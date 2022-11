Discipline des investisseurs, acquisition d’EL, TJX gagne

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Discipline des investisseurs EL pour acquérir les bénéfices de Tom Ford TJX à venir 1. Discipline des investisseurs Les actions ont augmenté mardi après que l’indice des prix à la production d’octobre ait été plus faible que prévu, signalant que l’inflation pourrait ralentir. Cela fait suite aux données de l’indice des prix à la consommation de la semaine dernière, qui ont montré que les prix ont augmenté à un rythme plus lent que prévu le mois dernier. Le S&P 500 était en hausse de 1,5% en milieu de matinée. Nous pensons que la reprise de mercredi démontre l’importance de la discipline des investisseurs en période de volatilité des marchés. 2. EL va acquérir Tom Ford Le Wall Street Journal a rapporté lundi que le géant des cosmétiques Estee Lauder (EL) était sur le point de conclure un accord pour acheter la maison de mode de luxe Tom Ford pour environ 2,8 milliards de dollars. Nous aimons Tom Ford en tant que marque de vêtements de prestige, même si ce n’est pas dans la timonerie de soins de la peau et de maquillage d’Estee Lauder. Bien que nous ne sachions pas encore quel est le plan du holding Club pour Tom Ford – il pourrait autoriser la marque ou la conserver – nous suivrons l’histoire de près. 3. Bénéfices de TJX à venir TJX Companies (TJX) publie ses résultats du troisième trimestre demain avant la cloche d’ouverture, et nous recommandons aux investisseurs de ne pas acheter d’actions du détaillant hors prix avant la conférence téléphonique sur les résultats avec la direction. L’action arrive en force mardi matin, en hausse de 3,67 %, à 75,74 $ l’action, et il est possible que le prix baisse après la publication des résultats trimestriels. Nous surveillerons toute mention d’opportunités d’achat de marchandises et de vents contraires potentiels. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long EL, TJX. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.