardiaque. Les autorités ont déclaré que Nichols avait subi une urgence médicale après avoir fui les officiers. Les responsables ont déclaré qu’une cause de décès n’a pas encore été déterminée.

Le chef de la police de Memphis, CJ Davis, a déclaré dimanche que le département signifiait un avis aux agents impliqués concernant les violations de la politique. Davis a déclaré que le processus administratif devrait être terminé plus tard cette semaine.

“Après avoir examiné diverses sources d’informations concernant cet incident, j’ai constaté qu’il était nécessaire de prendre des mesures immédiates et d’appropriation”, a déclaré Davis dans un communiqué.

La déclaration n’a pas indiqué combien d’officiers étaient impliqués.

“Il ne fait aucun doute que nous prenons très au sérieux les violations du département et, bien que nous devions terminer le processus d’enquête, notre priorité absolue est de veiller à ce que justice soit rendue rapidement”, a déclaré le maire de Memphis, Jim Strickland, dans le communiqué. “Nous voulons que les citoyens sachent que nous sommes prêts à prendre des mesures immédiates et appropriées en fonction de ce que les résultats déterminent.”

La police a déclaré que Nichols, de Memphis, avait été arrêté le 7 janvier dans une rue pour conduite imprudente. Il y a eu une confrontation alors que les agents se sont approchés du conducteur et le suspect a couru avant que les agents ne le confrontent à nouveau et ne l’arrêtent. Nichols s’est alors plaint d’essoufflement et a été transporté à l’hôpital en ambulance dans un état critique.

Le Tennessee Bureau of Investigation a déclaré que Nichols était décédé le 10 janvier. Le bureau mène une enquête sur le recours à la force à la demande du procureur général du district du comté de Shelby, Steve Mulroy.

Des proches ont déclaré aux organes de presse que les policiers qui avaient arrêté Nichols se trouvaient dans un véhicule banalisé et qu’il avait subi un arrêt cardiaque et une insuffisance rénale à cause d’un passage à tabac par des policiers. La police de Memphis a renvoyé des questions au bureau d’État, qui a déclaré qu’il enquêtait toujours.

Dans une déclaration lundi sur Twitter, l’avocat des droits civiques Ben Crump a déclaré qu’il représentait la famille de Nichols. Crump a appelé la police de Memphis à diffuser la caméra corporelle et les images de surveillance de l’arrêt de la circulation.

“Ce type de décès en détention détruit la confiance de la communauté si les agences ne sont pas rapidement transparentes”, a déclaré Crump.

Un e-mail laissé à la police de Memphis demandant la publication des images n’a pas été renvoyé.

The Associated Press