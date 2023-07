Disawn Thompson défend Khloé après avoir appelé les « Kardashians »

Tristan Thompson cadet, Disawn Thompson, s’exprime et accuse Khloe kardashian et sa famille d’avoir utilisé la mort de leur mère Andrea Thompson comme scénario pour leur émission à succès Les Kardashian.

Disawn s’est rendu sur Instagram pour s’exprimer quelques heures après la finale de la saison 3 de The Kardashians diffusée sur Hulu.

« Mort pour un scénario », a écrit Dishawn via ses histoires Instagram. « Ne croyez pas tout ce que vous voyez ou entendez sur les réseaux sociaux 95% est un mensonge. »

La finale a suivi son frère aîné Tristan et la famille de la télé-réalité alors qu’ils faisaient face au décès d’Andrea. Comme BOSSIP signalé précédemment, Andrea est décédée à 53 ans alors qu’elle était chez elle à Toronto d’une crise cardiaque. Elle a laissé quatre fils, Tristan, Dishawn, et a partagé les fils Daniel et Amari avec son mari Trevor Thompson.

« Tristan a découvert que sa mère avait eu une crise cardiaque. Cela a bouleversé tout son univers. Alors, bien sûr, on laisse tout tomber et on va à Toronto. Ce n’est même pas une question, je serai là », a expliqué avec passion Kim Kardashian dans l’épisode de jeudi.

Khloé Kardashian est devenue un « système de soutien » pour la famille de Tristan Thompson après le décès de sa mère

Au cours de l’épisode, Khloé a révélé qu’elle était intervenue en tant que « système de soutien » pour le père de ses deux enfants et avait nettoyé l’appartement d’Andrea, éteint son téléphone et ses cartes de crédit et trouvé sa police d’assurance-vie.

Elle a décrit l’état actuel de leur relation et a déclaré qu’elle avait également accepté de laisser Tristan et son frère Amari, âgé de 16 ans, qui souffre d’épilepsie, vivre avec elle après l’effondrement du toit de l’athlète.

« Tristan a une maison qu’il fait construire et rénover. Il a pu y vivre pendant les rénovations mais nous avons eu un temps fou pour la Californie, comme des pluies extrêmes. Le toit de Tristan s’est effondré sur sa maison et a provoqué des inondations », a déclaré Khloé lors de la finale. « Alors Tristan et son plus jeune frère Amari restent chez moi jusqu’à ce que sa maison soit réparée. Je suis reconnaissant d’être assez fort et assez courageux pour être un système de soutien pour quelqu’un d’autre qui n’a pas d’autre système de soutien en ce moment.

Tout récemment, Khloé a partagé des photos de l’adolescent célébrant son anniversaire lors d’une fête qu’elle a organisée dans sa maison de Los Angeles.

« Quelqu’un a 17 ans aujourd’hui !!!! Joyeux anniversaire douce douce Amari !!! Nous sommes tous tellement bénis d’avoir été touchés par un ange tel que vous 🩵 vous êtes vraiment l’un des plus grands trésors de Dieu. elle a écrit sur Instagram.

Tristan était également présent pour les festivités et a posté une photo de lui assis à côté de son petit frère.

Les fans ont profité de la section des commentaires pour exprimer leurs sentiments face à la situation.

Un utilisateur a écrit: « Cela en dit long sur elle en tant que personne … la mère est décédée il y a des mois et personne ne savait qu’elle l’avait accueilli. » « Khloe est ma préférée ❤️ c’est une personne vraiment adorable, peu importe ce que quelqu’un lui a fait subir. J’espère juste que Tristan apprécie et ne profite pas de sa gentillesse ! un autre utilisateur a écrit. Une source proche de la famille a déclaré à Us Weekly : « Khloé aime le frère de Tristan, Amari, et elle a bien l’intention d’être là pour l’aider à prendre soin de lui à chaque étape. Khloé a un cœur d’or, et elle a l’impression que c’est le moins qu’elle puisse faire après la perte tragique de leur mère. » « Khloé sait à quel point c’est difficile de perdre un parent, et elle a une telle nature maternelle en elle. Comme elle l’a mentionné dans son hommage en ligne à Andrea, elle aidera à s’occuper d’Amari à tout prix.

Disawn Thompson clarifie l’air à propos de Khloé Kardashian

Malgré le moment du message de Disawn Thompson, il a précisé que ses messages cryptiques ne concernaient pas #KhloeKardashian.

« Vous vous détendez tous. Ce n’était pas envers Khloé ou sa famille, Khloé a été un vrai envers moi et mes frères depuis le premier jour ; Je n’essaierais jamais de frapper une femme et surtout sur les réseaux sociaux. Il a ajouté : « S’il vous plaît, ne parlez pas pour moi. #BigCoach »